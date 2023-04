Cartas al director de HERALDO: La ganadería ovina no está para ferias

La ganadería ovina no está para ferias

Y no es porque no le gusten al ganadero las ferias –dicho sea de paso, gran parte de las ferias en España nacieron de la mano de la ganadería–. Hemos participado en Figan 2023. Quiero tener la esperanza de que llegaremos a Figan 2025. Porque como bien cantó Labordeta, "al paso que vamos todo pa’yermos".

Y no me refiero a los campos, sino al abandono absoluto y olvido en el que se está dejando a nuestra ganadería más tradicional, la más histórica, la más medioambiental, la más social, la más vertebradora, la más conocida hasta hace un tiempo y la que convirtió a nuestra región en un imperio económico gracias al valor de la lana. Cierto es que los tiempos cambian, pero no es menos cierto que los beneficios de la ganadería extensiva están más que contrastados y reconocidos. Sin embargo, cada vez hay menos ovejas, menos pastores, menos ganaderos, menos gente en nuestros pueblos que vivan de la ganadería. La lana y las pieles, a precios ridículos, los precios de los corderos, a merced de intereses de todo tipo menos del que deberían; la primera ley, la del mercado, que es la oferta y la demanda. Desde la entrada en España en la Unión Europea, cuando la primera frase fue: lo primero que hay que apoyar es a la ganadería, y cierto es que llegó la prima. Pero vino con tío, con el tío rebajas. En las sucesivas reformas de la PAC, a la ganadería se le ha ido restando en todo, con políticas absurdas que nos están llevando al ocaso y al abandono. En Figan 2023, y con buen criterio sanitario, no vimos ni ovejas ni corderos. Y como empecé, termino. Quiero tener la esperanza de que ni los problemas sanitarios ni los políticos nos impidan volver a Figan. Espero, de corazón, volver a ver a nuestros ganaderos y pastores con algo de alegría, una alegría que nos han robado los que ni saben ni entienden ni escuchan.

Enrique Arcéiz Casaus. SÁDABA (ZARAGOZA)

En relación con el artículo ‘Cita previa y móvil obligatorio’, firmado por D. Chaime Marcuello Servós y publicado el 30 de marzo en la página 23, he de puntualizar un detalle que explico seguidamente. Añadiré que soy funcionario jubilado de la Agencia Tributaria (AEAT), desde hace un año. Lo que quiero puntualizar es la inexactitud de la afirmación que este señor hace, en relación con el establecimiento de las citas previas, de que empezaron a utilizarse a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia. Doy fe de que, en el caso de la AEAT, las citas previas se implantaron mucho antes. Yo mismo lo viví como funcionario del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública, en la Dependencia de Recaudación de esta institución. En aquellos momentos, aunque finalmente se atendía a toda persona que acudía a la citada dependencia, en los momentos de mayor afluencia, la prioridad era la de atender a quien tenía cita concertada a una hora determinada, para atender seguidamente a quien lo requería sin disponer de cita.

José Pascual Molinero Casinos. ZARAGOZA

La moción de censura ha agudizado la percepción de los ciudadanos. Para los que no pertenecemos a ningún partido político ni vivimos de la política esta moción no fue fallida. Pudimos ver las caras de algunos parlamentarios cuando oían las verdades del barquero; el lenguaje no verbal no engaña. Muchos envidiarán al profesor Tamames el gozo de una vida cumplida y sus logros profesionales conseguidos con honestidad. Los políticos de su generación practicaron una política pensada y no actuada. Eso levanta muchas iras en los políticos de baja talla intelectual, esa mediocridad marcada por sus incapacidades la suplen con mentiras. Ignoran que las mentiras dicen más de uno mismo que la verdad.

Viendo esta moción de censura no pude evitar hacer comparaciones sobre el diferente comportamiento de los seres humanos, y recordé la expresión "la suave elegancia cultivada del ‘homo literatus'". El filósofo alemán Hans Gadamer nos trasladó en esta frase la imagen del hombre templado y moderado, que detesta los excesos y se centra en señalar los objetivos que se ha encomendado a sí mismo. Difícilmente se puede proyectar una imagen de perfección si el hombre en su interior alberga zafiedad, presunción y necedad. Ramón Tamames, hombre elegante y cultivado, nos obsequió con unas cuantas lecciones prácticas aprendidas en su dilatada vida, plagada de acontecimientos políticos relevantes.

Don Ramón, alojado de manera incómoda en el escaño prestado en el Congreso y obviando el peso de la edad, guardó la compostura y, con suma generosidad, de manera cortés, expuso sus críticas relacionadas con el listado de torpezas cometidas, que sorpresivamente nadie quiso responder. Señor Tamames, sobre ese despectivo "pasado mañana nadie se acordará de usted" que el portavoz de un partido político le dedicó, hay que añadir: y dentro de cien años, de ninguno de nosotros. Pienso que inmortales son las obras no los hombres; y su "misión cumplida" ha sido una obra bien cumplida que muchas personas le agradecemos.

Purificación Benedí Gracia. ZARAGOZA

Me gusta ver el paseo de la Independencia tan limpio. Para mí Fernando el Católico es mi paseo de la Independencia, es mi barrio y también es por donde caminan todo tipo de personas y toman el sol nuestros mayores en sus bancos del andén central. Lo que ya no me gusta tanto es la suciedad que invade sus aceras, bancos y jardines. Las aceras y bancos, llenos de excrementos de aves, los jardines, abandonados y lugar de esparcimiento de perros, donde alguno de sus dueños no recoge sus cacas, dando lugar a un deplorable aspecto de esta emblemática avenida. Ya no solicito por favor el mantener nuestra ciudad limpia, porque considero que es obligación de las personas que administran nuestros impuestos el conservar nuestro hábitat en condiciones. Me gustaría mucho en un futuro próximo desdecirme de todo lo que aquí he expuesto.

Rafael Sastrón Sanz. ZARAGOZA

Muchas gracias a la tienda regalos Fauste de Zaragoza por estas décadas de sutil atención, soluciones para todos los bolsillos, amor por lo ‘vintage’, por la artesanía nacional, por la elegancia de los complementos, los arreglos complejos de plumas, etcétera, alejados de este mundo del usar y tirar. Siempre en nuestro grato recuerdo. Feliz nueva etapa, amigos.

Carlos Rufas Ramón. SABIÑÁNIGO

