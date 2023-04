Esperaba con muchas ganas el nuevo libro de José María Conget, del que me había hablado en el Levante las últimas veces que habíamos quedado allí.

Sabía que el título lo había tomado de un verso de Auden ("O, tell me the truth about love"), sabía que era un libro temático y sabía que me iba a gustar porque soy adicto, desde hace muchos años, a la prosa congetiana y a su corrosivo sentido del humor, derivado de un insobornable código de valores forjado en la infancia. Lo que no sabía, ni sospechaba, era que ‘La verdad sobre el amor’ también me iba a desazonar, y de qué manera.

Con razón se advierte en el texto de la contracubierta que estos diez cuentos no son la mejor lectura para el Día de San Valentín. Conget saca el bisturí y abre en canal a Cupido. Entre películas, canciones de jazz, tebeos, restaurantes, cuernos, rutinas conyugales, peleas domésticas y batallas más o menos gloriosas en campos de plumas, Conget desmonta con ironía y acidez todos los tópicos amorosos, ofreciéndonos un análisis implacable de la sociedad contemporánea. Porque el amor es el pretexto del que se sirve para hacer un retrato de época.

Por eso me ha resultado tan desazonador este libro de cuentos: porque es difícil no verse reflejado, en mayor o menor medida, en alguno de estos personajes que persiguen la redención a través del amor y lo que sus encuentros y desencuentros amorosos finalmente les revelan es su egoísmo, su mezquindad, su torpeza, su ingenuidad, su poquedad, su comicidad, o sea, sus miserias. Conget, burlón, sí, pero también comprensivo, coloca un espejo para que nos veamos desnudos de cintura para arriba y de cintura para abajo.