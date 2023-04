Fue una canción de Julio de la Rosa que dice "me dejaste un corazón lleno de escombros" y que me descubrió mi amigo Christian Peribáñez la que hizo que estas líneas se teclearan solas: qué imagen más bella –y desoladora– la de un corazón, la del interior, lo que nadie ve y apenas se intuye, sepultado entre escombros.

Uno se imagina sujetando la escoba y barriendo para que el polvo no eclipse por completo la presencia de eso, un corazón, recipiente de nuestras emociones, hecho pedazos y sin adivinar cómo recomponerse. Lo primero es reconocerlo. Y nos cuesta. Del mismo modo que no podemos ocultar las lesiones externas (la ausencia de pierna, el dedo roto, la cicatriz en el estómago, todavía lo intentamos con el parche en el ojo –qué esconderá esa oscuridad–), tampoco podemos mostrar las que van por dentro y resultan más difíciles de comprender. A uno le gustaría poder ir por la vida en los momentos difíciles con un cartel que dijera ‘licencia de obra mayor’ o enseñar el cordón policial que rodea al susodicho –el corazón– para que los demás pudieran comprender lo incomprensible: si la herida no es aparente, si no hay sangre, urgencia quirúrgica, parece que no admitimos que ahí adentro hay un motor de vida que se ha olvidado de vivir. Todavía no se ha inventado un marcapasos para nuestras emociones. Que esas heridas, si son reales y ahora mismo hay muchas, necesitan de más tiempo. Y que hacemos mucho, más que nada, si somos capaces al menos de descifrar la llamada y con delicadeza amontonar alguno de esos escombros y decir "no te apures, te comprendo, yo también estoy ahí".