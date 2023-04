Cartas al director de HERALDO: Ante un mundo sin ideales

Ante un mundo sin ideales

No se nace joven, hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal, no se adquiere". Esto lo dijo José Ingenieros, a caballo entre el siglo XIX y el XX. Me pregunto qué arrojarían las estadísticas si dedicaran algo de atención a temas como este.

¿Qué ejemplos les llegan hoy a los que van para adultos? ¿Se observa algo de un espíritu idealista en el plano formativo, en la escuela o en la familia? ¿Llegan estímulos idealistas desde la televisión, el móvil… el acontecer de cada día? El idealismo ha muerto, si juzgamos por los resultados. La sociedad se ha enroscado en el materialismo y en el yoísmo. Tras la Primera Guerra Mundial, Wilson, presidente de Estados Unidos, creyó que había llegado el momento de establecer ‘paz en la tierra’. En su gira antes de la Conferencia de Paz de París, dijo que la Liga o Sociedad de Naciones que él proponía establecería una hermandad entre los hombres pese a que la cristiandad no había podido lograrlo. "¿Por qué –preguntó– no ha logrado Jesucristo hasta ahora inducir al mundo a seguir sus enseñanzas en estos asuntos? Se debe a que Él enseñó el ideal sin idear ningún medio práctico de alcanzarlo. Por eso estoy proponiendo un plan práctico para realizar las metas de Él". Unos años después sobrevino otra guerra mundial. ¿Cuál es la idea para este momento de caída libre en guerras, terrorismo, crimen, inestabilidad, contaminación, pérdida de valores morales en las instituciones y en esta generación que no está poniendo ninguna meta, ningún modelo de ideal delante de los jóvenes, sino que los deja a su aire con el botellón, quemando contenedores, o violando en manada. Hay que buscar el ejemplo: "Y los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión; y los que traigan a los muchos a la justicia, como las estrellas hasta tiempo indefinido, aun para siempre" (Daniel 12:3).

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

El latrocinio de la Seo

Gracias a don Mariano García, se recupera la historia de un latrocinio cometido, uno más, en nuestro patrimonio. Guardo como oro en paño los ejemplares de HERALDO del 5 al 8 de marzo. Ignoro el historial profesional de don Mariano, pero lo escrito es un TFG y los sólidos cimientos de una gran tesis doctoral: gracias, por su minuciosa investigación. Era muy niño cuando me enteré de todo ello a través de HERALDO: mi familia estaba indignada. Solo puedo añadir que un preboste del Cabildo, colaborador o permisivo con el expolio, fue relevado de su cargo, por el arzobispo Morcillo. Hay que aunar esfuerzos para que muchas de esas obras vuelvan a la Seo. Añadiré que el arzobispo se enteró al recibir una carta del Museo Británico en la que le proponía, si seguía interesado en vender estas joyas, que contara con ellos: las adquiriría todas. Espero que el Gobierno de Aragón y el Arzobispado estén a la altura de estas lamentables circunstancias, tan frecuentes en nuestras tierras. Casualidad, que una de las obras robadas esté en el monasterio de Montserrat.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Autobuses asimilados al tranvía

De nuevo, como no podía ser menos en período electoral, surge el tema de la segunda línea del tranvía, y se me ocurre reeditar el artículo que hace unos años ya remití a este diario: "Respecto a las otras líneas proyectadas, se podría montar un corredor o carril con autobuses ecológicos o eléctricos, articulados, a los que se dé la misma preferencia semafórica, como se ha dado al tranvía, reorganización de líneas para evitar duplicidad de recorridos, cambiar algunas direcciones de tráfico, modificar las paradas para darles la capacidad necesaria, elevar su firme hasta la altura adecuada, establecer el pago con tarjeta o billete preadquirido, subir y bajar por todas las puertas, y otras medidas similares al funcionamiento del tranvía. Así, apenas serán necesarias obras de infraestructura. Hágase durante un tiempo un simulacro y veamos resultados. Puede resultar sorprendente, mas ágil en la puesta en marcha y sobre todo más barato".

Rafael Herrero Gómez. ZARAGOZA

La app y la pesca

Aunque lo actual alivia en algo el farragoso proceso anterior para la obtención de un permiso de pesca en los cotos sociales de Aragón, lo que se ha creado no es una ‘app’ ágil ni abierta a todos. Cualquier ‘app’ bien trabajada no limita ni bancos ni sistemas operativos, ni obliga a dejarte los ojos en un móvil, ni mucho menos a hacer constar tu propia cuenta bancaria. Han tirado por el fácil camino de pago mediante la pasarela de los sistemas ‘clave permanente’, DNI electrónico o ‘firma digital’ por no desarrollar una aplicación como han hecho otras comunidades autónomas, que son infinitamente más efectivas que lo hecho aquí. Tarde, deprisa y mal, como otras muchas cosas que por Aragón se estilan desde la Administración de manera disfuncional. Tarde, a un día de la apertura de la veda; deprisa, sin ser elaborada al ejemplo de otras ya existentes y mal, por su disfuncionalidad. Todo un éxito, vamos; si Amazon funcionara igual no vendían un pimiento. Hoy, cualquier compra por internet tramita su pago mediante tarjeta de débito, crédito o prepago de cualquier banco, no exclusivamente de seis entidades, con lo que están discriminando, voluntaria o involuntariamente, a muchos ciudadanos en su libertad de elección de banco y, en consecuencia, el poder reservar un permiso en unos cotos denominados ‘sociales’ por ser de servicio ‘público’. Espero y deseo que esta crítica constructiva sirva para mejorar la funcionalidad del sistema y que la temporada próxima todos podamos acceder fácilmente en igualdad de condiciones y derechos a lo que es público porque todos pagamos los impuestos necesarios para ello, incluidos los salarios de la Administración.

Fernando Bernat Barroso. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA de Pescadores de Zaragoza

Señales de zona escolar

Las vías cercanas a los colegios, como por ejemplo la concurrida avenida de la Policía Local en el barrio de Parque Venecia, que conduce al cercano centro comercial, se encuentran señalizadas con unas señales de zona escolar juntamente con otra de limitación de velocidad máxima a 30 km/h. Sin embargo, no hay límites temporales. Por lo que si circulamos a las 12 de la noche o los fines de semana nos pueden multar. Por eso me gustaría que el Ayuntamiento de Zaragoza reflexionara y añadiera a estas señales un cartel limitando la velocidad solo en los horarios de entrada y salida de clase. Ya que los conductores nos exponemos a ser multados actualmente en cualquier horario.

Juan Cajal Pérez. ZARAGOZA

