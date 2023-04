Cartas al director de HERALDO: Igualdad no, por favor

Igualdad no, por favor

Igualdad, igualdad, igualdad… Al final he acabado bajo los efectos de la sugestión precocinada por el sistema social, político, pseudointelectual y de los medios mediáticos.

Tanto, que he soñado que el mundo era como yo; todos exactamente como yo, viejos, calvos, desilusionados, ausentes, soñadores, románticos, pasados de moda. Mis vecinos eran como yo, mis amigos, mis enemigos, el técnico que viene a revisar la caldera. Hasta la farmacéutica era calva y llevaba el mismo bigote que yo. No podía hablar de nada con ellos porque ya sabía la respuesta, ni podía observar el gesto de cansancio que te retrae de cualquier contacto humano, o ‘unimano’ en este caso. El siguiente paso era tirarte por el balcón, pero… me desperté. No solo vi a mi M.ª Pilar más guapa si cabe, me duché con otro aire, hasta yo me veía distinto, me miré en el espejo para comprobarlo y… maravilla de las maravillas: ¡no me parezco a nadie! Aunque tenga algo que decir, lo digo como en diferido, más lento, sí, ¡albricias!, lo digo como no lo dice nadie. Mi vecino me escucha, el pobre, con un aguante que lo hace leal a mis ojos, le agradezco que no sea como yo. Me cruzo con Manolita y le ofrezco unas palabras de estímulo al comprobar que está criando bien a sus hijos, yo ya dejé de hacerlo hace varias décadas, también me alegro de que tenga trabajo y que pueda cotizar lo suficiente para no llegar nunca a cobrar la misma pensión que yo. Le doy un beso. Me llaman por el móvil, ¡pero si todo el mundo sabe que odio este chisme!, será algo urgente, o grave, o será el pirata de turno. "Cariño, te has dejado el bosquejo de tu conferencia en el ordenador con dos páginas solamente, y es para mañana". Miro al sol y le digo adiós. En este momento agradecería tener otro yo, para poder llegar entre los dos a las cuatro páginas que me faltan. ¡Porca miseria!

José Luis Sancho Sánchez ZARAGOZA

Sobre el río Huerva

Vivo y paseo cerca del río Huerva, hoy con sus aguas regeneradas, no como antes, y consultando el proyecto del plan para mejorarlo veo en el tramo entre Puente Cesaraugusto y Parque Grande, además de que tanta vegetación impide ver el curso del agua, afirman, nada menos, que hay cuatro pasarelas peatonales proyectadas, una de ellas en modo transversal. Como vecino de la zona, temo una limpia abusiva de materia vegetal, además de que tantas pasarelas no sean necesarias, sino una o si acaso dos, y casi urgentes, para comunicar mejor las orillas. Lo demás sería un alarde de gastos de los fondos europeos asignados –superfluos en cuanto a pasarelas nuevas–, cuando en otros lugares son tan necesarios.

J. G. Cillero. ZARAGOZA

Veintitrés meses en lista de espera

Llevo 23 meses en lista de espera quirúrgica de neurocirugía y un año esperando a que me manden un informe de la patología que sufro y por la que me tienen que operar. Este informe ha sido reclamado por Atención al Paciente del Inocencio Jiménez tres veces… sin noticias todavía. Ha día de hoy estoy de nuevo de baja, porque estuve y volví a trabajar yendo apoyado en un andador ("mira, mamá, como el del abuelo", le decía un niño a su madre; parece gracioso, pero no para mí). Llevaba tres cojines a mi puesto de trabajo para ir variando la altura con el fin de que aliviase el dolor al cambiar de posición, tomaba mucha medicación, cinco pastillas de opiáceos, fentanilo, que es 50 veces más fuerte que la morfina, y gabapentina; mucha medicación para pensar, más bien para dormir. Sé que de esta enfermedad no voy a morir y entiendo que hay gente mucho peor que yo. Pero sufro por no poder estar de pie más de un minuto o no poder andar erguido más de cien metros; por eso, el andador. Al agacharme se libera el nervio afectado pero cada vez cuesta más encontrar alivio, y estoy con dolor desde que me levanto y hago algo, ducharme, afeitarme... Me pongo a leer y al poco tiempo me entra somnolencia. Sufro por no poder concentrarme y porque cada día ha ido a peor. Sufro porque siento que me tienen aparcado y no se van a acordar de mí. El señor Lambán dijo hace poco, con el tema de las elecciones, que la derecha privatiza la sanidad; pero ustedes me envían a la privada como única salida para poder tener calidad de vida.

Fernando Miguel Polo. ZARAGOZA

La Virgen del Rocío y TV3

En la polémica existente en España respecto al separatismo catalán se emplean razones diversas de mayor o menor intensidad lingüística dependiendo de quien las utilice. Unas son respetuosas, otras agresivas, otras ofensivas políticamente hablando. Pero no creo que nadie se haya pasado de la raya perdiendo el respeto por creencias religiosas o de veneración a una advocación de la Virgen María, como podría ser la Moreneta. Es de esperar una mayor contención en el ejercicio del periodismo, que nada tiene que ver con el lamentable espectáculo vivido esta Semana Santa en TV3. Respeto y educación, siempre.

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

Bronceado saludable

A medida que el verano se acercan, con sus días de sol al aire libre y añoradas caminatas por la playa, tenemos la oportunidad de hacernos con un bronceado saludable. Es el momento de proteger nuestra piel ante los innumerables factores que están al acecho y que pueden afectarla. Ha aumentado la conciencia social del peligro de daño solar y la importancia de evitarlo, y se cuida más a los niños y adolescentes que en tiempos pasados. Pese a que sigue existiendo un culto al estar moreno, hay que recordar que el sol envejece y que ha de aplicarse el bronceador adecuado, se han de recibir los rayos solares solo durante un corto lapso de tiempo y, ante la aparición de manchas o sequedad profunda de piel, hay que ir al dermatólogo.

Mar Ramos Navarro. ZARAGOZA

En el nudo de la avenida de Navarra

Los ciudadanos de Zaragoza y especialmente los de la zona de la avenida de Navarra estamos satisfechos con la remodelación del primer tramo. Y esperamos que más pronto que tarde toda la avenida esté remodelada completamente. Pero mi queja se refiere al nudo al final entre vía Hispanidad y la avenida de Navarra, en el ‘scalextric’. En la parte alta del mismo, los laterales del vial, que están pintados de blanco, los pintan de vez en cuando, pero la parte baja parece que no forme parte del mismo. Lleva años sin pintarse y está toda oxidada. Ruego a los responsables que se acuerden de pintarla.

Manuel Romualdo. ZARAGOZA

