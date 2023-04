Cartas al director de HERALDO: El funcionamiento de los juzgados

El funcionamiento de los juzgados

¿Para qué anuncian los sindicatos huelga si nuestra Administración ya se encarga de que los juzgados no funcionen, tampoco los de violencia de género, dejando sin poner gente semanas y semanas?

Nuestros políticos ya se encargan de que la Justicia vaya lenta, se politice y no funcione. Hace veinte años, ¿quién iba a pensar que España sería un país bananero como estamos en la actualidad? Los sindicatos nos dicen que vayamos a la huelga los funcionarios, pero nuestros políticos hacen lo que les da la gana, juzgados con más de siete semanas sin poner funcionarios, no aportan materiales adecuados para el trabajo. El Ministerio de Justicia han querido pasarlo del siglo XIX directamente al XXI, sin pasar por el XX, y no se puede, todo lleva su cauce. Mientras tengamos a tantos de nuestros políticos encausados en procedimientos judiciales, es difícil que ellos mismos quieran que funcione la Justicia. A ellos no les interesa. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. ¿Para qué sirve esta huelga? La gente al final dirá que es por dinero, en realidad no es así, no se puede dejar abandonados los juzgados de pueblos tan grandes como Barbastro, Monzón, Daroca, Calatayud, Ejea, Alcañiz, etc., sin medios. Todos estos políticos que dicen que actúan a favor de la mujer, ¿por qué dejan que los juzgados de los pueblos y los de violencia en general estén sin medios para nada? ¿De qué sirve que a la Guardia Civil, en los puestos de los pueblos, no les dejen ni internet, y encima a veces tienen que llamar con sus propios móviles? Es una vergüenza esta España mía esta España nuestra. ¿Qué va a ser de nosotros con estos políticos tan inútiles, de uno y otro lado? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar estas gestiones tan malas?

Miguel Matías Forniés Abadía. ZARAGOZA

Los carlistas en el Maestrazgo

Veo en HERALDO el mapa elaborado para seguir los pasos de los carlistas en el Maestrazgo. Dice Pedro Rújula, autoridad en la materia, que "se trata de descubrir la historia a través del patrimonio". Justamente por eso me doy por aludida. Mi antepasado Bernardo Mozo de Rosales fue una figura absolutista de primer orden. Ministro dos veces de Fernando VII, hubo de exiliarse a Francia con la llegada al poder de los liberales. Al exilio marchó la familia entera y por tanto sus hijos, José María y Manuel, licenciados en Leyes y Cánones por la Universidad de Alcalá y luego militares de ocasión para defender el ideario de su padre. A la muerte de Fernando VII, mi tatarabuelo José María se decantó por los isabelinos y, siendo noble del reino, estuvo en la jura de Isabel II en los Jerónimos. En cambio Manuel, en 1835, dice: "Al ver levantada en armas mi primitiva bandera me arrastró con ella" y así ingresó en el ejército de don Carlos llegando a ser coronel y primer ayudante de Estado Mayor. Pirala lo cita entre las personas de relieve que acompañaron a don Carlos en la Expedición Real. Rújula nos habla de los palacios de La Iglesuela del Cid donde se alojó en 1837 durante nueve días tal expedición. Esta es pues mi aportación a la memoria histórica. La de evocar la figura de mi antepasado visitando la bella población del Maestrazgo y habitando alguna de sus señoriales casonas: ¿Aliaga?, ¿Guijarro?, ¿Agramunt? O tal vez fuera la de Matutano-Daudén, en la que en un día de temprana primavera me alojé con mi marido y al asomarnos al balcón contemplamos unos floridos prunos que en pocas horas pasaron de rosados a blancos por obra de una copiosísima nevada.

Ana María García Terrel. ZARAGOZA

Váteres para el parque

Ausencia total de váteres públicos en todo el parque grande. En los días laborables es cuando las personas de más edad salimos a pasear por el parque. Es denigrante que no haya un sólo váter donde acudir en caso de una emergencia y que tengamos que escondernos detrás de los árboles. Espero que tomen conciencia de este problema. Está muy bien que se pongan flores, pero los váteres son necesarios.

Angelines Pallás Martínez. ZARAGOZA

Feijóo contra Sánchez

Resulta patético Núñez Feijóo en su obsesión por criticar a Pedro Sánchez por todo, por lo que hace y por lo que no hace, ni por reconocerle valor ni mérito alguno en su gestión de la covid ni de la crisis económica ni de la guerra de Rusia y Ucrania. Como no puede criticar el viaje del presidente a China, critica su ausencia en la inauguración de una exposición en el Museo Arqueológico Provincial, en Alicante, con siete figuras originales de los Guerreros de Xi’an. Feijóo no tiene nada que hacer y puede visitar una fábrica de zapatos en Elche y asistir en Alicante a la inauguración de esa exposición. La agenda del presidente de un partido es mucho más flexible que la de un presidente de Gobierno, pero Feijóo no le daría a Sánchez ni un vaso de agua. Creo que su primer pensamiento cuando se despierta, mientras desayuna, es en qué puede atacarle. Lo dicho al principio, patético.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Faltan bancos

Soy un paseante habitual de la principal arteria de Zaragoza, y uno de mis mayores placeres es encontrar bancos para sentarme y así aliviar el cansancio. Independencia tiene buenos bancos donde obtener dinero, pero pocos bancos para descansar. En los dos grandes espacios laterales del paseo hay mucho espacio para caminar y poco para sentarse. Yo propondría poner, al menos, dos hileras de asientos por cada zona peatonal, para permitir que gente mayor o discapacitada pueda descansar cuando su cuerpo se lo pida. Sr. Azcón, a usted apenas le queda tiempo para más reformas –las elecciones están al caer–, pero sería una buena guinda para su obra en esta legislatura hacer del paseo de la Independencia un espacio más humano para todos.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

El fútbol sala

El fútbol sala depende de la Federación Española de Fútbol, cuando tendría que ser independiente por ser otro deporte diferente. Pero no les interesa que le haga sombra al fútbol, que es el único deporte que interesa en este país. En relación al partido de fútbol sala que enfrentará a la selección española contra Brasil el domingo 16 en el pabellón Príncipe Felipe, que me expliquen por qué, si quieren fomentar este deporte, la venta de entradas es exclusivamente ‘on line’. El aficionado sale perjudicado porque no todas las personas tienen posibilidad de comprarlas por internet. Lo lógico sería que las entradas se pudieran comprar también en las taquillas del recinto.

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es