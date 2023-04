Cartas al director de HERALDO: El feminismo y el talento de Annie Ernaux

El feminismo y el talento de Annie Ernaux

No conocía a Annie Ernaux hasta que le concedieron el Premio Nobel. Esta primavera he pasado muy buenos días leyendo su obra. Una obra intimista y autobiográfica que muchas veces produce pudor. Escribe estupendamente bien.

Para conocerla hay que leer ‘La mujer helada’, su mejor libro y uno de los mejores de la literatura moderna. Yo no conocía realmente a la mujer hasta que leí este libro, un libro muy actual porque incide en la conciliación, cómo la mujer es la sacrificada profesionalmente, moralmente y físicamente en la concepción de los hijos. Te das cuenta de lo justo que es el feminismo de Ernaux, una lección de vida. En su libro ‘El acontecimiento’, nos relata su aborto en la Francia de 1963. Una joven estudiante de Filosofía y Letras que se queda auténticamente sola ante su primer embarazo, un embarazo que le puede condicionar toda su vida futura, la angustia y las penurias que pasa salvándola la mano solidaria de otra mujer. El disfrute total del sexo es el del hombre, despreocupándose sin contemplaciones. En ‘Perderse’, nos describe su pasión amorosa, tremendamente profunda, por un hombre soviético. Sorprende su concepto del amor en una mujer de 47 años. ‘El uso de la foto’ es curiosa, Ernaux enfrentada al cáncer de mama; nos describe fotos de la ropa despojada antes de hacer el amor. Es muy interesante por su originalidad y profundidad, envuelta en la existencia de vivir con cáncer. ‘La ocupación’, ‘El hombre joven’ y ‘No he salido de mi noche’ son obras menores. Annie Ernaux es un Nobel muy interesante, te llena, te mueve la conciencia, te incomoda ante su condición de ser mujer, te muestra el egoísmo de ser hombre en la relación de pareja, ves que las oportunidades en la vida no son iguales para las mujeres, irritándome por ello.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Oportunismo

En su día, Pedro Sánchez fue repudiado por el PSOE. Se rehízo y volvió, eso sí, transformando su partido en otro que viene siendo conocido como ‘sanchista’. En Sánchez ya no confían sus barones territoriales que rechazan sus cesiones a independentistas, sucesores de ETA y podemitas. Son conscientes de que su presencia les perjudica en sus expectativas electorales. Sánchez sabe que va perdiendo credibilidad y que aumenta el número de españoles que no están conformes con su forma de gobernar. Por ello ha actuado con oportunismo, se ha acomodado a las circunstancias, subordinando sus propios principios a la maniobra de potenciar a Yolanda Díaz, militante del PCE, y enfrentarla a Podemos. Ha actuado, como en el tema del Sáhara, por libre, sin consultar su decisión al PSOE, ni a su Comité Federal ni tan siquiera a los barones. Le da igual haber partido el gobierno en tres fracciones. Le es indiferente que su decisión oportunista pueda perjudicar al PSOE, al conjunto de los españoles o al futuro de España. Porque su objetivo no es otro que perpetuarse en el poder. De aquí a diciembre adoptará las decisiones oportunistas que le sean necesarias para alcanzar su objetivo: seguir de presidente del Gobierno. Sánchez actúa y actuará siempre con oportunismo. Es su forma de entender la política y de gobernar.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

¿Fue ETA vencida?

Los políticos –aunque muchos sonríen– dicen que ETA ‘perdió su guerra’ contra la democracia. Si fue así, no merece recibir tanta manga ancha ni tanta cobertura mediática, como si hubiera tenido un éxito deslumbrante, ni mucho menos los privilegios que tienen los etarras. El vencedor de cualquier conflicto suele hacer notar su condición de ganador. Pero los etarras, esos asesinos que sembraron de sangre, muerte y miedo el País Vasco y España, solo reciben beneficios penitenciarios, ayudas, desfiles, subvenciones, homenajes a sus presos, y acercando a su tierra hasta al último de los asesinos mientras parecen olvidarse los 379 atentados sin resolver, además del tema de los chivatos, de los colaboradores y, sobre todo, los promotores, organizadores, los que sembraron el terror entre los inocentes, los confidentes, los correos, los que transportaron y guardaron los explosivos, los que daban cobijo a los asesinos, que nunca dieron la cara ni han sido juzgados y suman tantos o más de los que pasaron por la cárcel. Lo hecho no se olvida ni por unos ni por otros, con unos abertzales que redundan en sus posiciones. Solo los políticos interesados, para obtener ventajas, dan esa lucha por zanjada y, con la cantidad de ayudas concedidas, de los gobiernos de izquierda, da la impresión de que los que ganaron fueron ellos, los asesinos, los etarras.

Emilio J. Martín Guerrero. PINA DE EBRO (Zaragoza)

Necesidad o picaresca

He leído en HERALDO que el Banco de Alimentos ha tenido que reducir la cantidad de productos que reparte a quienes los solicitan. ¿Nos hemos parado a pensar por qué hay menos donaciones? A diario compruebo las incongruencias que, imagino que por desconocimiento o falta de efectivos, se reparten como ayudas de alimentación por parte del Ayuntamiento. Para mi sorpresa, he comprobado que si una ayuda no se ha utilizado en un mes, al siguiente se le vuelve a cargar la cantidad solicitada. Yo me pregunto, ¿si no la has gastado para qué necesitas otra? Será que no te hace falta, digo yo. Por otro lado, me entristece escuchar a personas que son muy necesitadas y les son denegadas ayudas o les asignan una cantidad inferior. ¿No somos todos iguales, o se mide con distinto rasero según tengas más o menos influencia? Claro, en una familia conviven padre, madre, hijos, nietos, pero como no hay un documento que confirme la existencia de un matrimonio, cada uno recibe su ayuda de forma individual. Ya nos gustaría a algunos de nosotros recibir un salario así, sin trabajar y sin ganas de hacerlo. No estoy en contra de todo esto, pero sí considero que de alguna forma se podría exigir una revisión de tíquets como mínimo. Demasiadas cosas inútiles son compradas. Si realmente necesitas alimentar a tu familia, se puede conseguir una gran cesta de la compra. Por supuesto, muchas de estas personas pueden ejercer algún tipo de trabajo. Pero claro, para qué. Me ayudan con la luz, el alquiler, la comida, mobiliario, etc. ¿Quién no quiere vivir gratis? Que les pregunten a todos los clientes que esperan pacientemente en una fila del supermercado. Se exaltan cuando son testigos de la indisciplina, mal carácter y dejadez de personas, se supone que necesitadas, que a la hora de pagar exigen y consumen productos digamos caprichosos. Menos mal que no son todos, si no, apaga y vámonos. Así las ganas de donar alimentos se van reduciendo. Es entendible. Si alguien toma nota… O quizá esto no es importante y todo da lo mismo.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

