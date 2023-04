Cartas al director de HERALDO: Mi lejana familia argentina

Mi lejana familia argentina

En 1913 embarcaron dos hermanas y un hermano de mi bisabuela, con destino a Argentina. Julián Gracia Martínez fue el primero, lo dejó todo y marchó al país más próspero de aquella época, se colocó en Ferrocarriles Argentinos y vivió en Buenos Aires.

La mayor de sus dos hermanas, Concha, era modista estaba casada y con 5 hijos. El mayor, Jesús Sobrevilla Gracia, le dijo: yo me voy con el tío a América; su madre le contestó: si tú te vas nos vamos todos. Dicho y hecho. Los descendientes de Concha la modista están en San Miguel de Tucumán y en San Salvador de Jujuy. Las provincias más al norte de la nación. En San Salvador de Jujuy, empezó la guerra para la Independencia por el general San Martín, que murió asesinado. Uno de los nietos de Concha, Germán Miguel Mallagray Sobrevilla, fue sacerdote, llegando a monseñor de la catedral de Jujuy, además de profesor de Historia. Fue una persona importante en Jujuy y en toda nación, el primero en celebrar misa por televisión, invitado en el Concilio Vaticano II en 1962. A su vuelta fue a Épila y estuvo en casa de mi abuela paterna. Tenía un carácter afable. Yo contaba con tan solo 6 años, pero tengo grabado en mi memoria todo lo acontecido. Marcharon con poco equipaje, pero con unos valores morales y un espíritu de superación que nada ni nadie podía pararlos. Pero fueron los estudios los que aprovecharon sus descendientes para ocupar los puestos más relevantes de la sociedad argentina. Tener la oportunidad de ampliar los conocimientos te puede llevar al éxito personal y profesional, no hay nada más humillante que estar condenado a la ignorancia por falta de medios económicos, sociales o estatales, perdiendo los posibles talentos, que son siempre son los que hacen avanzar a la humanidad.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

¿Fumar en las terrazas?

Unos quieren que se pueda volver a fumar en las terrazas, otros no. Debería analizarse desde el punto de vista sanitario, lo que fuera mejor para la salud de todos. ¿Cuántas enfermedades causa el tabaquismo, cuánto cuestan a las arcas públicas todas esas operaciones, medicamentos y demás que conlleva ser fumador? Muchas muertes y fallecimientos por él han sucedido. Por no decir las enfermedades que sin querer sufren los que han estado tragando esos humos no deseados durante tantos años. Pensemos en nuestra salud y en la de los demás, no solo en el placer de uno mismo. Muy difícil es dejar de fumar, tan difícil como querer dejarlo. ¿Por qué obligar a tragarse el humo al que no ha fumado nunca o al que con tanto esfuerzo lo ha dejado? Ya nos hemos relajado con respecto a la ley; tanto propietarios de locales como personas que siguen fumando aun estando prohibido.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Quince minutos

A veces nos llaman provincianos porque Zaragoza es una ciudad pequeña: no tenemos metro, ni megaatascos, quizás pocos teatros y no perdemos el tiempo dentro del coche. Y es verdad que vivimos más despacio porque los desplazamientos los contamos por minutos. Actualmente surge en las grandes ciudades del mundo la necesidad de organizarse en pequeños núcleos, donde todos tengan los servicios necesarios a pocos minutos de su casa. Quieren pues ser provincianos dentro de la gran metrópoli. Imaginan el cronourbanismo, que es descentralizar la gran ciudad en favor de la sostenibilidad. Zaragoza 15 minutos es la ciudad donde la universidad, las compras, el estudio o el médico son accesibles en ese tiempo, a pie, en bicicleta o en transporte público. También el ocio o los parques. Nosotros, los provincianos, quizás nos acercamos a la ciudad 15 y, con ello, buscamos espacios sin coches, menos contaminación, más tiempo libre, mejor vida social. Tal vez necesitamos conectar los polígonos industriales con transporte público, pero mientras disfrutemos de más tiempo útil que nos ha llevado al segundo puesto en calidad de vida. Persigamos ser una ciudad 10.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Tamames y la moción de censura

Preguntó Pilatos, "¿a quién queréis que suelte, a Jesús o a Barrabás?". Insigne profesor Tamames, no se hizo la miel para la boca del asno. Su miel no era para la fauna que puebla este país, sí, para la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. Un doctor ‘cum laude’ frente a un sinfín de doctores ‘cum fraude’ y una masa ciega que, como dice Melville en ‘The Bell-Tower’, "the slave blind obeyed his blinder lord" (el criado ciego obedecía a su todavía más ciego amo). ¿No caerán ambos al pozo? (Biblia). Y cayeron. "¡Suelta a Barrabás!» gritaron, «¿y con Jesús qué hago?», «¡crucifícale, crucifícale!". Y es que este país y la ciencia siempre se trataron de usted y de lejos. El odio se renueva en cada generación. Como decía Machado, España no acierta a poner su mano en la herida, políticos con la "razón fosilizada" por la ideología y mentes pequeñas, incapaces de limpiar el orden viejo, caduco e inservible. Sociedad hedonista y decadente, nuestros jóvenes vagan por las calles, alienados por el botellón. Toda una elegía al nihilismo. Era necesaria la moción de censura. Hace poco se ha celebrado el día de la república, que fue siempre la religión de pobres que aspiran a un paraíso. Pero llegó la I República en 1873 y no hizo nada por ellos. Por eso cuando cayó, ‘El Diario de Zaragoza’ dijo: "La República y su bandera eran un trapo de recuerdos y de jirones, nadie ha llorado su muerte". Ahora es muy fácil ser comunista, pero no en los años cincuenta del siglo pasado, como Tamames, cuando estaba en vigor la pena de muerte. ¿Hubiesen sido comunistas entonces las del ‘sí es sí’? Tengo derecho a dudarlo. Pretender argumentar al totalitario es perder el tiempo, no sólo no lo conseguirás sino puede que te encuentres con un par de coces si les turbas su poltrona a quienes son incapaces de invertir, vivir de la empresa y luchar en el mercado nacional e internacional. Y Cristo, doctor ‘cum laude’, fue crucificado.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Huelga en la Justicia

Hace unos días, el juicio de una causa penal iniciada en 2021 fue suspendido por la huelga de funcionarios. No es un reproche a los funcionarios que velan por sus derechos, es el reproche a un sistema judicial obsoleto, falto de medios y de personal que hace que la justicia sea tan lenta que deja de ser justicia. La situación es caótica, padres que no ven a sus hijos, pensiones de alimentos sin pagar, trabajadores sin cobrar, obras paralizadas, órdenes de alejamiento eternas... Están matando la justicia y seguimos callados. Debe ser que el sol, el fútbol, la cervecita y Netflix nos calman... ¿O será que damos gracias por salir vivos de una pandemia surgida de la nada?

José María Bayod. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es