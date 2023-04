Cartas al director de HERALDO: Las trabajadoras de protección de menores

Las trabajadoras de protección de menores

Sucede casi siempre con las profesiones feminizadas, aquellas donde las mujeres son mayoría, que el trabajo es mucho y el reconocimiento y el salario son muy poco.

Son trabajos relacionados con los cuidados, con la atención a los débiles, a los viejos, a los enfermos, a los niños desamparados, a los pobres, a los minusválidos... Los que a casi a nadie interesan, salvo a estas mujeres que los acompañan y los cuidan y les dan amor. Esto es lo que sucede con las trabajadoras de reforma y protección de menores en Aragón, que actualmente están pidiendo a la Administración y a la patronal del sector un convenio que dignifique sus precarias condiciones laborales. Son mujeres valientes y solidarias que desarrollan un trabajo esencial cuidando de nuestros niños y adolescentes más vulnerables y desprotegidos, víctimas de la exclusión social. El suyo es un trabajo durísimo, con exposición cotidiana a situaciones de tensión y violencia. El Gobierno de Aragón las consideró ‘trabajadoras esenciales’ durante la pandemia. Y fija en un 100% los servicios mínimos para asegurar el mantenimiento de los centros cuando se declaran en huelga. Pero se las condena a unas condiciones laborales absolutamente precarias, con salarios mileuristas. Trabajan en centros públicos gestionados por empresas que declaran no tener ánimo de lucro y sí compromiso con la justicia social y la calidad de la atención. Pero un compromiso real con estos nobles principios pasa por dignificar la vida de sus trabajadoras, garantizando que un trabajo que es por y para la justicia social se realice en condiciones socialmente justas. Y esto es lo que pretende el convenio colectivo autonómico de reforma y protección de menores que estas trabajadoras reclaman y que de momento los gerentes responsables de estas empresas se niegan a negociar.

Bernie Esteban Sanz. PINSEQUE (ZARAGOZA)

La utilidad de lo inútil

Leyendo un artículo periodístico de un escritor y profesor acerca del manifiesto de Nuccio Ordine ‘La utilidad de lo inútil’, me pregunto qué está pasando en el nuevo sistema educativo que lo que realmente interesa es preparar a los jóvenes para que tengan éxito en el mundo laboral, y cuyo indicador para medir la eficiencia es la productividad. Él aborda este tema, incidiendo en la poca relevancia de las Humanidades en una sociedad en la que lo que se busca son resultados inmediatos, la felicidad a toda costa y ganar dinero (parámetros imprescindibles en la vida real). No es extraño que los estudiantes vean que estudiar filosofía o leer a grandes escritores no entre dentro de sus prioridades, puesto que no se acopla al engranaje de un sistema más rentable. La sociedad cambia y que eso conlleva adaptarse a las necesidades del momento, pero nunca perdiendo esa ingente tarea de hacer más humana la humanidad. ¿De qué nos sirve perseguir el beneficio si perdemos el sentido de nosotros mismos y, por consiguiente, el de la vida? Reivindico la expresión ‘la utilidad de lo inútil’ utilizada por el ensayista italiano.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

El cine y la romanofobia

Me gusta ver cada año las pelis de romanos que dan por la tele en Semana Santa (bueno, no sólo de romanos, porque las ambientadas en el Egipto o en el Israel del Antiguo Testamento también son muy divertidas), sean o no de temática religiosa. Pero me indigna que siempre se trata a esos imperios de tiránicos, corruptos, explotadores e intolerantes con las costumbres de los pueblos sometidos. Y lo curioso es que se hace desde la izquierda (como en ‘Espartaco’, donde es fácil ver la analogía de la rebelión de los esclavos con el marxismo) y desde la derecha o la visión liberal (como en ‘Quo vadis?’ o ‘Ben Hur’, en la que el todopoderoso y pagano, en el fondo laicista, estado romano casi puede pasar por la Unión Soviética), sin considerar que las diferentes iglesias-Estado o los sucesivos imperios creados por una nación cristiana o por una creencia religiosa hegemónica (el islam) han terminado siempre por emular a la Roma antigua, utilizando también lo más cuestionable de su orden económico y social, que es el esclavismo (en mayor o menor grado y aunque se haya variado el concepto de esclavo o se le haya cambiado el nombre), pero sin permitir la libertad de cultos o incluso el sincretismo religioso que sí se permitía en Roma, siempre que no entrara en conflicto con la estructura social y económica de la organización imperial. ¡Con todo lo que debemos a Roma y fomentaron que la odiáramos con este cine que también era propagandístico! Menos mal que después de esta dosis de romanofobia –actitud que también se percibe en alguna serie documental como la británica ‘Ocho días que cambiaron la historia de Roma’, véase el chovinismo inglés– volverán los documentales al estilo de la fantástica producción española ‘Ingeniería romana’, presentada por nuestro vecino de Zaragoza Isaac Moreno.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Montaña, acero y cables

La página de turismo más famosa de la provincia oscense se llama ‘Huesca La Magia’. Creo que van a tener que sacar de sus guías la Canal Roya si quieren seguir llamándose así. Solo la obra civil para convertir este valle en una telecabina cuesta 24,7 millones de euros. Seguro que el valle se ve precioso desde lo alto en esas cabinas, pero los políticos deberían bajar de las nubes. Me gustaría que se preguntara a los habitantes de Canfranc, Biescas, Villanúa, Sallent, Hecho, Tramacastilla, Torla, Broto o Siresa qué harían con esa cifra de dinero en sus pueblos. En 2006 se vivió la situación contraria. Esta zona quiso declararse Parque Natural para protegerse. En 2023, "a dinero en mano, el monte se hace llano". Esperemos que cuando el dinero se acabe no dejen los cables sin las cabinas. No podemos descuidar tampoco el cambio climático. Tal vez la nieve deje de llegar a la altura de la canal antes de finalizar la construcción. Muchos investigadores apuestan por la desestacionalidad turística. En invierno los teleféricos pueden ser útiles para atraer turismo de nieve. Si este tipo de actividades duran cuatro meses, ¿qué vamos a hacer con los pilones de acero en verano? En temporada alta, para acceder al valle de Ordesa hay que hacerlo en buses limitados por días y personas para no explotar el paisaje con los coches y sus gases. Pero, en principio, se pueden llenar 4,3 kilómetros de postes de acero y cables en el valle del Anayet. ¿Qué pesa más, ver la nieve desde las alturas o verla desde el suelo pero sin cables? Si se acaba construyendo, espero que los políticos se saquen todos los años el ‘forfait’ de temporada.

Laura Tella Royo. SARIÑENA

