Confieso mi debilidad por las estadísticas, porque nos ofrecen la realidad sin interpretaciones interesadas. Otra cosa son las encuestas, tan manipulables; que se lo pregunten al maestro Tezanos. Pero reservo mi predilección para las elaboradas por organismos internacionales, pues ahí desaparece cualquier sospecha de manipulación.

Uno de esos estudios es el Índice Arope (‘at risk of poverty and exclusion’) que se ciñe a los países de la Unión Europea, mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, los niveles de renta por debajo de un umbral, privación severa de bienes materiales que consideramos básicos y los hogares con, eufemísticamente, baja intensidad de trabajo. En nuestro país partíamos de un nivel del 23,8% de la población en riesgo de pobreza en 2008, cuando comenzó la crisis financiera, y a partir de ahí se elevó hasta el 29,2% en el 2014, en que se pudo empezar a corregir la tendencia gracias a las medidas de ajuste, que sacaron a muchos españoles de ese umbral de pobreza. Se alcanzó un mínimo, el 25,3% en 2019, en que se mantuvo la inercia de las medidas adoptadas por el gobierno anterior. Pedro Sánchez comenzó a gobernar en junio de 2018, pero la pandemia no se declaró hasta marzo de 2020 y la invasión de Ucrania se produjo en febrero de 2022. En 2021 alcanzamos el 27,1% y la tendencia es peligrosamente creciente, como demuestra la percepción cotidiana y el hundimiento del poder de compra de los españoles. Pero quizás lo más desalentador y lo que demuestra la existencia en nuestro país de un peligroso hecho diferencial sea la comparación con otros países europeos. Sólo tres de ellos, Rumanía, Bulgaria y Grecia, nos superan en ese indicador. Estamos seis puntos porcentuales por encima de la media europea. ¿Por qué?

La evolución de la renta per cápita ha sido también muy negativa. En 2002 llegamos casi a igualar la media europea, con una diferencia de apenas setecientos euros, y hoy nuestro diferencial es de más de cuatro mil. Así, mientras en estos últimos años casi todos los países europeos han conseguido mejorar sus niveles de renta por habitante, nosotros hemos empeorado. La consecuencia es que hemos sido superados en renta per cápita medida en poder de compra por países como Chipre, Malta, Eslovenia, Lituania o República Checa. Y todos, insisto, hemos sufrido las mismas crisis.

Pero es sabido que el empobrecimiento generalizado de la población tiene otro efecto colateral: el aumento de las desigualdades sociales. El índice Gini es uno de los más utilizados. De hecho fue citado por Tamames en la pasada moción de censura. En España en 2021 fue de 33, que comparado con el resto de Europa puede considerarse como muy elevado, y que sitúa a nuestro país con la sexta cifra más alta, solo superado por Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal. También nuestra desigualdad social ha aumentado en los últimos años, con un gobierno de izquierdas, una de cuyas banderas es precisamente la lucha contras las desigualdades.

Por último, España era en 2017-2018 el quinto mejor lugar del mundo para nacer mujer, según la Universidad de Georgetown. Hoy ocupa el decimocuarto. ¿Cómo ha podido pasar con el gobierno más feminista de la historia de España?

Creo que nuestro hecho diferencial está perfectamente identificado e incluso tiene nombre: se llama Pedro Sánchez. Éste dijo, al comenzar su mandato, que le gustaría ser recordado como el gobernante que mejoró la economía en nuestro país. Evidentemente no va a ser así.