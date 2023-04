Mi algoritmo teje flores

En 1843 Ada Lovelace publicó en ‘Scientific Memoirs’ sus hoy famosos comentarios a su traducción al inglés de un pequeño artículo escrito en italiano por Luigi Federico Menabrea sobre la Máquina Analítica de Charles Baggage, que hubiera sido el primer ordenador de la historia si hubiese existido tecnología capaz en la época.

La nota G contiene la que se considera primera descripción de un algoritmo y también la visionaria reflexión de la autora sobre las consecuencias de la aplicación de los ciclos algorítmicos: "Al distribuir y combinar las verdades y fórmulas del análisis, de manera que las combinaciones mecánicas de la máquina las puedan manejar con rapidez y facilidad, las relaciones y la naturaleza de muchas cuestiones de la ciencia quedarán bañadas en otra luz". En una Inglaterra, donde ya peleaban el telar mecánico de Jacquard mediante tarjetas perforadas y el movimiento ludita, la hija del poeta y revolucionario Byron, con una mente poéticamente científica, afirmaba que "la máquina analítica teje patrones algebraicos igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas". Ada veía que el algoritmo podría ir más allá del mero cálculo, colaborando a resolver problemas de la ciencia o a componer piezas musicales. No imaginó que también podría llegar a suponer una amenaza para la libertad individual y colectiva, alterando silenciosamente, pero en profundidad, no sólo los códigos democráticos y sus pactos sociales, sino además nuestras propias identidades.

La inteligencia artificial ya se ha colado en nuestras vidas y suscita muchos

interrogantes

En las peluquerías se habla de casi todo. En la última visita a la mía habitual surgió una conversación a propósito de cómo el compañero de una de las presentes tenía ‘su algoritmo’ desnortado, pues le sugería visitas a diversas páginas y ofertas de productos que muchas veces no le incumbían, muy al contrario de lo que le ocurría a ella misma con ‘su algoritmo’, perfectamente especular en la imagen que le devolvía de sus querencias. Percibí en el comentario, además de humor, una perplejidad normalizada ante ese algoritmo errado. Y esto me pone en alerta acerca del alto grado de fiabilidad y confianza que ya atribuimos a unas inteligencias de las que la mayoría de los humanos desconocemos cómo elaboran sus consejos y todas las variables con que los construyen, lo que de alguna manera las invisibiliza a nuestros ojos y, como en los clásicos relatos de terror psicológico, aumenta su poder. La mayoría de nosotros nos apoyamos en algoritmos para gran parte de las acciones de nuestra vida cotidiana. También empezamos a ser conscientes de sus sesgos culturales, económicos, raciales, etc., desde los que nos influyen en nuestras elecciones. Por mucho que analicemos los riesgos, en la práctica diaria parece no importarnos demasiado. Sabemos que la cohabitación y coevolución con los algoritmos no tiene marcha atrás (excepto apocalipsis mediante), como no la tuvo la mecanización industrial.

Tendremos que convivir con ella, pero confiemos en que podamos mantener con nuestro algoritmo una relación creativa y no de sumisión

A nuestro alrededor y en nuestro futuro todo ha vuelto a ser incierto (casi siempre antaño lo fue). Así que seguimos confiando en el poder de los datos, según venimos haciendo en general desde la introducción de la estadística, en el siglo XVIII, como herramienta de prospección del futuro, aunque ahora troquemos la actitud analítica por una menesterosa confianza casi religiosa en el relato que nos ofrecen sobre nosotros y nuestro porvenir (incluso más allá de la muerte física): "Son raros los momentos en la historia en que, al poder elegir entre seguridad y libertad, la gente elige libertad" (Helga Nowotny, ‘La fe en la inteligencia artificial’). Sin embargo, la incertidumbre y el error siempre han sido puntos de partida y puertas para la mejora de la vida. Zafarnos de las cosmovisiones deterministas nos llevó siglos. Me produce gran pereza regresar.

No le tengo miedo a mi algoritmo, pero lo prefiero desnortado, con alma exploradora, como lo imaginó Ada Byron, interesado en dialogar conmigo y espolear mi creatividad, como espera Marcus du Sautoy, pues "el desvío y la insumisión tecnológica suponen condiciones para la emergencia de lo nuevo" (Jazmín Adler, en sus notas en torno a ‘Los campos electromagnéticos: teorías y prácticas de la escritura artificial’, por Jorge Carrión, Taller Estampa y GPT-2 y 3).