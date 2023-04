Innovar para no desaparecer

La inversión en I+D+i en España sigue estando por debajo del 2% del PIB y lejos de la media europea, pero a estas alturas nadie duda de su importancia en la supervivencia de las empresas. Los fondos europeos deben ayudar a impulsarla mucho más.

La innovación sigue siendo hoy un área de importancia secundaria en la mayoría de las empresas españolas. El número de puestos de trabajo que generan las actuaciones centradas en I+D (Investigación y Desarrollo) es aún reducido en comparación con los de áreas como las comerciales o las financieras, según recoge un estudio sobre la implantación y gestión de departamentos de innovación en España realizado en los últimos meses de 2022 y enero de 2023 por la consultora Activa Ventas.

Otro estudio reciente sobre la innovación en la empresa española, en este caso elaborado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), se muestra más optimista y afirma que la apuesta por la I+D es más decidida de lo que parece, pero hay que matizar que en este informe los encuestados son ejecutivos que integran APD, normalmente representantes de compañías grandes y solventes. De hecho, el 85% de quienes participaron en el estudio aseguraron que sus empresas desarrollan acciones de I+D, cuando el porcentaje de firmas innovadoras en España, según datos de 2020, se sitúa en el 22,6%.

Oficialmente, a todos los gobiernos les gusta proclamar que defienden la actividad innovadora por encima de otras políticas, pero eso al final no se traduce en la ejecución de sus presupuestos, donde pesan más las necesidades perentorias de la sociedad y/o aquellas que generan una rentabilidad política más inmediata. La inversión en innovación genera resultados a largo plazo.

La fundación Cotec, especializada en el análisis del ecosistema tecnológico en España, lleva años poniendo de manifiesto la debilidad de nuestro país en el ámbito de la I+D+i (la i minúscula es incluida para hablar de innovación en un sentido más amplio) frente a otros países europeos. Desde hace años escuchamos a responsables de esa entidad y de otras que trabajan en esos ámbitos reivindicar desembolsos en esta materia que alcancen el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), un objetivo quizás demasiado ambicioso pero al que no conseguimos acercarnos ni por asomo. Y ojo que la responsabilidad atañe a las administraciones, pero también al sector privado.

Contamos en España en general y en Aragón en particular con un potencial económico que no es atribuible directamente a los gobiernos. Aquí hay empresas y centros tecnológicos punteros que nada tienen que envidiar a los de otros países, pero es evidente que su acción sigue siendo insuficiente. El Anuario 2022 de Cotec, presentado en octubre pasado en un evento con la participación del rey Felipe VI, alerta de que mientras que el PIB per cápita en España se sitúa casi en la media de la Unión Europea, la inversión en I+D+i por habitante es de 333 euros, frente a los 695 de la media comunitaria, según datos del 2020.

La llegada de los fondos europeos Next Generation está dando ahora una oportunidad para reducir esa brecha y acercarnos a lo que llevan años haciendo países de nuestro entorno. Los primeros datos relacionados con el reparto de estas ayudas ponen de manifiesto que ya hay un impulso palpable en innovación.

En el caso de Aragón, donde hay una visión clara de apuesta por un ecosistema con más I+D+i es en los clústeres, denominados oficialmente agrupaciones de empresas innovadoras (AEI). En la Comunidad son 13 y están demostrando una pujanza muy superior a la media española. De hecho, solo Cataluña nos supera en fondos recibidos del Ministerio de Industria.

En el informe elaborado por la consultora Activa Ventas hay una recomendación que vale la pena reseñar aquí: «Puedes pasar antes o después, te puedes arruinar más o menos en este declive, pero si no te mantienes continuamente innovando, tu negocio acabará por desaparecer».