Cartas al director de HERALDO: Lo que nos quieren decir los gatos

Lo que nos quieren decir los gatos

Le pregunto a mi gato Goya qué le parece que en cada país se interprete de manera distinta el sonido que emiten. En España es ‘miau’, en inglés ‘meow’ y en Japón ‘nyan’. Responde que es una tontería porque él nunca ha pronunciado ‘miau’.

Le digo que él goza de la ventaja de expresarse con el habla humana, fenómeno que debe ser único en el mundo. No puedo ser único en el mundo, me dice. Lo mismo que existen infinitos planetas en el universo y en algunos habrá vida, hay millones de gatos y alguno hablará como vosotros, añade. Mi escuela fue la tienda en la que me compraste. A su dueño le visitaban muchos amigos, además de clientes, y me hartaba de oírles hablar, explicó Goya. Debiste demostrar a mi mujer que hablabas antes de que me abandonara, para que no creyera que me había vuelto loco, le reproché. No me culpes a mí de que ella te abandonara, cuando entré en esta casa ya no había entre vosotros buena química, replicó. Le dije que había muchos artículos en los que se explicaba lo que nos quería decir el gato casero según sus gestos, y yo me reía porque como hablas mi lenguaje no necesito fijarme en lo que me quieres decir. Explícame eso para que yo también me ría, me pidió. Se lo conté: si el gato se sube a nuestro regazo y realiza un movimiento rítmico con sus patas delanteras, es que nos demuestra cariño. Con la posición de las orejas también expresáis alerta, miedo o enojo. Si la cola está en posición baja, es que os sentís tristes o inseguros; la cola alta es porque estáis contentos y a gusto. ¿Qué te parece?, le pregunté. En los gatos en general es posible, reconoció. Te doy la razón, tú eres distinto, nunca me has demostrado cariño ni alegría ni miedo, sólo enojo, egoísmo y exigencia, le recriminé. Es que los gatos consideramos a nuestros dueños como esclavos, remató Goya.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Géneros y temarios

Leí con gran curiosidad una hoja del temario de los opositores a la Policía; detallaba un glosario de nuevos géneros, identidades y orientaciones sexuales que se manejan en España. Por lo visto ahora es necesario estudiarlas a fondo, porque ya se sabe que cuando opositas no te la puedes jugar. Vi que había muchos tipos diferentes y desconocidos para mí: escoliosexual, demisexual, grisexual, etcétera, hasta más de veinte términos. Creo que me he quedado muy desfasado, quizás debería estudiarlos con la misma energía que los esforzados agentes, no vaya a ser que un día me encuentre con alguien y no sepa cómo dirigirme correctamente. Podría ser un pangénero y o un intergénero, y yo, por mi ignorancia, no identificarlo. Pero pensando que esta lista va creciendo día a día, casi me voy a esperar un poquito. Aunque tengo la duda de si estos géneros aparecen también reflejados en el DNI o en el pasaporte. Sería interesante saberlo porque podría ser un lío que en la identificación personal pusiera un género que no está reconocido en otro país. Son tiempos bonitos estos en los que los ministerios se dedican a identificar nuevos géneros, identidades y orientaciones sexuales para que no nos perdamos. Todo esto está ayudando mucho a nuestra sociedad, especialmente a nuestra juventud; y no digamos a nuestros nuevos agentes de Policía.

Gonzalo Aguado Aguarón. ZARAGOZA

Palomas y suciedad

La paloma, símbolo de la paz, es a su vez un foco de suciedad que parece obviar el servicio de limpiezas del Ayuntamiento. Sonroja ver a nutridos grupos de turistas o de ciudadanos que se concentran en la plaza de San Pedro Nolasco para visitar el Teatro Romano o el Rosario de Cristal, grupos de niños que acompañados de sus profesores al salir de la visita van a tomar su almuerzo al centro de la plaza y esta se encuentra llena de excrementos. Lo mismo podríamos decir de la plaza de Los Sitios y otras muchas de Zaragoza. Las cotorras fueron eliminadas en su día destruyendo sus nidos de palmeras, ¿no podría hacerse lo mismo podando árboles y eliminando sus ponederos? También, haciendo una divulgación de que no se debe alimentarlas y siendo todos más cívicos procurando tirar a las papeleras restos de frutos secos y otro tipo de alimentos que a menudo vemos en los suelos. Y sobre todo, limpieza, no sirve solo el agua para eliminar los restos de excrementos que se quedan adheridos al suelo, es necesario el uso de buenos cepillos. Por favor, no hagan que nos avergoncemos del estado de nuestros puntos de paseo y recreo.

María Pilar Giménez de Azcarate Gascón. ZARAGOZA

Pensiones y sostenibilidad

El Decreto-ley 2/2023, en relación a la sostenibilidad del sistema público pensiones, prevé (en términos de estimación del promedio para el periodo 2022-2050) dos condiciones enlazadas para ingresos y gastos y la reacción ante su inobservancia. 1.- Que el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos del sistema supere el 1,7% del PIB; 2.- que el gasto en pensiones quede por debajo del 15% del PIB. La primera cuantificación de las dos variables se realizará (por la Airef y la Comisión Europea) en marzo de 2025 y, luego, con periodicidad trianual. Las dos referencias interactúan entre sí de tal manera que, por ejemplo, si la estimación de la primera queda en el 1,0%, es decir 0,7 puntos ppor debajo del valor requerido, el límite de la segunda se reduce en esa cantidad hasta el 14,3%. En cuanto a la respuesta ante su transgresión, siguiendo con el ejemplo, si la estimación del gasto en pensiones fuera del 15,1%, las Cortes deberían aprobar medidas (aumento de ingresos o reducción de gastos) para eliminar el exceso del 0,8%. En ausencia de acuerdo, la cotización al mecanismo de equidad intergeneracional, que en 2029 será de un 1,2% sobre la retribución del trabajador, será incrementada. Si consideramos que el sistema cerró el año pasado con un desfase entre cotizaciones y prestaciones superior a los 23.000 millones y nos atenemos a los estudios sobre evolución demográfica, se atisba que el fin perseguido es impedir ahondar en la insostenibilidad, hoy disimulada por las transferencias estatales. En el escenario más plausible, la Airef considera que las medidas de ingreso adoptadas desde 2020 tendrán un impacto promedio en 2022-2050 del 1% del PIB. Por otra parte, según las cifras de 2022, nuestro país destina a pensiones de la Seguridad Social y Clases Pasivas más de 173.000 millones, lo que representa un porcentaje superior al 13,05% del PIB. La Comisión Europea establecía en el 15% del PIB la proyección de gasto promedio para el periodo 2022-2050. Por tanto, el decreto-ley ha conseguido respecto de la sostenibilidad de las pensiones públicas: 1.- diferir hasta 2025 un nuevo examen del problema ahora irresuelto y 2.- asegurar que, de forma pactada o automática, se tomarán medidas si las cosas van como se infiere de las estimaciones de la Airef y la Comisión.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es