Al lazo rosa le falta un punto azul. No debemos olvidar que el cáncer de mama también afecta a varones, pese a que el 65% de los hombres crean que solo tienen pectorales y carecen de glándulas mamarias o el 82% desconozcan que puede afectarles.

Clásicamente se ha dicho que el cáncer de mama masculino representa el 1% de todos los cánceres de mama, pero esa cifra podría estar infravalorada y estar aumentando cada año. Para arrojar luz el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama está elaborando el primer registro nacional de pacientes con esta patología. El objetivo es analizar retrospectivamente mil casos y permitirá disponer de mejores datos epidemiológicos, clínicos, así como del tratamiento y seguimiento realizados a estos pacientes.

Hace falta prevención. Si no se conoce, no se diagnostica. Este desconocimiento y el estigma de tener ‘un cáncer de mujer’ hace que los diagnósticos sean, en la mayoría de los casos, metastásicos. Por eso es importante que la II Jornada Aragonesa de Humanización en Cáncer de Mama que se celebra hoy vaya a centrarse en ellos, porque también suman. Esta jornada va a ayudar facilitando información para la detección y el diagnóstico precoz tanto a pacientes como a profesionales y sensibilizando acerca de la importancia de la sospecha. Concienciar y visibilizar, ‘hacer visible lo invisible’ como reza el lema de la Asociación INVI, ayudará a diagnósticos más tempranos. Porque siempre hay un espacio de mejora aun donde las medicinas todavía no llegan.