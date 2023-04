Cartas al director de HERALDO: Tiempos de crisis para el aragonesismo

Tiempos de crisis para el aragonesismo

El aragonesismo, como tendencia política, no está de moda. Ya hace años que su respaldo electoral es muy pobre. Ahora nos encontramos con la casi segura desaparición del PAR de las Cortes de Aragón.

En demasiadas ocasiones, los personalismos han primado sobre la ideología. La falta de un discurso claro y el no actuar coherentemente hacen que el pueblo dé la espalda a las opciones que representan el aragonesismo. El aragonesismo que sobreviva debe plantearse una labor legislativa, ya que no tiene lógica que se quiera entrar en un reparto de cuotas de poder. Si no cambia nada, el 95% del respaldo lo recibirán candidaturas con un discurso de cero aragonesismo. Todos hemos oído hablar de la globalización y todos critican el localismo, el nacionalismo. Pero eso que se critica y ridiculiza del aragonesismo no se detesta en cuanto es para defender otras identidades que a lo largo de la historia han intentado extinguir la identidad aragonesa. En pocas décadas, Aragón, aparte de salir en los libros de historia, ya no será una realidad, serán tres provincias de una gran Castilla. La hermandad entre las comarcas, pueblos y ciudades de Aragón ha de tejer una red que asegure un país con posibilidades en todo el territorio y para todos. Esto no va de privilegios, va de derecho, de voluntad de ser. Mientras quede un rescoldo encendido en el fogaril, la llama del aragonesismo pervivirá. Sí, estamos entrando en tiempo de penumbra, pero si ni en tiempos de Juan de Lanuza, Joaquín Costa, Gaspar Torrente y muchos otros se acabó apagando, tampoco hoy se ha de apagar. Debemos construir esa tierra de libertad y prosperidad con identidad propia. Paisanos, no seáis cómplices de la indiferencia, sed activos. De todos vosotros depende que ese país, Aragón, pueda ser.

Rafael Sopena Canals. MORILLO DE LIENA (HUESCA)

Las estaciones de esquí aragonesas

He leído con atención el artículo del 27 de marzo sobre los esquiadores que atrae Aragón en comparación con nuestros vecinos. Para continuar con la comparación, con los datos de HERALDO, aporto las siguientes consideraciones. La población residente en Aragón es casi seis veces menor que la de Cataluña, por lo que el número de potenciales esquiadores es menor, de hecho, por cada habitante se han recibido 1,33 esquiadores, mientras que en Cataluña esta cifra se queda en 0,30. Es decir, comparativamente a los habitantes, Aragón registra más esquiadores que Cataluña. Es evidente el atractivo de las estaciones aragonesas para los practicantes del resto de España, incluso Portugal, y parte del sur francés. El caso de Andorra es totalmente diferente, volcada en el turismo invernal, es capaz de atraer a un gran número de esquiadores, casi 30 por cada habitante. Aragón cuenta sólo con 5 estaciones, frente a las 10 de Cataluña, pero las de nuestro territorio, como media, son más amplias, un promedio de 72 km por tan sólo 48 de las catalanas. No es raro que los esquiadores que vienen de fuera prefieran estos dominios esquiables más grandes, doblando incluso la longitud media de las andorranas. En cuanto a saturación, es mayor en Andorra, 7.800 esquiadores en cada km, por 4.700 en las catalanas y 4.100 en las aragonesas. En pocas palabras, toca a más nieve por esquiador en Aragón. La unión de Astún con Formigal, a tenor de lo publicado, no aportará más kilómetros esquiables, aunque a efectos publicitarios se podrá decir que existe ‘un dominio esquiable’ de unos 160 km, 200 si se unen con Candanchú. La pregunta es si esta publicidad atraerá a más esquiadores a alguno de los valles, Aragón o Alto Gállego. Como usuario habitual no creo que frecuente la cabina que las enlazará, no veo ventaja en ello.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

No vuelva usted mañana

Toma carta de naturaleza la conocida y famosa frase de nuestro romántico escritor del siglo XIX, D. Mariano José de Larra y Sánchez de Castro, cuando tituló su artículo con el ‘Vuelva usted mañana’. Ahora ya no se puede volver mañana ni pasado ni al otro, tanto es así que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha cerrado sus puertas a cal y canto, el Ministerio de Justicia, el Salud, la Oficina de Extranjería y un largo etcétera de los innumerables organismos de la Administración se refugian y atrincheran en la tan traída y manida cita previa. Es más, cita que ni existe ni se la espera en alguno de los citados. Nuestros derechos individuales que lógicamente conllevan obligaciones y deberes ya fueron articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como logro para el desarrollo del Estado del bienestar; y sin embargo, hoy, los que pregonan el liberalismo han logrado darle la vuelta gramaticalmente en la forma y en el fondo, ahora es: el bienestar del Estado –por supuesto, con mayúscula–. Es ahí donde se traducen y cocinan los derechos de las personas dentro de su todopoderoso aparato repleto de asesores, políticos y demás entes que conforman un ejército de gobernantes acomodados a la sombra de sus despachos, sillones, poltronas y demás mamandurrias que se erigen por encima de toda la ciudadanía. Mucho queda para revertir este bienestar del Estado, esperemos que con la digitalización, globalización, modernización y más comunicación que se nos predica se consiga. No lo creo.

Ángel Luis Aznar Alonso. ZARAGOZA

Recargar el coche

En diciembre de 2021 compramos un coche híbrido eléctrico enchufable con la esperanza de ahorrar dinero en combustible y adaptarme a los nuevos tiempos, a pesar del precio más elevado. Craso error. En casi dos años no he podido recargar el vehículo en casi ningún sitio cercano a la localidad donde resido. En mi localidad, Canfranc, se instalaron puntos de recarga en septiembre de 2022 y al día de hoy no funcionan. En Jaca, a 20 km, hay cuatro cargadores instalados por el Ayuntamiento, pero misión imposible poder recargar: siempre ocupados y si hay alguno libre, tiene tan poca potencia que tarda hasta ocho horas en cargar porque el coche que está cargando al lado se lleva toda la potencia. En fin, todo un despropósito. Además, después de quince meses todavía no hemos cobrado la subvención por comprar un coche eléctrico. Puestos en comunicación con la Administración competente del Gobierno de Aragón, nos dicen que todos los documentos presentados son correctos pero que no tienen ni idea cuándo vamos a cobrar la subvención. Por otro lado, estos coches llevan baterías y el depósito de combustible es más pequeño, lo que provoca que tengamos que llenar el depósito con mayor asiduidad. Mi consejo: si vives en el Pirineo no te compres un coche eléctrico o hibrido enchufable. No merece la pena de momento y encima es más caro.

Maite Casasnovas Rocha. CANFRANC ESTACIÓN (HUESCA)

