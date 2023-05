Cartas al director de HERALDO: Estamos en periodo electoral

Estamos en periodo electoral

Estamos en tiempos de elecciones, época agitada, llena de momentos tensos, de carreras para situarse con buena posición en las listas recogiendo el fruto del trabajo en el partido o gracias a las muestras de adhesión inquebrantable a sus jefes, con la mirada puesta en un goloso futuro que le garantice un bienestar, para bastantes, más que nutrido.

Veremos también a generosos ciudadanos de nuestra España menor, léase como ejemplo la despoblada, peleando por resolver problemas del día a día que no ocupan apenas lugar en los despachos oficiales. No faltarán las grandes promesas que se cumplirán o no pero que suenan bien y son celebradas con grandes ovaciones por los fieles. Saldrán a la luz personajes destacados de la sociedad civil cuyas acciones se han presentado hasta la fecha con el halo esplendoroso de imparcialidad y ahora aparecen en la lista de algún partido, fichajes suelen denominarse. Mientras tanto muchos electores veremos el proceso entre indiferencia, inquietud, distancia o deseos de llegar a alguna conclusión a lo largo de las preprecampañas, las precampañas y, de una vez… las campañas. Menos mal que todo llega. Al final los que estamos dispuestos a votar votaremos. Los no afiliados, borrando mentalmente algunos nombres o escogiendo al que nos parezca menos malo. Habrá también quien lo haga tapándose la nariz e incluso más de uno, convencido. Habrá de todo. Para compensar alguna de estas circunstancias siempre nos quedará la idílica esperanza de que llegue un día en que votemos a las personas, no a los partidos, personas con valores propios mostrados y demostrados que merezcan nuestro voto. Un tiempo en que el noble ejercicio de la política sea un servicio a la sociedad y no sólo un puesto de trabajo. Por cierto, muy bien pagado.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

La ‘cicatriz’ del tranvía

El PP apuesta por solucionar los problemas de transporte en Zaragoza con una línea circular de autobús; el tranvía este-oeste no, que es una cicatriz. Yo vivo en Valencia y aquí, a orillas del Turia, deben de haberse vuelto locos los políticos: cinco cicatrices sangrantes de tranvía y el corazón de la ciudad perforado por otras tantas líneas de metro subterráneo. En una urbe que tampoco se aleja en habitantes y dimensiones tanto de la zaragozana. Una gran diferencia entre la tercera y la quinta ciudad de España es que en Zaragoza una sociedad anónima obtiene beneficios a costa de los zaragozanos, lo haga mejor o peor; en cambio en Valencia la empresa es municipal. La línea 1 de tranvía zaragozana es el progreso, porque todas las grandes urbes europeas no pueden estar equivocadas ampliando sus redes y creando nuevas. En cambio, la quinta ciudad de España, creciendo y creciendo, aspira a mejorar su red de transporte con un bus cuya base es la de los años setenta. ¿Estarían de acuerdo los vieneses o los habitantes de media Europa en llamar cicatrices a las líneas de tranvía con un servicio tan socialmente aceptado como eficiente y limpio? Con la mentalidad del PP, Zaragoza volvería a perder una estructura ferroviaria que ya perdió en los 70 a favor del contaminante bus, siempre asociado a esas altruistas sociedades anónimas que prestan servicio con vehículos municipales y nunca se van de vacío.

Alfonso Azcoitia Maeso. San Antonio de Benagéber ( VALENCIA)

El legado de la deuda

En su visita a Doñana, el presidente del Gobierno hizo alusión a la responsabilidad de legar a nuestros descendientes este patrimonio natural. Comparto plenamente esta obligación ética para con las generaciones que nos seguirán y que debiera hacerse extensible a otros ámbitos, como el de las finanzas públicas. La deuda de las Administraciones Públicas ascendió a 1,52 billones de euros en febrero de 2023. Desde 2008, nuestro país ha más que triplicado el importe de su pasivo sin que los sucesivos gobiernos hayan conseguido enderezar la situación. El problema de fondo es que reconducir el problema implicaría sacrificios, es decir, austeridad en los gastos o más cargas impositivas que nuestros políticos no están por la labor de proponer, porque les haría difícil alcanzar el poder o mantenerlo. Como me consta que la mayoría de mis compatriotas asumen el deber ético de no trasladar problemas a sus sucesores, hago una llamada para que exijan a los políticos que expongan sus medidas para que el recto principio expuesto por el presidente en Doñana se aplique en materia de sostenibilidad financiera de las cuentas públicas.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

La unión de estaciones

Lambán, apoyando la unión de estaciones de esquí por Canal Roya, está perjudicando a su partido. Estamos una gran mayoría en contra de estropear uno de nuestros preciosos valles del Pirineo con pilastras. Y para nada va a ser beneficioso para ninguno de los dos valles. Cada vez nieva menos y ahora mismo ni siquiera pueden dejar sus vehículos los esquiadores actuales, ¿dónde los dejarían los miles de esquiadores que dicen vendrían más? Y fijar población, para nada. Por todo ello les pido es que empleen el dinero en cosas más importantes y necesarias para el Pirineo y que realmente fijen población todo el año. También deberían luchar un poco más por que terminen de una vez las dos autovías (A-21 y A-23), que llevan muchos años de retraso y parte de culpa es de los dirigentes que tenemos en Aragón.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

Quince minutos

A veces nos llaman provincianos porque Zaragoza es una ciudad pequeña: no tenemos metro, ni megaatascos, quizás pocos teatros y no perdemos el tiempo dentro del coche. Y es verdad que vivimos más despacio porque los desplazamientos los contamos por minutos. Actualmente surge en las grandes ciudades del mundo la necesidad de organizarse en pequeños núcleos, donde todos tengan los servicios necesarios a pocos minutos de su casa. Quieren pues ser provincianos dentro de la gran metrópoli. Imaginan el cronourbanismo, que es descentralizar la gran ciudad en favor de la sostenibilidad. Zaragoza 15 minutos es la ciudad donde la universidad, las compras, el estudio o el médico son accesibles en ese tiempo, a pie, en bicicleta o en transporte público. También el ocio o los parques. Nosotros, los provincianos, quizás nos acercamos a la ciudad 15 y, con ello, buscamos espacios sin coches, menos contaminación, más tiempo libre, mejor vida social. Tal vez necesitamos conectar los polígonos industriales con transporte público, pero mientras disfrutemos de más tiempo útil que nos ha llevado al segundo puesto en calidad de vida. Persigamos ser una ciudad 10.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

