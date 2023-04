Dos hombres y un mensaje

Nuestra clase política es ejemplar hasta en el uso del sarcasmo y la ironía. Sin llegar a las manos, se dedica todas las lindezas de la tierra, sin distinciones.

Siempre hay uno que, de golpe, se siente agraviado y agredido por otro que le dedica las mismas frases -entonces cargadas de razones- que él le endosó antes. Lo hemos visto esta semana, y otras, entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Es aquello del tú más sin dialéctica de fondo. Feijóo carece de oratoria y de gracia (no es bueno gobernar sin oposición que te exija estar a punto siempre, al máximo nivel, exuberante de reflejos), y ni es engolado ni convincente, apenas farfulla. Sánchez tira por elevación egotista: es un gallito de corral encantado de oírse.

Les está pasando entre nosotros a Jorge Azcón y a Javier Lambán: no sabemos muy bien qué piensan, ni cómo mejorarán el territorio y las formas de vida, pero se atizan de lo lindo todo el rato. Por lo que sea. Como si no coincidieran ni en el hecho de respirar. Ahora, también, y ya llevan unos meses o años, con La Romareda. El presidente Lambán había dicho que no iba a poner palos en las ruedas para que se hiciera lo que hay que hacer y renovar el estadio; al dar media vuelta halló un pretexto para despertar el volcán. En ello sigue. Y siempre que tiene oportunidad, insiste en sus diferencias y ensalza a todos los equipos y dispara contra el Zaragoza. No está mal: él es un madridista de corazón y solo se pone de parte de las cosas si puede hacerlas suyas. Le encantan los desafíos verbales porque vivimos en un tiempo de ruido general y todo se va hacia la escombrera del mar de los gritos.

Jorge Azcón usa un garbo que casi da risa, grima o revela su miedo. Supongo que alguien -los encuestadores ocultos, cuyos resultados se manejan pero rara vez se revelan- le han dicho que tiene que pelear, gritar, espernear, cargarse de razones, ser populista, pedir debates. Y ahí está: a la greña. Sabe que no es muy conocido en Aragón, que le han hecho la perrería de su vida (¡con lo feliz que era de alcalde!) y que tiene que armarla. Y así vamos.

Como dirían William Faulkner y Llamazares: andamos a la deriva entre la queja y la nada, y nos quedamos con la queja. La gente modesta, acuciada por las crisis, no sabe dónde mirar ni que discursos oír. Muchos se preguntan: «¿Saben, de verdad, para quiénes hablan? ¿Cuál es su mensaje?».