Cartas al director de HERALDO: Fauste, tienda de regalos y de ilusión

Fauste, tienda de regalos y de ilusión

Me uno como un zaragozano más, siendo catalán de origen, a la tristeza por la pérdida de establecimientos con solera cono Fauste, de la calle Azoque, que tan buen servicio nos han dado vendiendo todo tipo de artículos de fumador, de marroquinería, relojes, radios y papelería, bolígrafos de marca, etc.; en esta última singladura, pilotado con cercanía, excelencia y profesionalidad por David Fauste.

No sabes cómo te echaremos a faltar, David, y tu increíble aparador repleto de cachivaches al que era imposible sortear sin girarse. Todo ello sabiendo que de antemano el cierre supondría una pérdida de personalidad para la ciudad. A lo largo de estos años hemos visto cómo en Madrid y Barcelona, no siendo ajenos al fenómeno, se han ido cerrando establecimientos de todo tipo, algunos propiedad de mi propia familia, como Drugstore paseo de Gracia en Barcelona y Fuencarral en Madrid, que nunca deberíamos, como ciudadanos que somos, haber permitido su cierre. Porque sus peculiaridades tan especiales nos irradian a todos haciéndonos sentir diferentes. Ante tal evento no se puede pensar en absoluto que otro abrirá y te suplirá, será difícil que en poco tiempo alguien sepa darle un giro a ningún negocio de forma tan peculiar y profesional como tú lo has hecho. Cuando un comerciante tan especial cierra, no solo queda marcado el que tanto trabajo e ilusión ha puesto en la actividad de vender tejiendo una extensa clientela, sino que el barrio, la ciudad y en definitiva todos perdemos un poco de nosotros mismos. Cada vez que pasemos por la calle Azoque se nos aparecerá casi sin darnos cuenta la visión de un magnífico aparador como si de un tesoro expuesto al público, con forma humana, se tratase. Gracias, David, por estos años de entrega y servicio irrepetibles, sabemos que te irá bien vayas donde vayas.

Víctor Sentís i Hortet. GALLUR

Mucho guiñote por jugar

La Asociación Aragonesa de Guiñote va a volver a solicitar la inclusión del juego del guiñote como Bien de Interés Cultural en Aragón. El guiñote es un juego arraigado, social, vivo y con mucha vida. Para demostrarlo y darle perspectiva, os dejamos el cálculo de las posibles situaciones iniciales de juego que existen. Comenzamos con cuatro jugadores que pueden iniciar la partida. Cuarenta naipes disponibles para marcar el triunfo en la mesa. Algo más de tres coma dos millones de manos iniciales diferentes para el primer jugador. Alrededor de uno coma un millones para el segundo. Casi trescientas mil para el tercero y algo más de cincuenta mil para el cuarto. Si ahora ordenamos de todas las maneras posibles las quince cartas del mazo para robar y multiplicamos todo lo anterior por ser casos independientes obtendremos el número de partidas diferentes con las que podemos empezar a jugar al guiñote. ¡Agarrarse para el golpe! Más de doce sextillones de casos diferentes que corresponden a un número de 38 cifras. Suponiendo, por lo muy alto, que un jugador empedernido podrá jugar hasta un millón de partidas en su vida y que en toda la historia del guiñote ha habido unos diez millones de guiñoteros y guiñoteras, os decimos que aún podemos jugar un cuatrillón de veces más a ese ritmo hasta agotar todas las partidas iniciales. Ahora vas y se lo cascas al catedrático de turno.

Alberto Planas Torrea. EJEA DE LOS CABALLEROS

Racismo e ignorancia

Me da rabia cuando una persona frustrada publica en las redes sociales, sin venir a cuento, la foto de cinco o seis afroespañoles sentados amigablemente en un banco, y escribe sin pensar un pensamiento religioso con connotación despectiva, insinuando que vaguean y no se ganan el pan con el sudor de su frente. Circunstancia que a cualquier mortal que se sienta inteligente le da igual. Si uno respeta al prójimo, lo que haga con su vida a nadie le incumbe. Sin embargo, con este tipo de comentarios se incita a otro tipo de desprecios publicados por personas conocidas o desconocidas en internet. Los ignorantes, da igual que sean blancos, afros, latinos, caucásicos, asiáticos o de otros planetas, deberían medir sus palabras, porque sirven de puñales clavados contra valores humanos universales de carácter positivo. Por otro lado, sus frustraciones denotan el escaso cariño que sienten por sí mismos y sus semejantes. Antes de atacar con rabia contra el prójimo, deberían analizar el origen de sus fracasos personales o sociales. Quien no conoce sus limitaciones empáticas al señalar continuamente con desprecio al diferente por su distinta forma de pensar, por su raza, edad, ubicación, religión... muestra sus inseguridades y carencias. Si quieres buena cosecha siembra con el sudor de tu frente. Si no, no busques más culpables que tú.

Jorge Juan Bautista Solano Amigo. ZARAGOZA

Figuras en el paisaje

En una fábula escribía William Faulkner: "Qué puede importar la vida de tres o cuatro mil personas si esos mandatarios se ponen medallas por el éxito obtenido". El niño tiraba de la cuerda sujeta al cuello del perro lisiado. Era primavera. Sus ropas, destrozadas por el impacto de una bomba que acababa de destruir el edificio donde vivía con su familia. Solo con el perro lisiado buscaba los restos de su hogar. Niño y perro reflejaban la angustia de una guerra que no comprendían. Unas nubes grises, reventonas, formaban parte del paisaje. El estallido de truenos y rayos se mezclaba con el atronador zumbido de tanques disparando contra un pueblo ya destrozado. La lluvia arreciaba. El niño gemía sin fuerzas, el perro aullaba. Caminaban sin rumbo hacia un destino incierto. A su alrededor, sólo veía edificios destruidos, árboles socarrados, coches deformados y humeantes, cadáveres de niños con los que hace unos días jugaba en el parque a la pelota. Pájaros asustados, revoloteando. Cochecitos de bebés vacíos. Una soledad profunda. Acarició la cabeza del perro. Estaban solos en el paisaje, a nadie les importaban. Se preguntó quién mandaba allí.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

¿Vacuna contra el cáncer?

¿Vacuna contra el cáncer para 2030? Poniéndonos fríos y objetivos, en plan científico: ¿los científicos y las autoridades saben lo que hacen?, ¿valoran las consecuencias ‘ecológicas’ y que afectan a la sostenibilidad de la propia Humanidad futura en el contexto de la hiperpoblación consumista que tendrá el reducir lo que hoy es la segunda causa de muerte en los países ricos? Conste que yo también he sufrido el zarpazo de esa enfermedad en mi entorno, y que yo mismo sobrevivo a una enfermedad que hasta hace cien años era incurable y mortal, pero llega un momento en el que ante nuevas e insondables perspectivas hay que andar con pies de plomo, porque no todo es posible sin provocar males aún mayores.

Carlos Sanmiguel Echeverría. TARAZONA

