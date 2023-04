Cartas al director de HERALDO: Las nefastas secuelas de la inflación

Las nefastas secuelas de la inflación

Inflación que conlleva la pérdida de las clases medias. Todo parece indicar que estamos ante uno de los mayores y más inquietantes cambios sociales de la historia y que marcará a las nuevas generaciones. Quedarse sin luz o sin calefacción.

No poder pagar la gasolina de su coche o llegar a fin de mes con la nevera sin carne ni pescado. Son algunas de las realidades que afrontan miles de ciudadanos debido a la subida de los precios. Desde los carburantes hasta la electricidad, pasando por una cesta de la compra cada vez más cara. Inflación que golpea a una gran parte de nuestra sociedad cuyo poder adquisitivo no va más allá de los bienes de primera necesidad, consecuencias para la emancipación de nuestros jóvenes, que tampoco pueden generar un proyecto vital, problema para pensionistas de futuras generaciones. No solo afecta a quienes están sin trabajo o siguen en algún ERTE, si no también a esos cientos de miles de asalariados pobres, quienes tienen que decidir entre comer y pagar la hipoteca o el alquiler. Pérdida de poder adquisitivo agravada cuando llega a esa parte de la población infantil. La actual crisis económica, que ha incrementado los índices de desempleo y pobreza en España, ha provocado serios problemas en su alimentación. No son pocos los que llegan al colegio sin desayunar, siendo el almuerzo en la escuela su única comida decente durante el día. La clase media española se diluye. Es una sociedad tan frágil y tan injusta, que los rigores de la crisis no te sacan del umbral de la pobreza más propia de los años 40 o 50. Bienes de primera necesidad son ahora casi un bien de lujo para muchos. Cuando era joven, la aspiración de mis padres era tener un frigorífico, televisión o lavadora, pagados a plazos con mucho sudor y esfuerzo. Esos recuerdos hoy siguen presentes en muchos hogares.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Antes de hablar, pensar

El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. No sé qué organismo decide que sea así y lo mismo con otros asuntos en distintos días y meses del año. Dicen que tiene el diablo, entre todas sus armas, una flecha que hiere el corazón con una dulce voz. Sí, con dulce y suave voz mucho mal se puede hacer al prójimo sin que este lo advierta por la forma de decirlo. En un pueblo de Aragón, una joven tenía dulce y buena voz para cantar jotas. Y un día en el lavadero público, de los que había en esos tiempos, le dicen las otras mujeres: "Dicen que la madre de tu novio está muy enferma. Anda, canta una jota…". Y ella, con su dulce voz de demonio, canta: "Si alguno quiere mandar memorias para el infierno, ahora tiene la ocasión, mi suegra se está muriendo". Esto provocó que el novio le pidiera explicaciones. Y ella no quiso darlas, y se rompió el noviazgo. Esta joven ya no encontró otro novio y murió soltera. Así que es buena prudencia, antes de hablar o de cantar, pensar lo que se va a decir para no hacer daño al prójimo o a sí mismo. Jesucristo dice en el Evangelio de San Mateo: «Sea vuestro lenguaje sí por sí, no por no; y lo que de esto pase proviene del malvado». Divino y por eso sabio consejo. El santo aragonés Josemaría Escrivá dice en ‘Camino’: "De callar no te arrepentirás nunca, de hablar muchas veces". Buen consejo también, ¿eh?

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

Adiós a nuestro compañero Eduardo

Cuando ya hemos terminado los días festivos de Semana Santa, desconectar del trabajo y de la rutina nos ha hecho valorar lo que el tiempo nos da y nos quita. Aprovechamos cada minuto de estos días, que se nos hacen breves, para hablar, recordar y pensar en tantas cosas que se nos escapan. Volver al espacio del que nos alejamos, pero del que nunca hemos salido, fija nuestra mirada en quien hace tiempo que no vemos, en quien no está y, ahora, en quien ya nunca estará. Esta vuelta se nos ha hecho más dura al dejarnos Eduardo. Él fue un alumno recordado por todos, lo vimos forjando su camino hasta convertirse en nuestro compañero, y ya aquí compartiendo su experiencia y poniendo en valor la de los demás. Siempre recordaremos sus comentarios, su sinceridad y la ilusión con la que ayudado por su juventud alimentaba su vocación en el ámbito que hace años eligió. Esa es la crueldad con la que ese tiempo avanza, y el mundo sigue ajeno a la pena que sentimos los que lo hemos conocido, como siempre que alguien se va, como si no se fuera para todos. Al final nos queda el recuerdo, a veces –y como respuesta a un acertijo como los que intercambiábamos y que ya no le podré plantear– ni siquiera queda el silencio.

Tomás López Agustín. ALCAÑIZ

Un calvario con la ambulancia

Nos llamaron del servicio de ambulancias para concretar el viaje al hospital San Juan de Dios de Barcelona para un tratamiento y diversas consultas. Nuestra hija debe ir en ambulancia ya que el tratamiento le provoca vómitos y además no puede viajar sentada tanto rato, por lo que es la única opción. Tiene una discapacidad del 98%. Se nos dijo que la ambulancia llegaría a las 7.15 de la mañana. A las 7.45, viendo que no llegaba, llamamos y, de malas maneras, nos dijeron que el que tenía que hacer el servicio no se había presentado porque hacía huelga. Llamamos al responsable de ambulancias –que nos dio su número porque en cada viaje nos sucede algún problema– y después de insistir nos dijo que enviaban una ambulancia desde Fraga que tardaría una hora. Llegó la ambulancia con un hombre y una mujer sin ganas de llevar a mi hija y a mi marido, que era quien la acompañaba, protestando de que no cobraban y de muy malos modos. En Barcelona mi hija empezó a recibir sus tratamientos, pero la ambulancia se marchó dejándolos sin posibilidad de volver, ya que la niña debe viajar tumbada. Llamamos de nuevo al jefe, muy enfadados, y al final una ambulancia que había llevado a otra niña de Tarazona los trajo a casa. Mi hija se quedó sin varias consultas. ¿De verdad pueden dejar abandonado a un paciente con una grave discapacidad en otra ciudad? ¿Por qué el servicio no manda otra ambulancia inmediatamente sino que espera a que llamemos enfadados? Y gracias a que ya había una ambulancia para otra niña. ¿Hasta qué punto es esto legal? Ya sin hablar de la poca humanidad de las personas que dejaron a mi hija abandonada lejos de su casa. ¿Qué teníamos que hacer, apoyarles en su huelga? ¿Pagar una ambulancia, como otras veces? No es la primera vez que tenemos problemas, con vehículos en los que no caben mi hija y su silla, llegando tarde, dejándonos horas abandonados, etc. Todos tenemos derecho a nuestras reivindicaciones laborales, ¿pero a qué precio?

Beatriz Julián Guardiola

MONZÓN

