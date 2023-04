Ver las estrellas

Desconecté. En el campo, de turista, no hay prisa. Las prioridades son otras. No sé cómo conseguir que la luna llena salga enfocada con el móvil. Hago ‘fotolunamierders’, como dice una amiga; a ella le mandan imágenes ‘shitmooners’ desde las cuatro esquinas del mundo. Luces de amor perfectas desde la bella imperfección; la recuerdan (recordamos) en un rincón de nuestras vacaciones, cuando la musa de la comunidad rimadora se pone farruca en el cielo, opacando la luz de otros cuerpos celestes, los pobres. Para una estrella, tenga o no luz propia, coincidir con un estrellón (la Luna no lo es, aunque a distancia todas las luces parecen primas) supone no brillar tanto; Salieri y Mozart, Cristiano y Messi, todas las actrices que no son Cate Blanchett y Cate Blanchett, cuyo fulgor en el último vídeo de los Sparks es, literalmente, el de una estrella entre dos chispas: así de juguetonas son a veces las traducciones del inglés.

El caso es que el asueto se acabó: a reconectar. No hemos visto muchas estrellas por culpa del plenilunio. Y viene mes y medio de Risk, Tetris y Cluedo, con algunos movimientos robados al noble arte del ajedrez.Al final de los juegos de estrategia, que definen ahora sus ofensivas finales, esperan las urnas. La suerte parece echada, pero aún faltan los últimos golpes de gracia: yo apuesto por el mayordomo, en el templete del jardín, con el abrecartas.