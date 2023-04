El caballo que nos lleva

Ya de niño, muy de niño, tuve un sueño: me regalaban un caballo pardo, gigante, con la piel bruñida, casi de oro antiguo, suave e inteligente, uno de esos animales que parecen hablar y entender todo lo que pasa: cuando tenemos miedo, cuando buscamos el corazón del bosque, la tupida fronda de los arces, los pinos y las madreselvas, y nos dejamos ir, sin conciencia del tiempo, con la fe ciega del silencio y del puro placer de cabalgar entre la sombra y la música incesante de las ramas.

De joven seguía teniendo ese sueño. Ya no sé si el caballo entonces era blanco o un alazán deslumbrante de tronío y de aplastante seguridad en sus patas. Me imaginaba, sí, que llegaba hasta mi puerta, relinchaba, una y otra vez, hasta que me desperezaba, bajaba junto a él y en un alarde lo montaba: imaginadnos, ahí vamos, por sendas angostas, por los caminos que llevan hacia las colinas y las montañas que se enfrentan al mar. Imaginadnos ahí, a los dos, absorbiendo la belleza infinita del mundo y sus llanuras, paseando la mirada como a vista de águila en el oleaje y sus espumas rotas.

Miradnos, ahí vamos, al trote, con el viento en la cara, sorprendidos por la tormenta que llega y que nos invade y nos golpea a los dos: a él, la piel lustrosa, las crines peinadas y de seda, ese lomo que parece un campo extendido como un bancal de tierra dorada. A mí, oscilante, acaso con leve pánico, dispuesto a llegar hasta el confín del mar. De mayor volví a tener el mismo sueño. O quizá deba llamarlo ya quimera, utopía, locura de ansiedad. Alucinación. ¡Qué belleza la de sus ojos de azabache, qué lentitud se desparrama entre los maizales, qué brillo salvaje que desafía al agua!

Un día, un viejo amigo, un criador de caballos, me dijo ven a verme, acércate a mi finca. Lo hice. «Mis caballos no saben hablar, pero sueñan. Cuando llegues a su lado, cántale al oído, susúrrale todos tus miedos, tu intranquilidad, y dile: “Romero, amigo, antiguo sueño mío. Has venido para devolverme al niño que fui”. Y sin temor, toma sus riendas. Abrígale la piel. Tuyo es para siempre», añadió.

Esto no es un cuento, pero quién me creería. De niño, tuve un sueño. Ahora, fortalecido por los meandros del existir, tengo una certeza, otra vida: un caballo llama a mi puerta y me pide que vayamos a conquistar el horizonte. (Llegan las elecciones).