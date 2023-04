Cartas al director de HERALDO: Parterres sin protección en el parque Miraflores

Parterres sin protección en el parque Miraflores

Leo que los espléndidos jardines del nuevo parque de Pignatelli "permanecerán vallados a la espera de que crezca el césped". Siento una sana envidia de los vecinos de esa zona, pues gracias a esa medida podrán disfrutar dentro de poco de unos magníficos parterres, cosa que no podremos hacer los del parque de Miraflores, en especial los del área próxima al camino de las Torres.

Hace unas semanas publiqué una carta informando al Ayuntamiento sobre la necesidad de vallar los nuevos jardines de ese fondo de saco del parque, dado que allí habría un elevado número de usuarios de los futuros parterres. Mi consejo no ha sido tenido en cuenta y esas seis zonas verdes han quedado sin protección, tan necesaria durante los primeros meses hasta que arraiga el césped, precaución que sí se he tomado con el resto del parque. Como consecuencia, tras unos días de un cierto respeto y ante la escasa vigilancia, han comenzado a ser vandalizados. Emocionantes partidos de fútbol se celebran sobre el césped recién plantado, las mamás pasean los carritos de sus bebés por la tierna hierba y los bares de la zona plantan sus sillas y mesas dentro de los jardines. Hasta una tienda de campaña estuvo montada hace unos días. Ante las tímidas protestas de los vecinos, el único argumento que esgrimen los transgresores es que "aquí no pone en ningún sitio que no se puedan pisar". Extraña interpretación del principio jurídico de legalidad. Si el Ayuntamiento había decidido que esa zona fuera de uso libre, ¿para qué nos hemos gastado tanto dinero en arreglarla? Bastaba con haberla dejado con los jardines medio arruinados tal y como ya estaba. En pocas semanas, esa labor destructora ya iniciada conseguirá sus frutos y los zaragozanos habremos tirado por el sumidero el elevado presupuesto empleado en su reconstrucción.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

La ciudad y los patinetes

Me parece poco coherente hablar de ‘tirria’ a los patines cuando nos llega la noticia de la prohibición del alquiler de los mismos en la ciudad de París. Más bien yo haría un inciso en los temas que rodean la implantación de los mismos: seguros de los aparatos, velocidades a las que se circula, edad para manejarlos, conocimientos de las normas de circulación, lugares por donde deben circular, dispositivos de protección obligatoria, etc. Verlos circular es un auténtico caos en un alto porcentaje de los casos y Zaragoza no es la excepción, la cifra de accidentes lo demuestra. Soy testigo de la circulación de dos capitales europeas hace cincuenta y cinco años. En una de ellas reinaba la ley del más fuerte; y en la otra, el perfecto respeto a las personas por parte de los vehículos, la norma más simple, un paso de cebra, se respetaba al cien por cien. Cuando volví a mi Zaragoza yo alucinaba al ver que pasabas un paso de cebra y los coches tocaban el claxon. Hagamos unos cursos de formación para todo aquel que carezca del permiso de conducir, obliguemos a tener un seguro de accidentes y exijamos unas medidas personales de seguridad. Sancionemos, igual que a cualquier otro vehículo, a todo aquel que no cumpla: circular contradirección, excesos de velocidad, circular por la aceras, etc. Una vez que se haya hecho esto, pueden decir que es ‘tirria’; mientras tanto permítannos quejarnos, porque en este mar de tiburones los peatones, y sobre todo mayores, somos los más perjudicados. Aclaración, ‘tirria’: "Sentimiento de antipatía que una persona siente hacia alguien o algo, especialmente cuando es injustificado o irracional".

Manuel Arpa Arias. ZARAGOZA

Internet y la crisis bancaria

'Todo a la vez en todas partes’ (‘Everything everywhere all at once’) es una película que ha arrasado en los últimos Óscar. El título parece reflejar una situación de aceleración, de rapidez. También sirve de una manera gráfica para ver lo que significa internet en la producción de la información: todo la vez y en todas partes. El colapso bancario que ahora vemos –SVB, Credit Suisse, Deutsche Bank…– también se ha producido a una gran velocidad, pudiéndose alcanzar una situación de crisis en horas. La interrelación de factores como un impresionante crecimiento en la operativa digital en la banca y el no menor crecimiento de las redes sociales ha promovido un panorama nuevo a la hora de hacer frente a una crisis bancaria. Las salidas de depósitos hoy se pueden producir a un ritmo impensable hace unos años. Popular perdió un 20% de los depósitos en 90 días, pero SVB perdió más de un 25% en apenas 24 horas. En estas masivas salidas de depósitos la digitalización ha jugado un papel importante. Es la nueva era digital en el sector bancario. Lehman, presidente del Credit Suisse, ha manifestado que «las redes sociales y la digitalización han contribuido a la propagación de la crisis bancaria». Obviamente, la crisis tiene sus raíces más profundas en una mala gestión del banco que no se genera de la noche a la mañana. La crisis era subyacente y surge, cuando lo hace, como un volcán en erupción apoyada por la tecnología. Varias autoridades supervisoras se refieren a una posible reforma de la regulación para fortalecer la liquidez bancaria en supuestos de grandes salidas de depósitos. Se trataría de fijar un indicador propuesto por el Riksbank de Suecia: ‘capacidad de pérdida de depósitos’. Serviría para evaluar la resistencia de un banco ante salidas de depósitos a gran velocidad y complementaría los existentes en el ámbito de la liquidez bancaria.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

El correo ordinario

En vacaciones tus sentidos se ven estimulados por paisajes tanto de ciudades como de naturaleza en estado puro. Quieres compartirlos y buscas una terraza, a lo largo del día o al final de la jornada turística, donde ves desfilar todo aquello que más te ha llamado la atención y ese deseo de compartir es más intenso. No lo vas a hacer por Whatsapp, anhelas enviar unas postales con el sello correspondiente para que lleguen a su destino. Y es en ese punto cuando quieres romper una lanza por el correo ordinario y observas que es misión imposible. Porque conservando el romanticismo de enviar postales durante tus vacaciones, a amigos o familia, cada vez es más notorio que vuelves de ellas y nadie las ha recibido, y en muchos casos pasa hasta un mes cuando van llegando. Pero mucho peor resulta el intento de hacer llegar una felicitación de cumpleaños y aun echándola con tiempo, no llega. O ya si quieres participar en un concurso de relatos, te entran todos los males pensando que no vas a poder participar. Mi experiencia repetida es que el correo ordinario, de este país y de otros, deja mucho que desear. Y aunque apostemos por lo digital e instantáneo, con lo cual también me identifico, habrá que dejar un resquicio para los viejos románticos del correo de buzón.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

