Respaldo de los empresarios

Los empresarios del valle de Tena consideran "irrenunciable" el proyecto de la unión de estaciones, que permitirá conectar la cabecera de su valle con la del Aragón a través de una telecabina, por "el impacto positivo en la economía y la sociedad" de los dos territorios vecinos.

Así lo han manifestado, tras la asamblea general extraordinaria convocada este martes en Formigal, para mostrar su postura al respecto. Con todo sentido, el presidente de los empresarios turísticos del valle de Tena, Jesús Pellejero, ha señalado que, disponiendo del proyecto y de la financiación europea, "Aragón no puede echar a perder esto, es un tema estratégico. No podemos presumir de tener el 30 por ciento del dominio esquiable de España y no ser líderes". Hay que escuchar y tener muy en cuenta la opinión de este colectivo, totalmente ligado al territorio y detrás del que hay unos 2.500 empleos.

Una amplísima mayoría de los miembros de la Asociación Turística Valle de Tena, con un solo voto en contra, se ha pronunciado a favor del proyecto de poner en comunicación los dos valles centrales del Pirineo a través de la Canal Roya. En la asamblea ha habido empresarios de hoteles, bares, restaurantes y comercios, la estación de Formigal o la escuela de esquí. Todos han coincidido en la necesidad de trasladar la realidad de un proyecto "del territorio y para el territorio", y de hacer partícipe del mismo a la sociedad "mediante acciones que aporten datos fidedignos frente a la desinformación que se está extendiendo". Los principales agentes económicos radicados en el valle de Tena están cargados de razón cuando reclaman que se actúe con diligencia. En política, la secuencia temporal en la aplicación de las medidas es esencial: si se llega tarde y mal, un buen proyecto puede quedar reducido a una desdichada ocasión perdida.