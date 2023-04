Cartas al director de HERALDO: Nuestros bosques, en peligro por el fuego

Nuestros bosques, en peligro por el fuego

La sequía cada vez es más persistente, las lluvias escasean, los pantanos están muy por debajo de su nivel habitual, por lo que si nadie lo remedia nuestros montes, nuestros bosques van a convertirse en pasto de las llamas y desaparecer.

Ante esta situación, todos debemos arrimar el hombro, nos debemos mentalizar de que es algo necesario para nuestras vidas, para nuestros descendientes y debemos tener cuidado extremo en el cumplimiento de las normas, ya que muchos incendios se producen por negligencias. A propósito, resulta desolador que por encima de los 2.500 metros haya bastante basura. Desde luego la Administración también debe aportar su grano de arena y actuar con normas eficaces, y una de ellas podría ser fomentar la ganadería extensiva, facilitar accesos, vías, caminos por los que puedan acceder los rebaños de ovejas, cabras, caballos, vacas, asnos… que son los que se van a convertir en los auténticos bomberos preventivos. Eliminarían la hierba, la broza, que constituyen un auténtico combustible y favorecerían la biodiversidad, contribuirían a la dispersión de semillas, mejorarían la estructura del suelo y reducirían la erosión. De paso, al fomentar este tipo de ganadería contribuiría al desarrollo rural y ayudaría a fijar la población en estas zonas. Además, ahora los bosques están enfermos y hace falta una buena política forestal y la ganadería sería el elemento conservador de nuestros paisajes. Un bosque limpio se puede convertir en el peor enemigo de los incendios. Y por esto, a los que dictan las leyes les pido que suban al monte, que lo vean, ‘in situ’, bueno, no sé si podrán hacerlo, es imposible, ya que hasta los animales tienen serias dificultades. Si no ponemos remedio, pero ya, llevamos camino de que este país conecte con el desierto sahariano y vayamos juntos de la mano. Al tiempo.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

María Domínguez

El 1 de abril nuestra tía María Domínguez Remón hubiese cumplido 141 años. Apenas llegó a los 55 años. Siempre nos acordamos de ella, porque la queremos, porque su legado sigue vivo y porque supo encarnar los valores de la lucha, el esfuerzo, el feminismo, la justicia social, etc. Era una maña de lo pies a la cabeza y siempre lo manifestó. Así, parafraseando a Benito Pérez Galdós, que escribió que «entre los muertos siempre habrá una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde», los familiares de María decimos que entre los vivos y muertos siempre habrá una lengua viva para decir que María Domínguez Remón no se rinde. Para los familiares siempre seguirá viva y su legado pasará de generaciones en generaciones. El año cumbre fue 2021, cuando se exhumaron sus restos, recibió premios y homenajes por su vida y por su legado. En 2022 continuó la racha por inercia, yo publiqué un libro sobre ella con mi editorial Imperia Comunicación. ¡Qué bonito nombre, Imperia, era el pseudónimo con el que firmaba sus artículos! Mientras mi mente esté lúcida este día permanecerá imborrable en mi memoria.

Juanjo Espligares Aranda. Representante de los Familiares de María Domínguez Remón

El Banco de Sangre y los árboles

Estaba leyendo el periódico cuando me tropecé con esta noticia: "El Banco de Sangre planta 2.000 árboles en Sástago". Y se me revolvieron las entrañas. Soy bióloga y mi especialidad es la botánica; estoy a favor de la conservación del medio ambiente y de que es preciso frenar con urgencia la deforestación. He colaborado con muchas iniciativas para limpiar y repoblar zonas de arbolado. También he donado sangre y he fomentado que otros hagan lo mismo. Incluso gané en mi adolescencia un concurso de carteles para una campaña cuyo lema rezaba: "Mi sangre, un bien para todo el mundo". En una situación tan crítica como la que estamos viviendo, en la que tantas personas necesitan casa, alimentos, tratamientos médicos que se les escamotean injustificadamente, me parece muy frívolo que el Banco de Sangre de Aragón invierta un dinero (por poco que sea) en plantar árboles. Esta entidad tiene una misión muy clara: "Proporcionar los componentes sanguíneos y los tejidos de origen humano requeridos por la población aragonesa, obtenidos y procesados con criterios de suficiencia, calidad, equidad y eficiencia", según explica ella misma. ¿No debe ser a esta finalidad a la que destine todos sus recursos? ¿O no le parece políticamente correcto implicarse completamente en la mejora de las condiciones sanitarias de la población, dejando las iniciativas ambientales a las entidades que las promueven? "Era sólo un gesto...", se me podría reprochar. Sí, un gesto quizá bienintencionado. Pero habrá costado un dinerillo... que no estaba destinado a ello.

María Isabel Pérez Sánchez. ZARAGOZA

Un año después

El 4 de marzo se cumplió un año de la muerte de mi esposa. En estos 365 días y durante las 24 horas del día no ha habido ningún momento que no me haya recordado ciertos episodios de los 62 años de matrimonio pasados en su compañía. Momentos que como es lógico han sido buenos, regulares y malos, como los 14 días pasados en el hospital por mi operación y en los que no se separó ningún día de mi lado. O cuando tuve que trasladarme 38 días a Zaragoza para recibir sesiones de radioterapia, durante los cuales su compañía y aliento lo hicieron más llevadero. También me acompañó cuando por un accidente laboral me trasladaron a Zaragoza con pérdida de conocimiento. No dejé fuera de mis pensamientos las dos cesáreas que le tuvieron que practicar, con diferente resultado, ya que en la segunda, aparte de que estuvo bastante grave, perdimos a nuestro hijo. Tuvo complicaciones con la espalda que le obligaron a tomar numerosos calmantes. En el lado positivo están el tiempo de noviazgo, la boda junto a nuestras familias, el nacimiento de nuestra hija (aunque fuese con cesárea), su primera comunión y su boda, el nacimiento de mis dos nietos, de los cuales estoy orgulloso y todavía lo está más ella. A la vez quiero mostrar mi agradecimiento a mis hijos, nietos y sus parejas por la compañía y consuelo que me han proporcionado. Y sería un desagradecido si olvidase a cuantos familiares amigos y convecinos me ha acompañado en mi duelo. Muchas gracias a todos.

José Gil Bruna. DAROCA

Un incendio más

No quiero tus promesas, aunque las agradezco, de que no nos dejaréis solos, de que todo volverá a ser como antes… ¿En cuántos años? Yo ya no lo veré. Quiero, te exijo, que me digas que esto nunca volverá a ocurrir, que vais a poner todos los recursos para que no suceda. ¡Cuánto cuesta reforestar el alma, el recuerdo, toda una vida de paisaje en la mirada!

Nacho Barranco Sos. EL RUN (HUESCA)

