Cartas al director de HERALDO: Ante el Día Internacional Sin Ascensores

Ante el Día Internacional Sin Ascensores

El 23 de marzo se celebró el Día Mundial del Ascensor y el 27 de abril se celebrará el Día Internacional Sin Ascensores. ¿En qué quedamos, ascensor sí o ascensor no? Muchas personas discapacitadas no pueden salir de su casa por falta de ascensor, que no les digan que es mejor subir y bajar andando las escaleras.

Faltan ascensores en viviendas de sólo cuatro plantas y, en donde es posible, están construyéndolo. Gran parte de esas viviendas están ocupadas por personas mayores, las más necesitadas de un ascensor para que su casa no se convierta en su cárcel. Además, familias hay con carros de compra y cochecitos de bebé. Algunas personas, a pesar de disponer de ascensor, no lo usan porque tienen miedo a estar encerradas en un espacio pequeño, a las alturas y a caer de ellas: claustrofobia y acrofobia. El ascensor es un gran invento y, a la vez, prescindir de él es bueno para la salud si las piernas y el corazón permiten realizar el ejercicio de ascender y descender por la escalera. El Día sin Ascensor viene a ser como el Día sin Tabaco o el Día sin Coche, de los que pocas personas hacen caso. El primer ascensor se remonta al antiguo Egipto, se manejaba con cuerdas con la fuerza de personas o animales. Menos mal que ha evolucionado porque de lo contrario harían falta los brazos de vecinos o de los porteros. Según el número de viajeros, en los ascensores nos comportamos siguiendo el ‘esquema de los dados’, pues nos colocamos formando las caras de un dado según vamos entrando. El Día sin Ascensores se creó para motivar a las personas a usar las escaleras en lugar de los ascensores, ya que subir y bajar escaleras es bueno para la salud: fortalece piernas y glúteos, aumenta la resistencia física, incrementa la capacidad pulmonar, reduce el colesterol y la presión arterial y es bueno para la mente.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

TV3 y el Rocío

La libertad de expresión es uno de los cimientos de una sociedad democrática. Pero no vale todo, ha de lograrse un equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y religión. Cierto que la libertad de expresión ampara no sólo las ideas que no se acomoden a nuestros principios, sino también las que nos escandalicen, inquieten u ofendan. Los creyentes debemos tolerar la crítica pública y la discusión de las actividades, creencias o enseñanzas de nuestra fe, siempre que dicha crítica no implique insultos o discursos de odio. Por supuesto, la ofensa nos sitúa en un parámetro subjetivo. Un mismo hecho, imagen o palabra provocará diferentes reacciones en diferentes personas. Pero podemos encontrar un elemento objetivo, en un criterio de proporcionalidad; así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la convención europea de derechos humanos ampara la expresión de ideas hostiles a la religión, pero que no quedarían protegidas aquellas ideas o valoraciones que, por la forma en la que se expresan o defienden, constituyan desprecio, injuria o ridiculización o formen un conjunto de expresiones groseras que conviertan el ejercicio de la libertad de expresión en suficientemente ofensivo para los sentimientos de los creyentes. Viene esto a cuento porque hace unos días, coincidiendo con Semana Santa, el espacio ‘Està passant’ de TV3 recreó un ‘gag’ donde aparecía una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, con muñeco en sus manos que simulaba ser el niño Jesús, y era entrevistada por los presentadores, profiriendo una serie de sandeces y barbaridades, sin gracia alguna –salvo para los presentadores, que reían a mandíbula batiente–. Quien ejercita la libertad de expresión debe asumir responsabilidades y deberes, absteniéndose de expresiones gratuitamente ofensivas para otros y que, por ello, constituyen un atentado a sus derechos y que, sin embargo, no contribuyen a ningún tipo de debate público capaz de favorecer el progreso en los asuntos del género humano. Creo que el gag supera, con creces, la frontera que separa la crítica legítima del menosprecio vejatorio; y ciertamente, como dijo uno de los presentadores, esa imagen les perseguirá toda la vida.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Belleza y atracción

A lo largo de la vida buscamos sin descanso la belleza del arte, del paisaje, de los viajes, de una buena comida y de las personas. Se recomienda buscar una pareja guapa, que nos haga disfrutar y alegre el ojo... Creo que todas las personas tenemos belleza y atracción, pero en unas se manifiestan con más claridad y en otras brillan menos. Belleza y atracción son parecidas pero no iguales. La belleza de un rostro se refiere a la armonía entre las partes que lo forman (ojos, orejas, nariz y boca), incluyendo el cuello, la frente y el pelo. La atracción viene del interior de la persona y se manifiesta sobre todo en la sonrisa y la mirada luminosa. Hay mujeres y hombres más guapos que atractivos y otras y otros más atractivos que guapos. Para que la belleza y la atracción sean parte de nuestra vida hace falta autoestima, sin la cual ambas cualidades quedan ocultas. Solo quien se aplaude a sí mismo podrá aplaudir a familiares, amigos y conocidos. Nuestra salud física está íntimamente relacionada con el cariño que nos damos.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

¿Democracia en peligro?

Otros autores más prestigiosos se han ocupado de este asunto. Incluso estudios como los de ‘The Economist’ o de la universidad sueca de Gotemburgo se ocupan de ello, por cierto, el primero concluye calificando a la española como ‘democracia deficiente’. Me limitaré a transcribir dos textos sobre el asunto. El más reciente es del profesor Azcona de la Universidad Rey Juan Carlos, recordando al filósofo Isócrates, quien afirmó que "la democracia se autodestruye cuando se abusa de la igualdad y del derecho a la libertad, siendo más grave el peligro cuando la impertinencia pasa a ser un derecho, y la falta de respeto a las leyes es considerada como libertad". El más lejano corresponde a Miguel Candel, editor de una de las traducciones de ‘La República’ de Platón, que, comentando la alegoría de la Caverna, escribía esto: "Como consecuencia de la reacción agresiva de los oligarcas ante el igualitarismo democrático que amenaza sus privilegios, el pueblo cae en la tentación de ponerse bajo la tutela de un demagogo que, actuando despóticamente, liquida el poder de los oligarcas, pero, tras una serie de medidas redistributivas, se vuelve contra su propia base para perpetuar su poder personal, aliándose con los antiguos oligarcas debilitados y promoviendo guerras contra otros Estados para desviar la atención y las energías de sus súbditos hacia el exterior e impedir que le exijan cuentas de su gestión interna". Cada lector que saque sus propias consecuencias.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

