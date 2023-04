Cartas al director de HERALDO: La inteligencia artificial y la política

La inteligencia artificial y la política

Si una máquina se equivoca, ¿quién asume la responsabilidad? Me refiero al abismo al que nos aboca la inteligencia artificial, el Chat GPT, que consigue escribir por nosotros lo que queramos.

Asusta pensar que hasta en lo más humano, que es redactar un escrito, estamos siendo sustituidos por una máquina.

Una máquina que es capaz de escribir lo que sabe de antemano que va a tener éxito, que va a gustar a una mayoría, con el lenguaje adecuado a las personas a las que va dirigido, etcétera. Pero, ¿qué nos va a hacer humanos ahora? Creo que solo quedan las emociones y los sentimientos y nuestra imperfección, con las que vivimos y las que provocan los cambios. Porque estoy convencida de que es de los errores de los que se aprende (si somos capaces de asumirlos y de superarlos) y son las emociones y los sentimientos los que hacen que nos movilicemos bien para evitar el dolor bien para dirigirnos hacia una meta u objetivo.

La política es una actividad creativa que usa estas herramientas como ayuda para crear opinión, y más en campaña electoral. Cuidado con las falsas noticias, cuidado con discursos demasiado perfectos (habrá que corregir la cohesión del texto-ideas), cuidado con los mensajes confeccionados por Chat GPT.

Confío en que todavía no haya llegado el día en que la inteligencia artificial gobierne nuestros ayuntamientos y las comunidades autónomas, y que seamos lo suficientemente humanos como para valorar grandes objetivos: diversidad, colectivos, diálogo-pactos, transparencia, integridad, etcétera, y sobre todo se defienda el vivir donde y como queremos vivir.

Carmen Pilar Lamuela Polo. ZARAGOZA

Árboles repuestos

Encomiable labor, la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza al plantar más de cuatro mil árboles en otros tantos alcorques donde se habían secado, hace ya muchos años algunos. Cuantos visitamos nuestra querida plaza del Pilar hemos visto que, por algún error, junto a la capilla de Santa Genoveva Torres Morales se han quedado dos árboles sin plantar, uno en el alcorque que allí sigue sin árbol y otro que habría que plantar para que hiciera juego en el otro extremo con los cinco existentes en la parte interior. Espero, como muchos ciudadanos que pasan agradables ratos en aquel lugar, que esos árboles que no se han plantado se planten. Quedarán así tan contentos como se han quedado al reponerse las baldosas rotas que había en ese entorno y ya no ver a personas mayores rodar por los suelos al tropezar.

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

Lorenzos y Lorenzas

Un libro que me regaló mi madre en los años de la edad escolar me entretenía e ilustraba al margen de la labor pedagógica que ejercía la mejor maestra que tuve. El libro en cuestión es una gramática. Mi madre se empeñaba en que yo no fuese un analfabeto como los que aun quedaba en los pueblos a mediados del siglo XX. Aunque ella, nacida en los albores del citado siglo, sabía leer y escribir. No hace mucho aparecieron unas cartas de su puño y letra entre los trastos y papeles de un anticuario. Con sus faltas de ortografía se expresaba muy bien. Y llama la atención su letra, con rasgos que se semejan a las letras de ‘Mi primer manuscrito’, un libro de la escuela con cartas simuladas, donde aprendíamos a leer varios tipos de letra algo difícil escrita a mano. En la gramática regalo de mi madre había poesías que me gustaban. Y digo una. ‘Lorencito y su bastón’: "De caballo sirviera a Lorencito, cierto bastón en la niñez inquieta, más luego que el niño fue viejito, hizo con su bastón una muleta. El bastón es la ciencia y nos divierte, en el albor risueño de la vida, y nos ayuda en la vejez inerte, a llevar la existencia dolorida" (José M. Tenorio). Salgo a la calle con mi bastón, a punto de cumplir los noventa, y me parece que solo voy viendo Lorenzos y Lorenzas. Como cuando mi mujer estaba embaraza y solo veía mujeres embarazas, y cuando a nuestra primera hija la paseaba en el carrito, solo veía personas con carritos paseando bebés en sus primeros meses de vida. Lectores y lectoras de este diario, que todavía sois jóvenes, armaos de paciencia, que todo llega. Pero cuidad la salud para llegar a los noventa. Que es nuestra mayor riqueza.

Luis Buisán Villacampa. ZARAGOZA

La paz y el consenso

Todos quieren la paz, pero ninguno la busca de verdad. Todos quieren el consenso, pero ninguno lo desea. Ambas palabras, están presentes en los medios. La paz en la guerra de Ucrania es difícil que se produzca porque nadie cede. Lo mismo sucede con el consenso a nivel nacional en la renovación del CGPJ. Pero también en Estrasburgo, al estar enfrentados dos bloques con visiones distintas acerca de la necesaria ley de Inteligencia Artificial. La guinda la están poniendo las dos superpotencias en relación a Taiwán. Los movimientos de buques y aviones no son buenos augurios. El presente año, lejos de resolver conflictos, los está incrementando, como vemos en el renacer del ancestral conflicto entre Israel y Palestina. La historia nos ha enseñado que cuando más se habla de paz y consenso, el efecto es el contrario. Esperemos que en esta ocasión la historia se equivoque. Ya tenemos bastante con el día a día, en temperaturas, escasez de lluvias, inflación, desigualdades, incendios... Por favor, déjennos vivir en paz y armonía.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Nos quedamos perplejos

No quisiera haber escrito esta carta nunca. El jueves día 23 de marzo, falleció nuestra madre (es ley de vida). Por parte de la funeraria el señalamiento para ser enterrada era a las 10.45 horas. Se cumplió el protocolo. Al llegar con el coche fúnebre y el acompañamiento no había ningún operario para su enterramiento. Al cabo de pasar diez minutos vino el coordinador-encargado para pedir disculpas por lo ocurrido, ya que se había saltado en la lista lo que estaba programado, diciendo que había sido un error por su parte. Lo acepté. El sepelio se llevó a cabo con un retraso de diecisiete minutos que dirijo a la Concejalía de Servicios Cementerio del Excmo. Ayto. de Zaragoza, para que tome las medidas correctoras. No quiero culpar a nadie ni que se tomen medidas sobre su empleado, solamente que refuercen la plantilla que, según me consta, los fines de semana están al mínimo y esto, aparte de lo sucedido, agudiza más lo citado. Nuestra madre ya no está entre nosotros, pero sí que hay muchas personas que se mueren y entre el dolor para las familias sucede esto, que te deja perplejo.

Eduardo Izquierdo Murillo. ZARAGOZA

