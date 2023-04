La mayoría de la gente envejece gradualmente, pero hay quienes envejecen de golpe, casi de un día para otro, como si una mañana, al despertarse, le hubieran caído diez o quince años encima.

Estos envejecimientos drásticos e irreversibles a veces se deben a enfermedades graves, a tragedias familiares o a trastornos laborales, sentimentales o económicos, pero también son consecuencia de una mala praxis estética. Hace tan solo unos días coincidí en la parada del autobús con un conocido al que hacía tiempo que no veía y no lo reconocí hasta que se acercó a saludarme: con la barba blanca que se había dejado crecer parecía el abuelo de Heidi.

Yo no sé si he envejecido bien, mal o regular. He perdido mucho pelo y de mi dentadura han desertado varias piezas irremplazables. Supongo que por eso evito los espejos y las selfis.

No ignoro que la clase social, los hábitos alimentarios, el trabajo y el sedentarismo son determinantes en esto del envejecimiento. Y sin embargo creo que envejecer bien es una cuestión de actitud vital. Me fascinan esas mujeres que, como los buenos vinos y los buenos libros, mejoran con los años. Que no puede apuntarse ya o no saben si se ha apuntado bien. Su porte, sus gestos y sus movimientos desprenden una serenidad y una elegancia, entendida esta última también como una cualidad moral, que no solo la dan la cuna y la educación. Es una manera de estar en el mundo, de pisar la tierra, sin caer en el determinismo ni en la melancolía.

Quizá, para envejecer bien, baste con adaptarse a la corriente del tiempo, tal como los pájaros se adaptan a las corrientes del aire para recorrer grandes distancias y los peces se aprovechan de la energía de las corrientes marinas.