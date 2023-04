OTAN, 2% (Ceuta y Melilla)

Dentro del contexto de la última cumbre atlántica de Madrid y acordado el Nuevo Concepto Estratégico, que establecerá entre otras la Política Militar, es necesario sacar unas conclusiones propias.

La OTAN la integramos 32 países y la Unión Europea 27. A España, por razones económicas y de población, no nos pueden pedir y no podemos ni debemos dar más de una Fuerza Militar tipo división (tenemos La división Castillejos), pero mejor organizada, dotada e instruida para ser ‘operativa OTAN’ (15.000 efectivos de tropa), además de unas pequeñas unidades (tipo regimiento) de especialistas: paracaidistas, operaciones especiales, montaña y helicópteros, no integradas en la división y que junto con el Mando de Apoyo a la Maniobra y las unidades logísticas son aproximadamente otros 15.000 efectivos de tropa, que totalizan unos 30.000 efectivos. El resto nos sobra, pues únicamente ocasiona ‘gastos’. Éste debería ser el moderno Ejército de Tierra (ET) que necesitamos, podemos y debemos tener y mejorar, y no el sobredimensionado actual, que convendría reducir al menos en un 20% o 30%.

Los tiempos cambian, lo que nos obliga a adaptarnos a ellos. Pregunto: ¿hay alguien que ‘quiera y pueda’, salvo las pateras, cada vez más numerosas, invadir Baleares y Canarias? Ninguno, nadie. La artillería de costa se suprimió hace 50 años y el Sáhara se entregó también hace 50 años. ¿Qué hacemos con las unidades que queden fuera de las anteriores citadas y sus ‘costosos’ cuarteles generales, ¡dulces retiros!, sin misión operativa? Por sentido común, suprimirlas por el gran gasto que ocasionan y al Museo. La representación institucional en ambos archipiélagos pueden y deben hacerla los delegados de Defensa. Pero, muy importante, no nos olvidemos del ‘portaaviones’ anclado que supone Gran Canaria, con sus actuales bases naval y aérea, que sí debemos mantener y potenciar, pues somos frontera sur de Europa frente al yihadismo del Sahel africano y el conflictivo golfo de Guinea. Nuestra actual misión en Mali depende de la UE, no del Cuartel General de Canarias.

¿Y con las costosísimas e innecesarias unidades y sus cuarteles generales de las medio controladas y peligrosas (cruentos y constantes asaltos a su vallas) ‘ciudades-cuartel’ de Ceuta y Melilla, no reconocidas por la OTAN como territorio nacional? Para la OTAN y la UE son ‘colonias’, pero nosotros disimulándolo las llamamos ciudades autónomas. Siguiendo con el ya citado sentido común, también estas costosas unidades deberíamos suprimirlas; y eso sí, al Museo con todos los honores.

España necesita reestructurar sus Fuerzas Armadas, reduciendo el número de unidades del Ejército de Tierra, aumentando el presupuesto y gestionándolo adecuadamente

Contra Marruecos nunca vamos a tener un enfrentamiento armado (lamentable guerra la del Rif, hecho a no repetir), pues tanto ellos como nosotros no tenemos ni la potencia militar ni la económica para una guerra moderna. La OTAN no lo permitiría, pues Estados Unidos es aliado preferente de Marruecos. Además, nos necesitamos mutuamente contra el yihadismo. Actualmente tenemos buenos tratados comerciales, económicos e inversiones y la posible próxima explotación conjunta de los recursos submarinos de la plataforma continental Sáhara-Canarias, además de tener entre otros casi dos millones de ciudadanos marroquíes viviendo y trabajando en España. Necesitamos ser buenos vecinos.

Dejando ya la citada Política Militar, pero muy relacionada con ella, analicemos el tema económico, que también es de suma importancia. Administrar bien un limitado Presupuesto de Defensa no es fácil (actualmente son 12.208 M€, el 1,03% del PIB). Lo primero es cumplir con el 2% pactado en la cumbre de la OTAN. Distribuirlo correctamente según necesidades actuales entre los tres Ejércitos. Actualmente no se hace, pues parece un contrasentido dotar al sobredimensionado Ejército de Tierra con el 3,14%, a la Armada con el 1,48% y al Ejército del Aire y del Espacio con el 1,50%, no parece correcto y creo que algo hay que modificar.

Además, el 2% del PIB no sólo es bueno para la OTAN, sino también para España. Defensa, Sra. Ministra de Trabajo, es uno de los mayores colectivos de trabajo de nuestro país, o ¿qué son un soldado y sus mandos, sino puestos de trabajo especializados, a los que hay que retribuir dignamente? ¿Y la industria de defensa, no genera trabajo y trabajadores de alta cualificación e investigación? Según Tedae, son unos 60.000 empleos y unas exportaciones del 66%. Reflexionemos.