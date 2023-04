Es una de esas viejas y populares calles que le dan carácter a una ciudad. Larga y ligeramente curva, como una cimitarra, hasta media mañana no permite que se cuele ni una lengua de sol, y sin embargo a mediodía rebosa de luz.

Tuvo algún vecino ilustre, como el joven y juerguista Goya, pero en sus edificios, todavía dignos aunque venidos a menos, no hay bufetes de abogados ni despachos de notarios ni clínicas dentales ni nada que se le parezca. En ella aún juegan los niños, por lo general chiquillos árabes, subsaharianos y chinos que pueden estar horas peloteando o persiguiéndose sin vigilancia paterna.

De madrugada, últimamente, son dos o tres patos del cercano río Huerva los que se pasean a sus anchas por ella: no temen que los ataquen los felinos pandilleros del barrio. Yo saludo a los patos, que a fin de cuentas son unos vecinos más, todas las noches. "¿Cómo estáis, compañeros?", les digo, y ellos me responden "cua-cua" o no me dicen nada porque van a su aire y me ignoran.

A eso de las cinco, cuando llego por el Coso al comienzo de la calle cada madrugada, me bajo de la bici, enciendo un cigarrillo y, si la luna está radiante o sinuosa, saco mi móvil para fotografiarla. Tengo una buena colección de fotos de la calle Heroísmo iluminada fúnebremente por las farolas y con la luna en lo alto. Parece una de esas calles tenebrosas por las que vagaban el Doctor Mabusse o el vampiro de Düsseldorf. Pero debo decir que a mí esta calle nunca me ha provocado escalofríos, ni siquiera cuando me he cruzado con algún tipo poco fiable en mitad de la noche, quizá porque siento que formo parte de ella o que ella forma parte de mí.