A un bigote pegado

Casi sin querer, me dejé bigote para sumarme al movimiento ‘movember’. Los primeros días decidí no pasar la cuchilla por una zona amplia. Pensé que ya tendría tiempo de perfilarlo a mi antojo.

No tenía ninguna experiencia sobre bigotes ni sabía qué forma le iba a dar al mío. Cualquier modelo de mostacho me servía, salvo el que recordara, aunque fuera remotamente, al de los fascistas. De esta manera, fue apareciendo bajo mi nariz una sombra generosa que, cuando se consolidó, recordaba un bigote mexicano, o de defensa central de los años setenta, o de poli malo de las películas de serie B. Poco a poco, ganó visibilidad de tal manera que mis amigos querían fotografiarse con nosotros, conmigo y con mi bigote. Como nunca llueve a gusto de todos, desde el principio he escuchado voces que me decían que no me afeitara, que me queda muy bien, que a pesar de ser un bigote cano, me rejuvenece hasta el extremo de darme un aire de guitarrista de grupo de rock. En el extremo opuesto están los que aseguran que ya nadie lleva unos bigotazos como los míos y que son una provocación. He de confesar que mi plan era afeitarme el primer día de diciembre, pero, en el último momento, decidí indultar a mi bigote. Al fin y al cabo, me hace mucha compañía y, además, lo conozco desde que era chiquitín. Así que no tuve corazón para quitármelo y aún gasto bigote cuando escribo estas líneas. Es muy posible que en su compañía deposite el voto de las próximas elecciones. El bigote será la única novedad. De chaqueta no cambiaré. Eso, no.