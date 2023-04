El coro de los ofendiditos

La tormenta perfecta se formó a partir de varios factores. Para sorpresa de la mayoría, la conocida actriz apareció en la portada de la más importante revista del corazón con un bebé en sus brazos.

Era su hija, ‘adquirida’ a los 68 años a través de un vientre de alquiler. Lo cierto es que la foto era un desacierto en sí misma –no opino respecto al hecho–, pero ello no justifica que los mismos jurados populares que hace tres años la acompañaron en su dolor por la muerte temprana de su único hijo, llorando con ella como si fueran los protagonistas del duelo, la sentenciaran esta vez con crueldad, criticando lo que había hecho. Y, hablar por no callar, muchos de los que aparecieron en los medios de comunicación y los opinadores profesionales dieron todo tipo de detalles, aunque no supieran, de verdad, de la misa la media. Como ocurrió con el caso de Rocío Carrasco, del que tanto se habló, los políticos también se lanzaron a degüello a criticar lo que había hecho la actriz. No había tiempo que perder porque estamos en periodo preelectoral. Todos tenían algo que decir, faltaría más. A ver quién la echaba más larga.

Cuánta hipocresía. En España, hace años que muchas parejas y muchas mujeres solas y muchos hombres solos, algunos de ellos muy famosos, buscan vientres de alquiler. Quieren tener un hijo al precio que haya que pagar. No seré yo quien les critique, quién soy para ello. En todo caso, yo lo que quiero es escuchar la voz templada de los sabios, de los que saben. El debate es lo suficientemente serio e importante como para que evitemos su frivolización y manipulación.