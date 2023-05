Cartas al director de HERALDO: La multiplicación de los panes y los pisos

La multiplicación de los panes y los pisos

Durante su última aparición en el Senado, Pedro Sánchez prometió 20.000 nuevas viviendas públicas en suelo del Ministerio de Defensa. Feijóo se burló de la promesa diciendo que esto parece el "milagro de los panes y de los pisos".

Se refería a la multiplicación de los panes y los peces, uno de los milagros de Jesús, quien, con una pequeña cantidad de comida dio de comer a muchas personas. Haría falta ahora un Mesías que, ante la subida diaria de precios de la alimentación, reprodujera ese milagro en la cesta de la compra de muchas familias. Sería estupendo que en cada supermercado hubiera un Jesús en lugar de un vigilante que multiplicara los alimentos básicos en cada cesta, encontrándonos al llegar a casa con que el contenido hubiera aumentado y nos diera como resultado una cesta mucho más completa. Jesús hizo milagros más complicados que el de la multiplicación de los panes y los peces, que parece un truco de magia, como la curación de varios paralíticos, ciegos y leprosos, entre otros no menos espectaculares y oportunos. Parecido al milagro de los panes y los peces fue la conversión del agua en vino en las bodas de Caná a petición de su madre, María. En este caso, fue una ganga para los casados, que tuvieron abundancia de vino sin sobrecoste. Hoy, a falta de Mesías milagrero, hay que conformarse con las buenas intenciones de los gobernantes y creer en sus promesas. Esa multiplicación de pisos de la que se burlaba Feijóo se hará pagando a Defensa un justiprecio, ha dicho la ministra Margarita Robles. No será un milagro sino un pago en toda regla. Sánchez ya había prometido antes 50.000 viviendas de la Sareb. Jesús también realizó varias veces el milagro de la multiplicación de los panes. En estos tiempos de sequía esperamos otro milagro, el de la multiplicación de las lluvias.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

¿Error informático?

El miércoles 19 de abril, en la página web del Boletín Oficial del Estado (BOE) durante más de veinte minutos aparecieron derogadas la Constitución española, el Código Civil, la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores, además de todas las leyes de la normativa española, unas 12.000. Los periódicos escriben que la derogación se achaca a un error en la base informática del BOE. ‘What?’ Traducción simultánea: ¿Cómo? Carpetazo en pedrada al asunto sobre ‘tutti frutti’ de milonga. Digo yo que detrás de la tecnología habrá un humano apretando una tecla o eligiendo una opción de ejecución de derogaciones masiva, o habría podido fallar en apagón el ordenador principal, si existiera, o se podría haber producido un ataque cibernético inconfesable o podría entrar en el rango romántico del retorno de un anarquismo activista nostálgico o podría tratarse de la broma de cualquier alumno o alumna, a quienes no se les resiste ninguna de las entradas posibles a cualquiera de los mundos digitales. ¿Para qué escriben tan breve noticia los periódicos con la rasmia de quien narra cómo dar un mordisco hambriento al bocadillo de longaniza en un jueves lardero? Nada. Mañana se borran o alteran todos los datos de cualquier entidad bancaria y nos escriben la noticia de que se ha tratado de un error informático. A otro perro con ese hueso.

Victoria Tejel Altarriba. ZARAGOZA

La vida te da y te quita

La vida te da y te quita lo que más quieres cuando quiere. El 5 de marzo mi padre cumplió 90 años. Qué suerte poder disfrutar aún de su compañía, su buen humor, su sabiduría. La familia le organizamos una simulación del Camino de Santiago. Cada parada estaba relacionada con un lugar importante de su vida y en cada una tenía que superar unas sencillas y divertidas pruebas. También le hicimos plantar un árbol, le editamos un libro con 90 coplas que él había escrito y lo de tener un hijo lo ha cumplido con creces, somos nueve hermanos. Fue un día fabuloso. Os queremos, papá y mamá. Mi hermano Quique vino con su mujer y sus dos hijos. Pero qué injusta es la vida... un mes después mi cuñada Maider falleció. Tenía 47 años. ¡No es ley de vida! Ahora nos queda el recuerdo de su sonrisa, de su vitalidad y de su amor hacia nuestro hermano y sus dos maravillosos hijos. Te queremos, Maider, estás en nuestros corazones.

Beatriz Monreal Aliaga. LA MUELA (Zaragoza)

Irritantes vuvuzelas

Siempre se ha dicho que lo peor del deporte de base somos los padres, y es verdad. Y no soy yo, muy dado a la vehemencia, el más indicado para impartir lecciones, pero hasta uno tiene sus límites y cree que determinadas líneas rojas son percibidas por todos. Está claro sin embargo que no es así, y he tenido buena prueba de ello en el transcurso de un encuentro de baloncesto femenino júnior en el que jugaba el equipo de nuestra hija. La victoria se acabó decantando por el rival, contra lo que no cabe objeción alguna sino todos los parabienes por el buen hacer de las chicas. Lo que sí es objetable es que alguno de sus hinchas, si no con la aquiescencia del resto de los padres, desde luego sí sin su censura, se dedicó a castigar con una irritante bocina o ‘vuvuzela’ cada uno de los segundos que nuestro equipo tuvo la posesión del balón, y no hay en lo que digo ni exageración ni licencia poética alguna. Cuando en el descanso se les pidió que dejaran tranquilas a nuestras jugadoras pues tampoco a ellos les hubiera gustado que nosotros hubiéramos hecho lo mismo con las suyas, respondieron que «ya sabíamos a lo que veníamos», como diciendo que teníamos la piel demasiado fina, y siguieron amargándonos con el insufrible soniquete. Me parece que semejante proceder empaña los merecidos logros de sus hijas y alienta comportamientos que convendría erradicar de esos entornos donde lo último que conviene es que los ánimos se exacerben.

Andrés Horno Goicoechea. ZARAGOZA

Contra el acoso escolar

Estimado señor director: Nos dirigimos a usted en calidad de alumnado de 1º de ESO desde el SIES Reyes Católicos. Hoy, 2 de mayo, Día Internacional Contra el Acoso Escolar, unimos nuestras voces para que juntos paremos el ‘bullying’. Un tema del que se habla mucho, pero sigue existiendo. Muchos niños y niñas, en todos los institutos y colegios, lo sufren, y el silencio los acompaña, aumentando el sufrimiento. Nadie debería soportarlo. Reivindicamos la ayuda de toda la sociedad para eliminar esta lacra. Invitamos a todos para colaborar y hacer del ‘bullying’ algo del pasado. Alumnos y alumnas de nuestro Instituto estamos concienciados. Esperamos que nos siga una ingente cantidad de personas.

Alumnado de 1º de ESO del SIES Reyes Católicos. SÁDABA (ZARAGOZA)

