Cartas al director de HERALDO: De la tolerancia a la autocensura

Durante los últimos meses me ha llamado la atención que varias personas del mundo del espectáculo, la música y de la cultura en general se muestran escandalizados por algo a lo que algunos de ellos se han referido como una falta de libertad dentro de nuestra democracia.

Me llama la atención que algunas de esas personas han vivido, y sufrido, esa falta de libertad durante la dictadura; y entre ellos los hay que estuvieron encarcelados o exiliados por no respetar la censura que se imponía a sus producciones. Todos ellos coinciden en una queja: la autocensura que deben imponerse actualmente para no ser vituperados por los paladines de la tolerancia que proliferan hoy, y que es igualmente censura, y no limita menos la libertad. Cuidado con aquellos que presumen de tolerancia, cuando puede que sea eso de lo que carecen. Llamarse tolerante puede ser confuso. Tolerar implica tener el poder de consentir a los demás, de dictar las formas de ser y actuar correctas que piensan son mejores para la ciudadanía (y ya sabemos el sustantivo derivado de ‘dictar’, venga de quien venga), en fin, significa tener el poder. Deciden que todo lo que no coincida con sus dictámenes se considerará reaccionario, antidemocrático e irá en contra de lo que han decidido que hay que considerar como válido, teniendo que aplaudir quien no quiera quedar relegado. Mientras, sus proclamas vendrán siempre avaladas por su idea de la libertad de expresión y el sentido democrático, aunque insulten a muchas personas que no comulgan ni siquiera con su forma de verbalizar esas arengas. El miedo a manifestar opiniones o ser malinterpretado no es nuevo, y hay quien, sin haber vivido una dura censura, alimenta una peor, la autoimpuesta.

Tomás López. ALCAÑIZ

Una tarde, caminaba tranquilamente con un vecino por el parque grande a la altura del canal, cuando un perro de raza dóberman, suelto y sin bozal, se abalanzó sobre mí, se puso de pie, me manchó el chándal de barro y se marchó. Se lo recriminé al propietario, un chico joven con un par de amigos. Ni puñetero caso hicieron. Otro día, caminaba solo por una calle de estos nuevos barrios de la ciudad, cuando alcancé a un señor con un perro de raza peligrosa que lo llevaba atado, pero con mucha cuerda y sin bozal. Por si acaso reduje la marcha y me cambié de acera en previsión de males mayores, pues no será la primera ni la última persona que es atacada. Acaban de sacar la ley de ‘bienestar animal’, no la he leído, pero por las informaciones que tengo están más protegidos los animales que las personas. Lo cierto es que la normativa de perros peligrosos no la respeta casi nadie y sería muy conveniente, no recomendar su cumplimiento, sino sancionar a quien la incumpla. Y si no está capacitado para tener un animal, se le retira antes de que ocurra alguna desgracia.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

El domingo 16 de abril asistimos a la manifestación por las renovables sin especulación con el lema ‘Aragón sí, pero no así’. Una vez más pudimos constatar el desapego de la gran ciudad con el mundo rural. Desde el Aragón ‘no urbano’ consideramos que el motivo de la protesta era más que relevante para llamar la atención y adhesión, en principio, de los medios de comunicación, que apenas si se han hecho eco de la convocatoria, y por consiguiente de la sociedad urbana zaragozana que permanece insensible y despreocupada ante situaciones tan cercanas y clamorosamente inquietantes como las que se reivindican. La provincia de Teruel y otras zonas rurales de Aragón están siendo literalmente sometidas por el afán especulativo y desmedido de empresas oportunistas, aprovechando la situación de despoblación e indefensión del mundo rural y con la connivencia de la Administración y la falta de regulación. Es preocupante la insensibilidad de la sociedad urbana hacia la demarcación rural, donde está ubicado el sector primario y las raíces de la mayoría de la población,

Félix Bernal Abad. COSA (TERUEL)

Soy usuaria del Mercado Central y estoy orgullosa de la imagen que ofrece desde su última remodelación, terminada el 6 de febrero de 2020. Pero mi inquietud social va hacia las personas que día a día me atienden mostrando su mejor disposición. Con unos puestos limpios y una mercancía fresca y colocada con esmero, fruterías, carnicerías, embutidos, frutos secos, encurtidos, etc., ofrecen aspecto de una joyería. También las flores están presentes. Y esos trabajadores que regentan sus puestos, siempre tan implicados con tenernos contentos; y eso que a veces tienen que aguantar las impertinencias del comprador. Cuando ya les resultas familiar por la fidelidad a sus productos, te confiesan lo costoso económicamente que ha sido llegar hasta allí. El traslado de ese mercado ocasional que hubo, para llegar al actual, les marcó unas cantidades de euros que se fueron ampliando, de manera que algunos puestos desistieron y se quedaron en el camino y otros, con mucho esfuerzo y muchas noches sin dormir, tiraron adelante, con inconvenientes tan inesperados como la llegada de la pandemia y el cierre en marzo de 2020. Y empleados, en la cuerda floja. Avatares y optimismo, una mezcla que aún debía superar los gastos de mantenimiento de este bello mercado, del que estamos orgullosos, pero que agobian a quienes día a día suben su persiana. Les deseamos las mejores ventas a estos comerciantes que convierten un espacio público de la ciudad en una imagen de ella.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

Los últimos cuatro kilómetros que quedan por desdoblar de la N-232, entre Mallén y Cortes de Navarra, van camino de eternizarse, son siete ya los meses con las obras paradas. Bien haría el señor ministro en cumplir los plazos anunciados para la finalización de esta obra, final de 2023. Ya imposible de cumplir. Las molestias que generan son muchas; a saber, informan: ‘Tramo en obras’, cuando estas no existen, están paradas, ‘acceso salida Mallén este’, cuando el acceso es por Mallén norte, ‘ramal desvío al polígono industrial de Mallén’, sinuoso y peligrosísimo, rotondas de acceso a Mallén y puentes sin hacer o terminar… Desde su comienzo en 2015, las obras han estado paradas varias veces y los plazos, incumplidos; lo cual puede deberse a la insolvencia de las empresas constructoras. Los constructores que se quedaron fuera de la adjudicación ya advirtieron que con ese presupuesto no podría ser terminada. Señores políticos, pónganse las pilas.

Mauricio Espeleta Broto. MALLÉN (ZARAGOZA)

