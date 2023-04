Cartas al director de HERALDO: La ‘nueva’ avenida de Navarra

La ‘nueva’ avenida de Navarra

Después de tantos años acostumbrados en la avenida de Navarra a caminar por aceras desastrosas, ahora parece un sueño poder pasar y pasear por un enlosado uniforme, normal, entre árboles, plantas arbustivas... ¡y bancos!, que han sido muy bien acogidos por vecinos y paseantes.

Cuando el Ayuntamiento escuchó el clamor del vecindario, allá por el año 2020, y decidió no mirar para otro lado, sino estudiar el asunto, ante la magnitud de la empresa resolvió emprenderla en tres fases, de las cuales, cumpliendo los plazos que anunció, ya se ha inaugurado el primer tramo, entre la avenida de Madrid y el paseo de Calanda. Se nota que la reforma se ha realizado pensando en el peatón (peatones somos todos cuando dejamos el coche). Paseando por la ‘nueva’ avenida, se ve a muchas personas sentadas en los numerosos bancos, puestos en un entorno acogedor de césped, plantas y árboles que prometen agradable sombra para cuando el sol aprieta. No se ve ninguna gran fuente ornamental, pero sí hay varias fuentes pequeñas, donde vecinos y turistas pueden saciar su sed o refrescarse un poco. Tampoco se ha erigido ningún monumento ni escultura, pero sí se ha instalado una zona de juegos infantiles de vistoso colorido, muy simpática, con toboganes donde los niños y las niñas suben y bajan por accesos que tiene su reto, pequeña aventura, superarlos. Y columpios. Uno de ellos es un asiento redondo donde se columpian a la vez todos los niño y niñas que caben: cuatro, cinco, seis… Ese ambiente de risas y juegos infantiles me parece un monumento animado, vivo, y una manifestación de la diversidad de gentes que habitamos en este populoso distrito, tan densamente poblado y tan necesitado de actualización en sus estructuras. Sin duda, con esta reforma, Zaragoza gana.

José Murillo Berges. ZARAGOZA

Gestación subrogada

Ana García Obregón ha sido madre de una niña por gestación subrogada. ¡La que se ha liado, sobre todo en la progresía! Las ministras y los movimientos de izquierda y extrema izquierda, hablando de legalidad y discriminación. ¿Por qué este revuelo con Obregón y con otros casos no? Nada han dicho de los hijos por gestación subrogada de Miguel Bosé, Jaime Cantizano, Javier Cámara y de muchísimas personas, ante la imposibilidad de tener hijos por cuestiones médicas o porque los distintos tipos de familias que hay en la actualidad solo tienen dos opciones, adoptar o por gestación subrogada. Se da la paradoja de que para defender el uso del cuerpo de la mujer en el aborto estos movimientos usan el eslogan ‘nosotras parimos, nosotras decidimos’, pero para la gestación subrogada es una discriminación. ¿En qué quedamos, se decide o no se decide? Hay mujeres que usan su cuerpo como negocio dentro de su libertad y en mi opinión ayudan a mucha gente que de otra manera no podrían tener hijos. De Obregón aducen la edad, dicen que es muy mayor para ser madre y los efectos que esto puede suponer para esa hija, nada dicen del efecto que provocará en un hijo una madre con barba o un padre con tetas, la ausencia de la figura materna o paterna, casos que también se dan. ¿Gestación subrogada, sí o no? Estoy a favor, siempre que esté bien regulada.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Por el medio ambiente

En el colegio Rosales del Canal se ha hecho un evento de ecología contra el cambio climático. Los alumnos de secundaria trabajaron haciendo proyectos y tareas para ayudar a acabar con el cambio climático. El reto o lo que quieren conseguir es plantar más árboles alrededor de la escuela, para mejorar el ambiente. Los alumnos y las alumnas quieren hacerlo para conseguir un mejor medio ambiente y entorno para todos. Los alumnos hicieron un mercadillo en el que se vendía la ropa no utilizada por personas a las que no les hacía falta; luego, se corrió la carrera solidaria por el bien de las personas que no tienen recursos. También, muchos juegos para el alumnado infantil. Gracias por escucharnos.

Alejandro Jiménez Geanana. ZARAGOZA

La historia de João

Hace algunos días que João falleció. Lo supe porque alguien dejó un cartel en su recuerdo en el lugar donde siempre se sentaba a pedir limosna con su perro, también ya mayor, a las puertas de un local de apuestas. Al cartel de «siempre en nuestros corazones» le siguió un pequeño jarrón con flores días más tarde. Y después, un dibujo infantil en el que aparecían João, su perro y una niña. Y después, una maceta de claveles chinos. Desde que me mudé al barrio, recibir cada mañana temprano su sonriente ‘buenos días’ con acento portugués y guardarle algo de desayuno cuando las prisas me lo permitían se había convertido en parte de mi rutina de camino al trabajo, y no me di cuenta de ello hasta el primer día en que faltó. No conocía su historia ni por qué había acabado pidiendo en la calle. Tampoco sabía por qué, al volver a casa después de leer aquel cartel, no pude evitar romper a llorar. Agradecí las prisas de tener un buen trabajo y un hogar, a la vez que las maldije por no haberme permitido pararme a hablar más tiempo con esa persona que estoy segura de que tenía una historia que contar. João era un amigo de la calle Miguel Servet y deja un gran vacío en ella. Ojalá que se haya marchado de este mundo en paz, acompañado de su fiel amigo y consciente de que era importante. Ojalá haberlo conocido mejor.

Sofía Sarsa Gil. ZARAGOZA

Sí somos causantes del cambio climático

En HERALDO del domingo 26 de marzo, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, ante la pregunta de por qué invertir en nieve en un escenario de cambio climático, respondía: "Nosotros no somos los causantes del cambio climático, somos los afectados". Me cuesta creer que el Sr. Gracia pueda realizar una afirmación de tal calibre, aunque fuera por la defensa del sector de la nieve. Si de verdad lo cree así, debe informarse correctamente. Somos los países desarrollados, entre los que se encuentra nuestro país, los que más hemos contribuido a ese calentamiento global por la utilización de los combustibles fósiles, que suponen el mayor porcentaje de la energía que utilizamos. Esa notable inversión que propone para la unión de los valles sería mucho más adecuada utilizada para dotar de energías renovables los edificios de la Administración, que sí reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sí que pienso que puede ocasionarle un coste electoral, al menos de los que creen que el calentamiento global es la mayor amenaza que tiene la humanidad, de no suprimir las emisiones antes de 2050. Nos quedan menos de 27 años para reaccionar.

Fernando Orús Pueyo. ZARAGOZA

