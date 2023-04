Debió de darse cuenta Pedro Sánchez de que las 50.000 viviendas de alquiler social que había prometido este fin de semana eran poco, así que ayer puso encima de la mesa otras 43.000.

Que mire por ahí el presidente, porque a poco que se esfuerce seguro que encuentra otras 7.000 y redondea un paquete de 100.000. Cien mil viviendas, ese ya sería un buen lema para los carteles de este mes de mayo. Y hasta podríamos ponerlo, en el museo de las promesas electorales, junto a aquel mítico millón de puestos de trabajo que en su día, en nuestra prehistoria democrática, anunció Felipe González. Y que al poco se había convertido en un millón, pero de parados.

Es tan descarado que estas propuestas salgan de la chistera presidencial justo en vísperas electorales –¿no se habían acordado hasta ahora de los pisos de la Sareb?– que no necesita comentario. Más que de alquilar viviendas, aquí se trata de construir castillos en el aire. O, como bien veía ayer Supermaño en esta misma segunda página de HERALDO, de empezar la casa por el tejado. En cuanto se aplica el test de la realidad a las promesas de Sánchez, la ilusión se desvanece. De las 50.000 viviendas con las que cuenta la Sareb, solo 9.000 estarían disponibles y serían habitables; en Aragón, 580. Y para que salgan al mercado, primero tendrían que comprarlas las comunidades autónomas, que no andan sobradas de dinero. Y habrá que ver, que no se sabe, cuántas están dónde hacen falta. Las 43.000 prometidas ayer, de momento solo están en la cabeza del presidente. No se puede improvisar una política de vivienda en dos repentes.