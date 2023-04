Biden contra Trump, segunda parte

Donald Trump quiere volver a la Casa Blanca y Joseph Biden quiere seguir allí. Así que, tal como va la cosa, estamos abocados a ver en las elecciones presidenciales de 2024 una repetición de las de 2016, aunque con los papeles invertidos.

Frank Bruni, columnista de ‘The New York Times’, dice que muchos analistas, como él mismo, habían especulado ingenuamente con la posibilidad de que Biden decidiese no presentarse a un segundo mandato. Pero que al final la fascinación que ejerce el poder se impone de manera casi inevitable. Es difícil renunciar a la sensación que debe producir ser el hombre más poderoso de la tierra, "nadie se aparta fácilmente de una adulación y una vanidad de una escala tan monumental", escribe Bruni.

Que vaya a repetirse el duelo entre Biden y Trump no parece una buena noticia. Por un lado, desde luego, por la posibilidad, que no hay que subestimar, de que el intempestivo millonetis vuelva al Despacho Oval. Pero también, porque indica que en buena medida la política de la mayor potencia del mundo democrático y capitalista se ha quedado estancada, atrapada entre brechas y conflictos que no consigue superar. ¿De verdad creen los militantes y simpatizantes del Partido Republicano que Trump, con sus 78 años, sus desafueros y sus improperios, puede engrandecer América? ¿De verdad es Biden, con sus 80 años y su total falta de encanto, la mejor esperanza que el Partido Demócrata puede oponer al huracán trumpista para salvar la democracia? Puede que sí, tal vez Biden sea el hombre del futuro. Pero a primera vista, no pinta bien.

