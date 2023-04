Cartas al director de HERALDO: La intervención en nidos de quebrantahuesos

La intervención en nidos de quebrantahuesos

Sólo hay un motivo que justifica descender a un nido de quebrantahuesos: su abandono. Un huevo abandonado está en peligro. Actuar ante esta situación es rescatar. El revuelo por los huevos se debe a lo sucedido en un nido.

Nada que objetar si el nido había sido abandonado, pero si no la cosa cambia, porque, se diga lo que se diga, le han quitado el huevo a su madre. Reitero la inviolabilidad de un nido ocupado y muestro mi acuerdo con los expertos que consideran insostenible técnica y éticamente la intervención en su población libre. Kukula es el nombre de una hembra de quebrantahuesos nacida en Navarra hace 17 años. Vive en Aragón y hace tres años crió. Ha merecido dos cartas. La primera, de un amigo, porque concede derechos a Kukula y no desea para ella lo que para sí mismo no querría. Entre aragoneses, catalanes, franceses y navarros hay unos mil quebrantahuesos. Todos son descendientes de poco más de un centenar. La población en 40 años ha crecido en cantidad pero no en calidad, todos son muy parecidos genéticamente. Esta situación se conoce como pobreza genética. La riqueza genética es la única garantía de futuro para la especie pero solo se consigue con el lento sucederse de generaciones en libertad. Un tiempo incompatible con agendas políticas y subvenciones. La segunda carta la escribe alguien que no es amigo de Kukula (ni de los demás quebrantahuesos que sufren la ‘intervención’ de sus nidos). Justifica lo hecho en aras de la conservación de la especie y considera poco apropiado humanizar a un ave al referirse a Kukula como una ‘madre’. Sin embargo, el cuerpo de un quebrantahuesos segrega prolactina, como el nuestro, la hormona de la maternidad. La prolactina afianza los lazos invisibles que unen al pollito con sus progenitores. Y a través del cascarón del huevo se ‘hablan’ con un tenue piar.

David García Fernández. Moncada y Reixach

Juego de tronos en la izquierda

Tengo entendido que a Pablo Iglesias le gusta la saga de ‘Juego de tronos’ y que le regaló un ejemplar al rey Felipe. Me gustaría recordarle un episodio que ilustra bastante bien la situación actual. Daenerys Targaryen (pongamos que es Podemos, Iglesias y asociados) ha batallado codo a codo junto a Jon Nieve (Yolanda Díaz). Jon y Yolanda han sido aclamados como líderes por su capacidad de convicción y negociación, han luchado en mil batallas en la calle y conocen la gobernanza como comandante de la Guardia y rey del norte (Jon) y como vicepresidenta del gobierno (Yolanda), a la que han reconocido muchos de los señores y damas de la izquierda, como Garzón o Errejón. Daenerys y Podemos recelaban por su popularidad: Jon y Yolanda eran carismáticos, unían a aliados, movilizaban a sus seguidores. Bueno, añadiría que Yolanda es más inteligente que Jon. Porque llegó el momento en que Jon fue un serio candidato al Trono de Hierro y Yolanda al gobierno de España, y esto no le gustó nada a Daenerys-Podemos. Pero Jon se subordinó a Daenerys sin reconocer su propio liderazgo mientras que Yolanda no lo ha hecho. Tyrion, que apreciaba a los dos pero al que no le gustaba la deriva rígida y crispada de Daenerys/Podemos, seguramente le animaría a que viera el signo de los tiempos y a que se bajara de un dragón imaginario para negociar de verdad e ir de la mano. Yolanda ha jugado mejor el Juego de tronos.

Concha Fernández Milián. TERUEL

Funcionarios y autonomías

Durante 37 años fui ‘funcionario’ (de empresa privada), o sea oficinista contable-administrativo. Lo supe un día que el director general me dijo: "Usted es un funcionario". Había trabajado 22 años en el departamento de recursos humanos y 10 años en el financiero. Antes había trabajado en dos editoriales. Dos años en la primera como auxiliar de contabilidad y cuatro en otra de oficial primera contable. Pagaban poco y me cambié al ramo de la construcción. Pero antiguamente, en el pueblo, cuidé ovejas y trabajé en el campo. Y allí, de los 18 a los 27, ya era obligatorio cotizar por el régimen agrario. Por lo que he cotizado a la Seguridad Social 47 años. Y he tenido dos números de afiliado a la Seguridad Social, uno de Huesca y otro de Barcelona, porque cuando me contrataron en la primera editorial yo lo no sabía y el jefe no lo tuvo en cuenta. Y esta es mi historia como ‘funcionario’. En la empresa, algún encargado de obras y algún vendedor de pisos nos decían a los de la oficina: "Vosotros no producís. Podéis ser necesarios, pero sois un gasto", los 40 de las oficinas entre 600 trabajadores en total. Los de las oficinas éramos contables, administrativos, técnicos de obra, delineantes, secretarias, vendedores, abogados; toda la variedad necesaria. ¿Como los 21 ministerios que tenemos en el Gobierno actual, más los asesores y vaya usted a saber los enchufados que viven del pesebre del Estado? Pero aquella empresa construyó centenares de viviendas. La ciudad satélite de Cornellá, por ejemplo, y docenas de pisos en Barcelona, casas adosadas y chalets por la costa entre Sitges y Mataró. Y este Gobierno no sabe construir una España próspera en paz, como la del bipartidismo, y en cambio se las apaña para aliarse con quienes la están destruyendo. En cuanto a las autonomías, en su momento creo que fue un acierto. Un apaño necesario. División o suma de errores y problemas que se empeñan en sostener. Como si eso, que hunde al pueblo, diera de comer a los políticos. Bien por los funcionarios útiles y necesarios, como los de la sanidad, la escuela pública, la policía y la justicia. Pero con menos políticos en las autonomías y en el gobierno viviría el pueblo mejor.

Luis Buisán Villacampa. ZARAGOZA

Muerte en un banco

Hace unos días, en plena calle en un barrio de Zaragoza capital, los transeúntes nos quedamos perplejos y cariacontecidos al observar cómo en un banco estaba echada una persona a lo largo, cubierta por una sábana térmica y custodiada por dos agentes de la Policía Nacional, seguramente esperando al juez de guardia. Al lado del cadáver, un carrito como el que usan los sintecho, con ropa y bolsas que adivinaban todas las pertenencias itinerantes que esta persona transportaba de un lugar para otro. Esto me hizo reflexionar, seguramente a más personas también, sobre la soledad y tal vez tristeza que estas personas deben sobrellevar cada día. Algunos, puede ser que lo prefieran así, lo respeto y en la libertad de cada individuo está el aceptar este tipo de vida un tanto nómada, mientras no hagan daño a nadie. Pero al menos a mí me sobrecogió el corazón y me hizo meditar sobre la soledad de la muerte o la muerte en soledad. Una pena, ¡pero cuánta gente está acompañada y se siente sola también y seguramente menos libre que esta persona anónima! D. E. P.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

