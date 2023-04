Cartas al director de HERALDO: Una gran jornada histórica en Illueca

Una gran jornada histórica en Illueca



Sábado, 29 de abril. Pudo ser un día grande en Illueca; grande en lo histórico, en lo social y en lo cultural.

La Sala Dorada del Castillo-Palacio del Papa Luna reunió a medio centenar de personas, ávidas por escuchar al rector de la Universidad de Salamanca, D. Ricardo Rivero, que puso en valor la figura de nuestro Papa, y la actualizó, como la sacó del olvido el catedrático de esa Universidad Salmantina D. Eugenio García Zarza (q. e. p. d.) en su libro ‘El cardenal Luna, Benedicto XIII: Gran mecenas de la Universidad de Salamanca. Hoy olvidado y desconocido’, libro que, gracias a la generosidad de su viuda y sus hijos, ha podido editarse. Medio centenar de personas, desgraciadamente ninguna joven, disfrutamos con la disertación que se nos ofreció (¡tristeza siento por la juventud de mi pueblo!). El cardenal Luna benefició aquellos estudios generales que se impartían en la catedral de Salamanca, organizó los títulos de Teología, Filosofía, Medicina y otras especialidades; y con su acreditado tesón, consiguió imponer las Constituciones de aquella Universidad. Estatutos que situaban a cada uno en el sitio que le correspondía, quien, desde su conocimiento científico y docente; quien, desde tareas administrativas; quien, desde su adiestramiento en las materias que pretendía adquirir. A todos y cada uno señaló derechos y obligaciones; sanciones a los incumplidores y títulos y beneficios a los que aprovechaban su docencia y su estudio. ¡Cómo iba a sospechar que el que presentó el libro, el que nos halagó resaltando los valores y las bondades de nuestro ilustre paisano, era también compañero, admirador y amigo de nuestro catedrático D. José Bermejo Vera (q. e. p. d.)! ¡Qué gratos recuerdos compartimos! Gracias, a la Universidad de Salamanca, a la Fundación Ibercaja y al Ayuntamiento de Illueca, por sus esfuerzos y patrocinios.

José Javier Forcén Ruiz ZARAGOZA

Danza clásica, el lenguaje del alma

Después de más de tres orgullosas décadas bailando jotas con Semblante Aragonés, hoy por fin puedo decir que he disfrutado de la vida… al otro lado del escenario. Ha sido en el Palacio de Congresos el Batel de Cartagena, donde se celebraba el Certamen Nacional de Danza Orbe Mediterráneo. Y ha sido de la mano de mi hija Martina (Candela espera ya entre bastidores) y de su Escuela de Danza Clásica Coopélia. Más allá del éxito en forma de premios individuales y colectivos obtenido, he reafirmado mi propia creencia de que la danza clásica es la mano dulce, serena, sentimental y cómica que mece la cuna de todas las manifestaciones artísticas que tienen en el baile su eje transversal. En la tierra de la rasmia la trayectoria de escuelas como Coopélia obran el milagro silente de proyectar la elegancia innata del clásico a cualquier pasaje musical. Y lo que es más importante, se convierten en un estilo de vida con valores y referentes. Quizás por eso no me cuesta imaginar la sonrisa pícara de Bizet y su Carmen, ni a los ‘Cats’ de Lloyd maullando felices a la luz de la farola, y al inmortal Chaikovski sacando el ábaco del lago para contar el número de jovencísimos artistas que con cada ‘plié’, ‘battement’, ‘relevé’ o ‘arabesque’ muestran al mundo el lenguaje oculto del alma.

Alfonso Más Domingo. ZARAGOZA

El desastre de Doñana

Es un desastre ecológico, originado por la extracción de agua subterránea sin control, ante lo que ningún gobierno tomó medidas. Cuántos campos de regadío había hace tres décadas y cuántos hay en estos momentos, eso es lo que hay que cuantificar. No es que no haya agua porque no llueve, que es la realidad, es que han aspirado la tierra y han desecado las corrientes subterráneas. Y lo peor de todo es que el subsuelo se salinizará en pocos años. Entonces ni tendrán la vida en el campo de hace tres décadas ni la masificación que hay en la actualidad. El egoísmo, tanto político como ciudadano, está destrozando los orígenes y la supervivencia de este planeta, en el que solo les interesa la masificación de riqueza a corto plazo. La comunidad europea nos pondrá sanciones por no controlar los humedales protegidos, sanciones que tendrían que pagar los que lo han producido, no el Gobierno de España. Pero eso al Gobierno de Andalucía le da igual, que paguen los platos rotos los demás (el señor Bonilla no tiene escrúpulos). Pero el resto de los ciudadanos de este país se están hartando de tener que pagar tanto desorden de nuestro bolsillo. Aquí, en Aragón, se están habilitando muchas hectáreas de regadío por otros medios, para sacar una doble producción. Pero eso, a largo plazo, si la escasez de lluvia sigue aumentando, habrá limitaciones y entonces tendremos los mismos problemas que en Andalucía. Aquí tenemos muchos núcleos, que son de regadío de toda la vida, en los que tienen que sembrar sus campos siempre mirando a la acumulación de agua en los pantanos, porque el agua de boca es la prioritaria. Después, si llega el momento en que no hay agua para riegos, ¿qué pasará? ¿A quién recurriremos, al Gobierno por zona catastrófica algo que nosotros mismos hemos fabricado? Necesitamos más sensatez política y más control al caciquismo.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

Viviendas de la Sareb

El Gobierno se ha colgado la medalla de que va a sacar a alquiler social 50.000 viviendas de la Sareb. Es un anuncio engañoso, porque este ‘banco malo’ tiene en cartera promociones de viviendas que en su mayoría no acabaron de construirse por culpa de la crisis de 2008, así como otras tantas, terminadas pero que después de más de diez años nadie ha querido comprar. Por tanto, hablamos de unas viviendas que nadie quiso en el mercado porque muchas están en condiciones no habitables o en zonas donde la demanda es menor. No olvidemos que esas promociones inmobiliarias que nunca se llegaron a terminar en su mayoría eran segundas residencias, por lo que se ubican fuera de los núcleos urbanos principales y eso hace muy difícil que vayan a poder dar respuesta a las necesidades de la mayoría de ciudadanos que actualmente buscan una vivienda. A modo de ejemplo, en Murcia hay aproximadamente tres veces más viviendas de la Sareb que en Aragón; o el caso de la Comunidad Valenciana, donde hay unas 9.000 viviendas pero en la capital tan solo hay 280. Esas viviendas que promete el Gobierno no solo no están donde son necesarias sino que además solo se convertirán en viviendas sociales si los ayuntamientos o las comunidades autónomas deciden comprarlas, lo que teniendo en cuenta que además necesitan en su mayoría reformas para ser habitables parece difícil de asumir por unas instituciones ya muy endeudadas. Además, muchas de esas viviendas ya están alquiladas. Con los datos en la mano, el anuncio de Sánchez solo se entiende ante unas elecciones municipales y autonómicas que se antojan complicadas para el PSOE.

Guillermo José Campo Pomar. ZARAGOZA

