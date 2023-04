Cartas al director de HERALDO: Pintura roja contra los leones del Congreso

Pintura roja contra los leones del Congreso

Acertaron los activistas que, el pasado 30 de marzo, pintaron los leones del Congreso de los Diputados: mancharon de pintura a la fiera que llaman Malospelos, "el león sin cicatriz, vulgarmente arrogante, insustancial, cómico y plebeyo… el león parlamentario, el de los simulacros"; en cambio dejaron sin manchar al león Benavides, "recluta rebelde, devoto de Covadonga, hijo de nobles leoneses que trabajaban el terruño como antiguos siervos", que murió con una bala en la frente y resucitó como león de metal, "león de la guerra, de la historia".

Esta metamorfosis del soldado León Benavides pertenece a un relato breve, homónimo, de los más noventayochistas que escribió Clarín. No pudo leerlo el escultor aragonés Ponzano Ponciano y al pobre y noble león Benavides, también llamado Daoiz, como el oficial de Artillería del Dos de Mayo, lo esculpió sin saco escrotal, testículos, para que me entiendan; en cambio sí se los puso al otro león, a Malospelos o Velarde. Versiones hay que creen que Ponzano se inspiró en los leones Hipómene y Atalanta que tiran del carro de Cibeles. En todo caso, León Benavides, el recluta de Clarín, tiene una historia de hazañas inauditas y esfuerzos heroicos, que "bañó en sangre" por algo que Clarín llamaba, con expresión decimonónica, la causa de la civilización. Los activistas contra el Congreso no derramaron sangre, sí pintura roja, y a su manera son ‘leones’ porque con sus "leonadas o sus heroicidades" buscan "salvar la civilización", igual que León Benavides de Clarín. Dos formas de entender la vida tan diferentes y contrarias, una tan patriótica y nacional y otra tan ingrata y renegada, pero que se explican por mantener eso que llaman civilización, aunque quizá uno y otros no entiendan de la misma manera la civilización.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Los chirridos del autobús

Hace unos días, mi esposa y yo subíamos en Valdefierro en el autobús articulado de la línea 24 cuyo número era el 4.854, apeándonos, en un tiempo récord de 23 minutos, en la parada de la plaza Reina Sofía, en la avenida de San José. El motivo de esta carta ya no es solo la inadecuada conducción, sino el tremendo, escandaloso e inquietante ruido que hacía el autobús al tomar cualquier curva: rodamientos, engranajes, plataforma central, etc., chirriaban hasta lo insoportable. Y ahora pregunto: si esta línea encabeza la clasificación en cuanto a usuarios (antes de la covid, con cerca de 8 millones y actualmente, con 6,5), ¿no merece un mejor servicio con algún autobús cien por cien eléctrico, como por ejemplo las líneas 21, 22, 33 o 38?, ¿acaso no es la línea que más ingresos genera? Y por favor, retiren de la circulación el articulado 4.854, puesto que da auténtico miedo de que se incendie o se parta en dos. El pobre ya ha cumplido.

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

Regular la inteligencia artificial

Vivimos tiempos de cambio, siendo la inteligencia artificial uno de los factores que viene tomando creciente importancia para el progreso en sectores donde hasta ahora no se habían logrado los avances deseados. Cierto es que necesitamos de esta herramienta, pero su rápido desarrollo no está exento de riesgos, lo que explica el creciente interés pero la no menos preocupación con que este tema se viene siguiendo. Preocupación que alcanza también a personajes mediáticos del sector tecnológico, aunque posiblemente por motivos no tan nobles sino más próximos al logro de ventajas en el liderazgo del mercado de la inteligencia artificial, carrera que ya integra a grandes ‘holdings’ y superpotencias, que marcan sus avances tecnológicos en la búsqueda del control de estos sistemas. Por ello, siendo conscientes de sus riesgos, se debe marcar el tipo de desarrollo tecnológico que queremos y hasta dónde debemos llegar, recordando que en su origen la mayoría de los avances de la humanidad han tenido propósitos loables, enfocados al beneficio del ser humano, pero su final no siempre fue ese. Es necesario legislar para crear un marco que regule limitaciones y contenido en el uso, investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, ante el impacto y riesgos que esta plantea.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

La certeza y la duda

Decía el gran Bertrand Russell, premio Nobel, filósofo y lógico, entre otras facetas, una verdad muy interesante: "Gran parte de la dificultad por la que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas". Hoy en día esa percepción se nota aún con más intensidad. La comunicación variada, entre televisiones manipuladoras, prensa de todos los colores y crueles redes sociales, forja un paisaje que se ha llenado con gente de imitación y sabidurías diseñadas, es decir, lo que ahora llamamos populismo. Nos ofrecen mil contertulios ‘sabios’, listos de ideas tan rotundas como dudosamente sinceras, mirando a los ojos fijamente y lanzando sus particulares certezas. Luego adornan con un corto silencio que determina su ‘esto es así y punto’ y ahí lo dejan. Da igual el tema, sobresaliendo el vital, que suele ser el más difundido junto al político. Mucho más sano y coherente es dudar, tener a personas cerca que se cuestionan, que invitan a otros pensamientos, con maneras diferentes de ver las cosas, quienes no tienen tanta seguridad para con todo. Dudar y sopesar, permite enriquecerse al tener que investigar otras formas de actuación. Hay un dicho que dice: «La duda lleva a la reflexión y ésta, al acierto». Es gracias a las dudas y los interrogantes que el hombre avanza. Seguramente es por eso que, en este tiempo de tanto listo visible, tajante, de gesto seguro y sin dudas, pleno de sus verdades, nuestro mundo va más lento. Por supuesto, quien esto lea, puede dudar de su contenido. Faltaría más.

Fermín Alonso López. ZARAGOZA

Picaresca estadística

Somos un país de pícaros y por ello nuestros políticos elaboran las estadísticas para que les beneficien. Una de las más mentirosas se refiere a la economía. Cuando sacan las cifras del paro no tienen en cuenta a quienes tienen contratos fijos-discontinuos, que en su inmensa mayoría no figuran en el paro pero la mitad no trabajan; vamos, que están en el limbo y son más de un millón. Y no sabemos cuántas horas trabajan los que están trabajando, cuando la única estadística acertada sería las horas trabajadas. Por otro lado, nos machacan con que España es la que más crece, pero no indican que es la que todavía no ha alcanzado el PIB de finales de 2019, antes de la pandemia, con lo cual es el país que más se ha empobrecido en estos cuatro años. Esa es la verdad; y lo demás, picaresca.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es