Fue crucificado

Viernes santo. Como cada año, desde hace siglos, estos días las calles de nuestras ciudades se llenan de cofrades, penitentes y curiosos rememorando la Pasión de Jesús de Nazaret. "La luna cuando va llena no lleva tanto rigor como lleva mi morena cuando va a misa mayor", dice el cancionero popular.

O cuando acompaña a la procesión, podríamos cantar hoy, parafraseando la cuarteta. Aunque en el ‘rigor’ de estos días hay de todo: piedad, costumbre y postureo. Y devoción y entretenimiento, liturgia y espectáculo, ritualismo y profundidad, seriedad y jolgorio, tragedia y comedia, emoción y formalismo, ruido y silencio, tradición y moda... tomados todos esos rasgos en diferente medida y proporción, según el caso. Esa mezcla seguramente dotará de mayor realismo a la representación de la Pasión en las calles, ya que en su manifestación original aquel viernes de Nisán de los primeros años de nuestra era debió de tener todo eso y mucho más. Pero, además, en el fondo esa confusa amalgama que observamos por fuera la llevamos dentro cada uno de nosotros. "Así se va a misa", suele decirse: con toda la vida al hombro. Y así se va a la procesión. También se dice que la procesión verdadera es la que va por dentro, para aludir a quien huye de exhibicionismos y no expresa o exterioriza el sufrimiento interior, pero igualmente en ese caso nuestro silencioso procesionar interno suele ser una mezcla de lo más sublime y lo más ridículo que hay en nosotros.

La conmemoración en nuestras calles estos días de la Pasión de Jesús no deja

de ser el recuerdo de un condenado a muerte, que fue cruelmente ajusticiado

Hay quienes entienden que ese batiburrillo social es un síntoma de la corrupción de las costumbres o del sinsentido de las mismas. Y otros en cambio tendemos a ver en esa mezcolanza una muestra más de la natural imperfección de la realidad humana o un rasgo específico de nuestra manera (¿católica?, ¿mediterránea?, ¿barroca?) de celebrar el dolor, el fracaso y la muerte con la vista ya puesta en la resurrección. Incluso quienes descreen radicalmente de esta celebración suelen observarla con el respeto que merece la memoria de un condenado a muerte. Porque eso es lo que se celebra hoy y hace de esta fiesta algo así como el día de todos los dolientes y fracasados: el recuerdo de un condenado y ajusticiado de forma cruel, rememorando e imaginando todo lo que acompañó ese hecho y a todos los que lo acompañaron (las horas previas, el arresto y enjuiciamiento, las despedidas, las fidelidades y las traiciones, la tortura, el sufrimiento, la soledad, la muerte...). El credo de los cristianos está lleno de lo que suele llamarse ‘artículos de fe’, pero entre ellos hay un hecho indiscutible: fue crucificado. Aunque pueda haber interpretaciones diversas sobre las circunstancias, las palabras y la vida de Cristo, históricamente no cabe dudar de eso. Y fue la profunda vivencia de ese acontecimiento –la Pasión de Jesús de Nazaret– desde la experiencia de la resurrección, lo que dio sentido al resto y se convirtió para sus discípulos y amigos en memoria y vida que celebrar y actualizar secularmente. Ese era el eje sobre el que giraba todo lo demás, hasta el punto de que algún teólogo llegó a considerar los evangelios como relatos de la Pasión con largas introducciones.

Algo así como la fiesta de todos los dolientes y fracasados

En nuestros días, y en nuestras calles, todo está orientado a eso: a subrayar y actualizar la presencia del crucificado, ‘representando’ su Pasión. Y a recordar y descubrir en él nuestras cruces y nuestros crucificados. No es la cruz la que acompaña a los tambores, sino al revés. Y sigue resultando escandaloso y paradójico –por no decir incomprensible– que este ser humano colgado de un madero constituya la expresión o la referencia de lo sagrado: la fuerza que se muestra y perfecciona en la debilidad, la autoridad que nace de la humildad y la obediencia, la gloria manifestada en la cruz... ¡‘Ecce homo’! Pero supongo que es eso lo que hace que, en alguna medida, esta celebración no se reduzca sólo a una recreación estética más o menos bella y emocionante de lo que aconteció hace siglos, ni a un simple residuo cultural heredado, sino quizá algo más: la expresión de un acontecimiento radical, si es que puede llegar a serlo, para todos y cada uno de nosotros. Tal vez una promesa, o una alianza renovada en favor del ser humano, de cada ser humano, como nos habían anunciado desde antiguo: "Mirarán al que atravesaron".