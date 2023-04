Cartas al director de HERALDO: Setecientos días de demora en Neurología

Setecientos días de demora en Neurología

Hace un año que el neurólogo diagnosticó a mi padre de una enfermedad neurodegenerativa. Le dijeron que en tres meses le llamarían para revisión. Ahora hace un año de aquello.

Me dicen en citaciones del Ramón y Cajal que en Neurología hay una demora de setecientos y pico días para revisión. Me da igual el pico, pero me sobran los primeros setecientos días que me dicen.

Tratan de justificarse con que la demora es para todos. Eso todavía me consuela menos, precisamente porque pienso que como mi padre hay demasiados. Y es que si al día dan cinco citas (por decir algo moderado), si atienden alrededor de doscientos días al año, y si la demora es de setecientos y pico días, a mí, tirando por lo bajo, me salen dos mil quinientos pacientes que reciben su revisión con insufrible demora. Ahora pónganles en fila y mírenles a la cara. Díganles que su enfermedad no para, pero que ellos no van a volver a ver al médico en dos años y medio. A muchos de ellos ya no les atenderán porque gracias a su enfermedad habrán dejado de saber hasta que están enfermos. Otros, porque estarán físicamente imposibilitados y ausentes en sus mundos. La mayoría estarán agotados. Otros... en fin, para que seguir. Los setecientos y pico días me han parecido una canallada.

Me parece muy bien que gastemos recursos y que nos ocupemos de lo importante, es decir, de un montón de cosas que ahora parecen una prioridad inaplazable, pero siempre que antes nos hayamos ocupado debidamente de lo más importante: las personas. Especialmente de las más mayores y de las más vulnerables. Pónganse a ello, ya. Por favor.

José Antonio López Arauzo. ZARAGOZA

Un agujero en el paseo de Sagasta

Se cumplen ya seis meses desde que en el paseo de Sagasta, a la altura del n.º 29, se hundió la tapa de un registro situado en la acera. El hecho adquiere más gravedad porque coincide con el emplazamiento de un cajero automático. He visto pasar apuros a muchas personas que al utilizarlo deben extremar la precaución, situando los pies abiertos a ambos lados en posición comprometida. Cualquier descuido significaría precipitarse en el agujero. He llamado dos veces a la Policía Municipal, quienes muy amablemente pusieron dos vallas, que desplazan a voluntad los viandantes. Envié dos correos electrónicos a Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, y me dijeron que ese registro no era de su responsabilidad. Finalmente mandé otro correo a la candidata a la alcaldía por el PP exponiéndole la situación, sin obtener respuesta hasta el momento. ¿Es que no tienen autoridad para exigir resolverlo a la entidad de quien dependa ese registro? Da la sensación de que sólo les interesa que el ciudadano pague los impuestos y nada más. Es lamentable, penoso y frustrante. ¿Hasta cuándo?

Miguel Luis Manso García. ZARAGOZA

Desastre ambiental

En Aragón hay grandes superficies con placas fotovoltaicas y aerogeneradores para producir energía renovable y hay proyectos para implantar muchas más; para algunos expertos, producen un grave impacto sobre el paisaje, la biodiversidad y la ocupación del suelo. Una zona de especial importancia es el Campo de Belchite y, dentro de este, las zonas que rodean los municipios de Azuara y Fuendetodos. Cuando paso por esta localidad, atisbo a lo lejos el pueblo y a su alrededor se observan varios aerogeneradores que voltean sus brazos, cual gigantes, como las aspas de los molinos que embestía don Quijote. Si ahora volviese Goya al pueblo donde nació, seguro que se asustaba ante tamaña amenaza y pintaba algún cartón para tapiz para dedicárselo a Carlos IV o a su amigo zaragozano Martín Zapater. Incluso puede que dibujara algún ‘Capricho’ con estos motivos, como el titulado ‘El sueño de la razón produce monstruos’, grabado en donde se representa a un hombre dormido, sentado y apoyado sobre una mesa, y tras él, unos cuantos búhos y murciélagos volando. Precisamente se ha comprobado una alta mortalidad de estos y otros animales al colisionar con los aerogeneradores. Es posible también que, al igual que dibujó ‘Los desastres de la Guerra’, dibujara otra serie titulada ‘Los desastres medioambientales’, eso sí, producidos en esta zona.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Vanidad política

A la mayoría de las personas les da apuro que las elogien en exceso. Y menos aún recurren al autobombo. Pero donde más a menudo encontramos a personas pagadas de sí mismas es en la política. La consejera Maru Díaz se anuncia en un cartel como la responsable de aumentar las becas, de las aulas madrugadoras, de los impuestos a las eléctricas y de la Facultad de Filosofía. Ella solita. "Ha sido sido Maru Díaz. Ella", se lee en el cartel en el que aparece sonriente. Y para que todo el mundo sepa lo lista que es y las cosas que es capaz de hacer, en Wikipedia tiene una entrada con sus hazañas. Pero lo curioso es que solo está en inglés. El ego de doña Maru no difiere mucho del joven Luis XIV de Francia, al que se le atribuye la frase "el Estado soy yo". O más cercano, el anuncio de los ochenta de un perfume francés en el que la protagonista dice: "Oui, Loulou c’est moi". Este tipo de comportamientos refleja la falta de democracia en los partidos políticos. Nadie ha salido a decir que los logros conseguidos no son obra de una persona sino de un equipo y que, en todo caso, habría que sustituir el ella por el nosotros. Y contribuyen a que doña María Eugenia Díaz Calvo se crea el ombligo del mundo.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

Niños explotados

Hay niños que nacen en hogares disfuncionales y llevan la carga emocional de sus familias. Tienen responsabilidades que asustarían a un adulto de 40 años y que no les corresponden a ellos. No pueden tener una infancia feliz ni desarrollarse de forma paulatina y normal. A veces, se ven en medio de sus progenitores. Son sobreexigidos y explotados, ninguneados y faltados al respeto. A veces, golpeados. Y cualquier intento suyo de emancipación es vivido como una hecatombe familiar. Incluso, pueden llegar a sentirse culpables. Es muy triste que un niño tenga que vivir estas situaciones tan extremas. Se hacen adultos antes de tiempo y no es nada saludable. Que hablen con alguien que les pueda ayudar. Que no tengan miedo de contar lo que pasa y ayudémosles.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es