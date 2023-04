Cartas al director de HERALDO: Cuidar de los bosques para prevenir incendios

Cuidar de los bosques para prevenir incendios

Los bosques son ecosistemas que desempeñan un papel de vital importancia en la biosfera, afectando a nuestras vidas y a nuestro planeta. Son el hábitat natural de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo e influyen en la atmósfera.

En España son frecuentes los incendios forestales. El cardenal Richelieu decía que "los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas". El pasado 23 de marzo, saltó la chispa en la confluencia de las provincias de Teruel y Castellón arrasando durante más de una semana más de 5.000 hectáreas en la región levantina y unas 1.000 hectáreas en la aragonesa. Vecinos de ambas comunidades tuvieron que ser evacuados ante el peligro del fuego en sus propiedades e incluso peligrando la integridad física de las personas. Las causas pueden ser naturales, como caídas de cables de alta tensión, averías en maquinarias, vehículos, etc. Otros, por descuidos, como la quema de rastrojos, matorrales, fogatas, colillas, cristales, etc. Capítulo aparte los pirómanos con tendencia a quemar bosques enteros e incluso urbanización. El peligro se agrava por la sequía, el calor inusual, el abandono de los bosques y el cambio climático. Hay que proteger los bosques y las selvas como recursos naturales de los que nos beneficiamos todos. Es de mucha responsabilidad la conservación y el cuidado de los bosques si no queremos que se vayan destruyendo. Hay que mejorar la gestión forestal, que prevenga durante todo el año una limpieza de los bosques y un aumento de la ganadería extensiva que ayude a mejorar el suelo. "La naturaleza hace tiempo que necesita nuestra ayuda. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha" (Víctor Hugo).

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Hace frío fuera de la política

En cuanto han visto un caballo ganador o con posibilidades y viendo de cerca el perder el puesto y no tener otro, se han olvidado de quien lo puso allí y, con todo el descaro del mundo, han hecho piña con la presunta. A rey muerto, rey puesto. La vida es así. Cuando hay dinero por el medio se pierden los principios; vamos, si los tuvieron alguna vez. Si las personas que entran a administrar nuestros impuestos tuviesen algún trabajo fuera de la política no cambiarían de chaqueta tan rápidamente olvidando en unos segundos a quien negocio su carísimo puesto de trabajo y que nos llevó a un gobierno Frankenstein. Si tuviesen un poco de vergüenza no hubiesen actuado en un todo por la pasta con tanta claridad. En el Gobierno de España hace mucho tiempo que tenemos personas sin ninguna preparación para gobernar, y así nos va. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de presentarse a la presidencia de gobierno los mismos con otro nombre. Para tener tanto descaro, ¡cuánto frío debe de hacer fuera de la política!

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Trabas para estudiar y trabajar a la vez

Me he despertado a las 5.52 de la mañana y no he podido volver a dormir. Dos temas lo impiden: un trabajo que tengo que hacer para una asignatura y el nuevo calendario de la Universidad de Zaragoza. He vuelto a la universidad 20 años después. Tengo una familia y un trabajo a tiempo parcial. No tengo tiempo de ocio; si no estoy en clase, estoy trabajando y si no en el ordenador haciendo un trabajo o poniendo una lavadora o tratando de hacerles caso a mis hijas. No me quejo, sabía que no iba a ser fácil. Son mis circunstancias y las concilio lo mejor posible, con ayuda de muchas personas. Lo paradójico es que la propia Universidad me está poniendo trabas. Siento que la decisión del Consejo de Gobierno no me ha tenido en cuenta. Ni a mí ni a todo el colectivo de estudiantes que trabajamos. ¿Cómo voy a presentarme a un examen el 19 de diciembre si la última clase de teoría se imparte justo el día anterior?, ¿cómo voy a estudiar para ese examen si también tengo que escribir y presentar oralmente distintos trabajos unos días antes, además de ir a clase y trabajar? ¿Cómo voy a terminar el curso si tras la convocatoria de mayo tengo que ponerme a estudiar para la de junio, porque han cancelado la de septiembre? Si yo tengo ganas, dinero, capacidad y fuerza de voluntad para sacarme una carrera, ¿por qué el Consejo de Gobierno se empeña en ponerme obstáculos? La justificación suena a excusa infantil: Es que… había incompatibilidad de calendarios para las becas, programas de movilidad. Algo se me está escapando. Si no he podido optar a becas es por pasarme de ingresos o por ser mayor de 35 años. ¿En qué base científica se apoya ese cambio en las fechas de evaluación, que condicionan totalmente el aprendizaje? Es que… Va a ser verdad que la universidad es solo para unos pocos privilegiados. Por favor, Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, recapaciten y vuelvan a poner la convocatoria extraordinaria en septiembre. O mejor todavía, tres convocatorias con derecho a presentarse solo a dos. Por todos los que tenemos que compaginar trabajo y estudios; por todos los estudiantes que no logran aprobar en junio y necesitan más de dos semanas para preparar un examen; para que en el futuro se pueda seguir estudiando y trabajando a la vez y no se pierda ni talento ni diversidad del estudiantado. No dejéis que desparezca otro colectivo social de la universidad.

Sara Viñals Bueno. MARÍA DE HUERVA (ZARAGOZA)

Faltan líderes

En nuestra sociedad faltan verdaderos líderes, tanto en la política como en la empresa o en la Iglesia. Estamos acostumbrados a hacer lo que se ha hecho siempre, a repetir los mismos procesos de siempre. Pero, ¿quién es un líder? Aquel a quien los demás siguen. El mejor ejemplo es en una carrera, el ciclista que va primero. Tiene talento, una predisposición para correr, pero ha necesitado mucha dedicación y esfuerzo. Es verdad que necesita un equipo que le apoye y un entrenador que aconseje y ordene al equipo. En la empresa ejercer un cargo no necesariamente es ser líder, sino gestor, que debe mandar, lograr que sus colaboradores hagan lo que desea y a gusto. Debe identificar el talento y aprovecharlo dándole los medios y motivándole, es un entrenador. El líder es innovador, piensa, actúa, programa de forma diferente y creativa, por lo que los adversos al cambio le traerán problemas. Para ello no basta la imaginación, sino un decidido empeño y horas de estudio y trabajo. El líder es humilde, coherente y honrado porque esa es la forma de que su equipo le siga. Está imbuido de los valores del partido, de la empresa o de la Iglesia. Y, muy importante, sabe escuchar, rectificar y pedir perdón cuando se equivoca. No manipula, porque los demás no lo permitirían. ¿Quién es nuestro líder? ¿A quién seguimos?

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

