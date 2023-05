El presidente del gobierno señor Sánchez, anunció a bombo y platillo en la conferencia municipal del PSOE un plan para movilizar con destino al arrendamiento 50 mil viviendas de la sareb, pero como alguien ha debido de hacerle alguna advertencia a cerca de que esta entidad creada el 25 de agosto de 2012, tenía por finalidad la gestión de los activos tóxicos inmobiliarios que lastraban los balances de los bancos; es decir una finalidad puramente económica, que debía producir una rentabilidad media entre el 14 y el 15 por ciento para los socios y como esta gestión ha conducido a que actualmente los inmuebles de este llamado banco malo que han quedado listos para entrar a vivir solamente son alrededor de 9 mil pisos según ha declarado la ministra Calviño, entonces ha cambiado de idea.

Este banco fue muy criticado y yo humildemente me limité a apuntar en Heraldo de 13-12-2012 (El urbanismo y el banco malo) que sería un error histórico no saber aprovechar el citado organismo para que además de la misión que le marca su estatuto fundacional, pudiera ayudar a regular los precios del suelo y la vivienda y también para impulsar el arrendamiento de viviendas (no solo la reserva para arrendamiento social que sí preveía) en general y para modificar la ratio venta/arrendamiento que viene siendo prácticamente inversa a la que rige en general en Europa, sin que esta y otras sugerencias críticas hayan sido escuchadas. Por todo ello a los pocos días el Presidente ha vuelto a prometer otros 43 mil pisos para las mismas finalidades. Pero no solo eso sino que además el señor Sánchez en su comparecencia en el Senado volvió a prometer la creación de 20 mil nuevos pisos sociales. Este espectáculo que ha dado el presidente actuando como un mago que va sacando de su chistera uno tras otro miles de conejos (pisos), no es de recibo porque el problema de la vivienda es asunto muy serio y muy complejo que se debe intentar resolver con una ley muy estudiada y muy madurada, no por el sistema de urgencia pensado a la vista de las inmediatas elecciones municipales y autonómicas y, a ser posible, consensuada con todos los estamentos intervinientes en el total proceso inmobiliario, agravado por la situación económica que afecta a muchos jóvenes en España que no pueden llegar a pagar ni tan siquiera el precio más bajo de los arrendamientos actuales. Cuando podamos leer en el BOE el texto final de la ley estatal por el Derecho a la Vivienda que el gobierno ha acordado con ERC y con BILDU para sacar adelante por el procedimiento de urgencia antedicho, podremos estudiarla, comentarla y criticarla en lo que proceda.