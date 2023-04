Cartas al director de HERALDO: La dificultad de viajar a San Sebastián

La dificultad de viajar a San Sebastián

Las cosas se pueden empeorar. El trayecto en autobús Zaragoza-San Sebastián era directo y tardaba cuatro horas; ahora hay que hacer transbordo en Pamplona, lo que supone casi una hora de espera en esa estación, en total más de cinco horas.

Quizás el autobús era antes la mejor solución, pues los trenes tardan cinco horas, hay poca disponibilidad y tienen numerosas paradas. Ahora, con el obligado transbordo en Pamplona, va a ser difícil decidir entre autobús y tren. Es consecuencia de una desastrosa gestión que paga el viajero. Esta paupérrima comunicación entre Zaragoza y San Sebastián, siendo capitales importantes, deja mucho que desear. En autobús, por lo menos alguna línea debería ser directo de una capital a otra y el tren no debería tardar tanto. Ya no es que no haya un tren rápido, como podría ser el AVE, es que ni existen horarios que posibiliten el viaje. Seguiremos soñando con el AVE. Lo realmente calamitoso es que funcionando mal la comunicación entre estas dos provincias, con los cambios todavía empeoren más la posibilidad de viajar. La mala comunicación repercute negativamente en las relaciones entre familiares y amigos y en el desarrollo de la economía de un país en todos sus aspectos. La repercusión en el turismo para España, que fundamenta su desarrollo económico en esta fuente de ingresos, puede ser desastrosa. En la actualidad se está incentivando la compra de automóviles eléctricos con la excusa de que no contaminan, pero la movilidad debería fundamentarse principalmente, como ocurre en Europa, por medio de la utilización de los trenes, que son también eléctricos. Espero que esta protesta les llegue a los responsables y pongan remedio. Y que sirva también de aviso a los despreocupados viajeros a los que no se les ha comunicado este cambio a peor.

Mariano Miranda Blasco. ZARAGOZA

Somos omnívoros

Los veganos están de moda. Por si todavía hay alguien que no sabe lo que son, se trata de los herbívoros de toda la vida. Esos que salían en nuestros libros de la EGB en la clasificación de los animales en carnívoros, herbívoros y omnívoros. El ser humano por naturaleza es omnívoro, es decir, para un correcto desarrollo debe comer alimentos de origen vegetal y animal de manera equilibrada. Pero como el hombre tiene un cerebro muy desarrollado es capaz de sugestionarse y convertirse en carnívoro, que también los hay, o en herbívoro, los que están en pleno auge. Aunque quizá haya una pequeña diferencia con estos herbívoros humanos y es que se creen mejores que los omnívoros y no digamos que los carnívoros. Que su consciente decisión poco menos va a salvar el mundo y todos debemos apuntarnos. Siento recurrir a la ciencia, tan dada a enfrentarnos a la realidad, y explicarles que el ser humano tiene un tubo digestivo y un metabolismo de omnívoro y por tanto ser carnívoro estricto o herbívoro estricto es una mala idea, porque afecta a nuestra salud física y por ende a la psíquica. Nos podemos creer herbívoros, somos libres, pero, por favor, dejad de querer darnos lecciones a los que con humildad acatamos nuestra propia naturaleza.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

Los 325 años de un colegio

Con más de 400 años de historia (325 años en Zaragoza), 87 colegios en el mundo, más de 17.000 alumnos y casi 1.300 profesores, la Compañía de María es un baluarte de la enseñanza. Fue en 1697 –reinando Carlos II ‘el Hechizado’– cuando la Compañía de María se instaló en Zaragoza, gracias al empoderamiento de unas mujeres valientes, llenas de fe y ganas de trabajar, que seguían los pasos de su fundadora, santa Juana de Lestonnac. Inicialmente el convento-colegio estaba en la calle San Jorge, antes de pasar a su ubicación actual en la calle Bilbao, allá por 1928. El edificio actual es obra del arquitecto Regino Borobio Ojeda; así como su Iglesia, añadido posterior. La institución no se ancló nunca en el pasado y, superando enormes dificultades, sigue siendo un referente educativo que aúna tradición y novedad. La comisión del 325 aniversario ha llevado a cabo dos iniciativas que según sus palabras perdurarán en el tiempo y reforzarán el compromiso con la ciudad de Zaragoza en el ámbito de la educación, la donación de un manto conmemorativo a la Virgen del Pilar con el escudo y el nombre de la Compañía de María de Zaragoza y la creación de una escultura que permanecerá en el centro como símbolo de la historia vivida por el colegio a lo largo de estos más de ochenta lustros. No estaremos aquí para verlo, pero ojalá que, dentro de otros tantos lustros, pueda alguien glosar que el colegio sigue en pie, y con el mismo espíritu y servicio con el que cuenta hasta la fecha, en el que debe primar el viejo brocardo de Miguel de Montaigne, tío de santa Juana: "Formación de cabezas bien hechas más que bien llenas". Enhorabuena, por tan maravillosa singladura.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Cambio de seso

Ahora que parece ser que estamos en tiempos de levantar prohibiciones, me asalta una duda. Tengo 86 años, ¿puedo hacerme un cambio de seso? Pienso que si tengo seguidores a lo mejor se mejora el ambiente.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

Si es por falta de ideas

Venía rumiando, como tantos, si el obvio desatino del Gobierno aragonés con Canal Roya sería tontería o maldad, cuando he caído en otra posibilidad: ¿y si en realidad surgió por falta de ideas alternativas? Imagino a nuestros próceres en su elevado y solitario pináculo ante el reto de gastar 30 millones de euros en corto plazo, y los veo rodeados tan sólo de ‘especialistas’ en enrunar millones. Por si acaso, ahí van dos proyectos que aúnan turismo, sostenibilidad y desarrollo local: por un lado, multiplicar el transporte público en todos los valles pirenaicos; recomendaría el modelo austríaco, pero basta repasar el horario actual a Plan o Bielsa para comprobar que ni siquiera puede considerarse un servicio digno. Lanzaderas hasta el fondo de los valles también mejorarían nuestro atractivo turístico y reducirían su impacto. Mi otra propuesta es una red de refugios libres con preferencia de uso pastoril. El Pirineo francés es una buena referencia, y es muy habitual ver a familias de pastores mantener el uso tradicional de los pastos (ovejas, cabras) desde las mismas cabañas que en invierno pueden servir a montañeros o paseantes. Actualmente, los pocos pastores de altura que quedan en el Pirineo aragonés pernoctan en condiciones en general lamentables. Volviendo a la Canal Roya, pueden colocar uno allí, sustituyendo el refugio de Lacuart, en completa ruina.

Santiago Jiménez Torrecilla. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es