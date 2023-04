Días y días

No me gustan los días internacionales de casi nada. Solo celebro el Día del Libro y el de la Literatura Infantil, amén de Navidad, Año Nuevo y demás fiestas de guardar. Entiendo que con los Días de Algo se pretende reivindicar ese Algo, llamar la atención de las gentes de buena y de mala voluntad para que se acuerden de que el mundo no siempre gira igual.

Hace dos días fue el Día de la Literatura Infantil, como si no existiera el resto del año. Hoy es el Día de recordar que existen minas que explotan de vez en cuando y dejan tullidos o muertos a quienes se tropiezan con una de ellas: los nazis minaron todas las playas de Dinamarca, y cuando terminó la guerra, los daneses obligaron a los jóvenes alemanes de los últimos reemplazos a sacarlas de la arena; dos episodios vergonzantes. Mañana se celebra el Día de la Conciencia; ¿también de las malas conciencias, de las inoportunas, de las que tocan las narices al vocerío parlamentario? Ayer fue el Día del Arcoíris, que no reivindica nada, sino que celebra la existencia de un fenómeno meteorológico y cromático. Los antiguos veían en él un camino por el que algunos dioses bajaban a la Tierra a pasearse entre los mortales: esperamos siempre la llegada de algún mesías que nos salve de nuestra propia estupidez. Claro que aquel mesías que nació en Belén se metió a redentor y acabó crucificado. Nos inventamos tantos días internacionales para creernos que nos preocupamos de algo más que de nuestro ombligo. ¡Y así nos creemos redimidos!