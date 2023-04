Cartas al director de HERALDO: Una excelente exposición sobre Sijena

Una excelente exposición sobre Sijena

En este mundo de prisas necesitamos ver las cosas con tranquilidad para comprender lo que hay delante de nuestros ojos. Un ejemplo lo tenemos en la deslumbrante exposición ‘Sigena mágica’ instalada en los antiguos depósitos de Pignatelli de Zaragoza.

Desde un principio impresiona por su colorido, un impacto visual que demanda atención para lo que nos espera. Continúa explicando cómo evolucionó el proceso constructivo de la muestra, las diferentes fases de su elaboración y la enseñanza contenida en las imágenes originales que recuerda. Va asimismo contando la historia de un monasterio a lo largo de varios siglos, aprendida y aprehendida por vecinos del lugar, transmitida de abuelos a nietos, historia truncada de manera obscena y desgraciada, en unos años relativamente recientes, por una acción denostada incluso por alguno de sus terribles promotores en un momento de lucidez. Se expresan los hechos de manera objetiva, en pocas palabras, sin juzgar, un ejemplo excelente, referencia de lo que debe ser la memoria democrática. Completando el proceso, lo que quedaba del primitivo arte se expolió con destino al Museo de Cataluña, donde se muestra en un alarde de memoria antidemocrática, una grosera acción indultada permanentemente por nuestros gobernantes. Poco a poco, el visitante va descubriendo el esfuerzo y la sabiduría que encierra lo que contemplamos así como la encomiable e impagable labor de su promotor máximo, Juan Naya, con el equipo de generosos colaboradores dotados de la enorme paciencia y constancia necesarias para soportar quince años de trabajo . La batalla por la recuperación de los bienes sigue y los agradecimientos aumentan cada vez que se contempla la exposición.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

La situación del PAR

Como réplica al artículo del presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, titulado ‘Recuperando el rumbo’ y publicado el 6 de abril, quiero decir lo siguiente: No se ha ratificado entre la militancia el acuerdo electoral con una plataforma surgida de Cs, ni estrategia electoral ni resultado final con el cambio hacia el liberalismo: ¿tiene el secretario general, señor Izquierdo, las competencias y conocimientos para acometer los cambios ideológicos y organizacionales con la profundidad para que esta empresa sea un éxito o un fracaso? Entré a formar parte de la Ejecutiva del señor Aliaga gracias al señor Javier Muñoz, elaborando un dosier sobre la imprescindible nueva estrategia política a seguir por el PAR en un corto y medio plazo, un nacionalismo aragonés moderado donde la ideología sea la clave de bóveda que ponga al PAR en viabilidad dentro del sistema político de Aragón, argumentando que debemos jugar al juego que PNV y CiU han jugado: apoyo en el Congreso por transferencias políticas y económicas, el cómo y el para qué de la viabilidad de un nacionalismo aragonés moderado en el siglo XXI y con las perspectivas de la deuda pública de España y la globalización. Por la sentencia 132/2023 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sólo cabe pedir la dimisión de todos los cargos orgánicos de Alberto Izquierdo ante su falta de legitimidad para ser líder de la polis, y he de ser yo, como único militante restante que presentó candidatura, el candidato del PAR a las elecciones autonómicas.

Ignacio Serrano

Miembro de la actual Ejecutiva y candidato en el pasado proceso de primarias a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Aragonés

Tensiones hídricas

La mitad de los habitantes del mundo, al menos un mes en el año, experimenta escasez de agua. La agricultura utiliza el 75% del suministro de agua dulce. En Europa, la demanda ha aumentado de forma constante durante cincuenta años. Este incremento ha producido un descenso de los recursos hídricos renovables del 24%. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que un tercio del territorio de la UE está expuesto a tensiones hídricas. Grecia, Portugal, España han sufrido graves sequías. Esta escasez también se está produciendo en las zonas septentrionales, incluidas Alemania y Reino Unido. Las áreas de riego intensivo, las islas del sur europeo de gran atractivo turístico, así como las zonas de grandes aglomeraciones urbanas son las más afectadas. En España el año hidrológico 2021-2022 fue el tercero más seco de los últimos sesenta, llevando el mismo camino el de ejercicio actual. Ni en el clima ni en la falta de agua los seres humanos nos ponemos de acuerdo para resolverlos, porque las presiones a los dirigentes tan apenas existen. ¿Algún día veremos una manifestación mundial coordinada y sincronizada reclamando soluciones?

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

¿A quién vas a votar?

Ahora que estamos a punto de ver el espectáculo de quién es, fue y será el mejor gobernante patrio de nuestro país, siempre hay algún amigo o conocido que me hace la misma pregunta del millón: ¿A quién vas a votar? Yo siempre digo lo mismo. Sinceramente, prefiero ver programas interesantes de televisión o ir a disfrutar de un buen día de paseo o ir de tiendas que perder el tiempo en decidir a quién votar. Que mi voto va al gobierno inepto actual, pues que escarmiente el pueblo. No olvidemos que estamos pasando un infierno, antes, durante y después de la covid, y la gente no ha aprendido nada. No es ser negativo, lo ves con asombro en tu día a día, la fugacidad y la no necesidad de la gente poblacional de salir todos unidos para lograr una mejor existencia habitacional. Y si yo realmente votara a un partido político que ganara las elecciones y me regalaran una tarjeta VIP, no hace falta que fuera de platino, una simple cartulina plastificada, que me sirviera para obtener descuentos en tiendas de alimentación, ropa o de uso personal, o para conseguir que fuera más empática o compresiva la trabajadora o el trabajador social asignado con mi no deseada situación personal, o simplemente para ser atendido de la forma más rápida y respetuosa por la Seguridad Social, o me facilitara abrir las puertas del mundo profesional para conseguir un trabajo estable o casi fijo que me permitiera ir con la cabeza bien alta y el estómago lleno, votaría a ese gobierno ganador. Pero votar para que esté cuatro años gobernando a su bola y tomándome por tonto, pues la verdad que no voy a perder mi tiempo en rellenar papeletas. En la vida, al final quien se busca sus habichuelas para alimentarse es uno mismo. Las habichuelas no crecen en la imaginación de quien gobierna y nos considera invisibles de nacimiento.

Jorge Juan Bautista Solano Amigo ZARAGOZA

Patriotismo de pacotilla

No entiendo por qué partidos políticos que hacen gala de su patriotismo se enfadan cuando se producen noticias buenas para el país: disminución de la inflación, bajada del paro, acuerdo en la reforma de las pensiones. Vaya patriotismo de pacotilla. En fin.

Edmundo Bueno Guinea. ZARAGOZA

