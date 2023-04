Cartas al director de HERALDO: El Gobierno y la recaudación fiscal

El Gobierno y la recaudación fiscal

Durante los casi cuatro años del Gobierno PSOE-Podemos, se han incrementado todos los impuestos de forma desmesurada. El Estado ha ingresado 24.000 millones de euros más de los previstos en los Presupuestos para estos años.

Durante este periodo el número de funcionarios ha aumentado en más de medio millón y el control público de la riqueza nacional supera ya el 50% de la renta del país. Como dijo el consultor Peter Drucker: "Cuando los impuestos que cobra el Estado están por encima del 45% de la renta nacional, la parte productiva de la sociedad trabaja menos y, lo que es peor, busca los medios para dejar de tributar". El Gobierno, mediante numerosos decretos leyes, ha tenido en sus manos los resortes económicos para intervenir en todos los ámbitos de la vida de la sociedad y ha utilizado todos esos ingresos y también el dinero llegado de la Unión Europea para crear unas redes clientelares y numerosos subsidios y campañas para regalar dinero a los ciudadanos. Todo ello está dando lugar a un endeudamiento récord en la economía española, que no está sirviendo para modificar la deficiente estructura y la dilapidación de los recursos. El resultado de todas esas políticas socialistas de penalizar y poner en la diana a los empresarios e inversores que crean riqueza y puestos de trabajo es irracional y negativo, por cuanto no favorece a la creación de empresas y sí el expolio de todos los que con su trabajo y esfuerzo producen riqueza y ahorro. Todo aquello que no se consigue con esfuerzo y trabajo no se valora. Los impuestos deben servir para cubrir temas esenciales como sanidad, educación y pensiones y crear valor añadido y puestos de trabajo. No para crear ciudadanos subvencionados dependientes del gobierno de turno.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Se echa de menos el color verde

Desde el colegio público integrado (CPI) Rosales del Canal, pedimos al Ayuntamiento de Zaragoza que ponga más zonas y lugares en los que se pueda apreciar el color de la naturaleza y el medio ambiente, el verde. Hay zonas en las que no podemos admirar esta belleza y en cambio tenemos que observar un terreno muerto, con tierra, piedra y soledad. Por este motivo y por ayudar a combatir el cambio climático y ayudar a los animales a poder convivir en un entorno saludable, los profesores y las profesoras de nuestro colegio nos han pedido que escribamos esta solicitud.

Concha Martínez. ZARAGOZA

La ética en el día a día

Definir la ética quizá sea tan difícil como interpretar lo que cada uno entendemos por felicidad. Ya los clásicos, de donde viene su origen, decían que la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La ética tendría más que ver con la teoría y la moral, con la práctica de dicho comportamiento. Al margen del credo religioso de cada uno, incluso del que no lo tiene, está la ética. Es un intento de mejorar al hombre en la búsqueda de la felicidad social y la instauración del principio moral del bien. También podría definirse como la inteligencia aplicada a resolver los problemas sobre la felicidad individual y colectiva. Lo que sí podemos afirmar es que tiene que ver con la verdad, la honestidad, la lealtad y el respeto que a diario debemos a los que nos rodean en aras de una mejor convivencia. Parece que hay una vuelta a los clásicos y que los estoicos están de moda. Tienen en el logro de la paz interior el fundamento de su pensamiento. En una vida tan rápida y ajetreada como la que vivimos, donde, como decía Antonio Machado, toda demora de la cosa que se espera resulta larga y no se goza de lo que se tiene por el ansia de lo que se espera, la paz y serenidad que aportan sus vivencias son la mejor medicina del alma.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

En un pueblo del Bajo Aragón

Vivo en un pueblo del Bajo Aragón. Tiene 25 habitantes en invierno y unos 250 en Semana Santa y verano, cuando vienen familiares y amigos de visita, a echar unas risas, una cervezas y unas comidas copiosas. La singularidad del pueblo son sus múltiples fuentes naturales, que nos permiten tener cultivos, pastos para las ovejas, almendros, olivos y huertos. Para los amantes de la caza hay corzos, jabalíes, conejos y perdices. Hace unos años la empresa Pamesa inició la extracción de arcilla en dos minas, una en nuestro municipio y otra en el colindante. Ahora, 150 camiones pasan cada día, de lunes a sábado, de ida y vuelta, desde las cuatro de la mañana, por delante del pueblo, y otros 150 que no vemos ya que pasan por otro municipio. Los conductores van a toda velocidad, porque les pagan a tocateja. Algún susto ha habido ya en la carretera, pero hasta que no pase un accidente de verdad no nos lamentaremos con el ‘es que se veía venir’... Las minas tienen un kilómetro cuadrado cada una aproximadamente y el paisaje es desalentador. Allí no hay vida natural, ni vegetal ni animal, ni una triste hormiga vive en ese sitio. La empresa tiene intención de agrandar una de las minas acercándose a la fuente más importante del municipio, la fuente del Salz, que suministra agua a huertos y casas, previo paso por una depuradora, claro. Si llega a dañar los acuíferos subterráneos que nutren la fuente, nos quedaremos sin nuestro bien más preciado, el agua, y nos lamentaremos, ‘es que se veía venir’. Exijo que retiren a su gente, sus camiones y maquinarias e insto a la Confederación Hidrográfica del Ebro a retirar cualquier permiso de exploración cerca de la fuente del Salz. Invito a los lectores a pasar a visitarnos en nuestro pueblo, echar unas risas, unas cervezas y disfrutar de la naturaleza de un pueblo típico del interior de Teruel.

Albert Weber. SENO (TERUEL)

Doce kilómetros de vergüenza

Llevo muchos años utilizando el tramo de 12 kilómetros de la carretera A-1105 que va desde la población de Gelsa (Zaragoza) a la Nacional II. Se ha incrementado el paso de camiones debido a las industrias que se han multiplicado en la zona, de lo que me alegro mucho. Pero la carretera sigue siendo estrecha, llena de baches, con el firme en malísimo estado, con desequilibrios constantes de los vehículos. Mantenimiento cero. Una gran vergüenza. Se hizo una actuación hace ya mucho tiempo ‘pintando’ con una capa de alquitrán que no llegaba al medio centímetro todo el tramo. Y dejaron los 12 kilómetros igual. ¿Fue un desperdicio de dinero? ¿Un encargo amigable? ¿Un mal compromiso político? ¿Un engaño? Doce kilómetros que describen cómo está la red de carreteras.

Pere Huguet i Millán. BARCELONA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es