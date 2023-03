Cartas al director de HERALDO: Tecnología y personas en Medicina Nuclear

Tecnología y personas en Medicina Nuclear

Los medios se hacen eco estos días de las novedades y avances que gracias a fondos europeos y a la contribución de todos los aragoneses están permitiendo renovar y adquirir equipos de alta tecnología para nuestra sanidad, equipos para un mejor diagnóstico y tratamiento de muchos pacientes y, por qué no decirlo, para un mejor desarrollo profesional de quien trabaja cada día en nuestros hospitales.

Detrás de esto hay muchas decisiones, equipos que se desmontan, tabiques que se levantan, escombros que hay que sacar, todo intentando incomodar lo menos posible a nuestros pacientes y sin dejar de atenderles en el día a día. Es por esto que Medicina Nuclear no puede ni quiere pasar por alto su agradecimiento a personas que han sido y son base, motor y fundamento en este proyecto, personas grandes que desde hace meses roban horas, invierten esfuerzo y salvan incertidumbres, siendo eslabones a veces sin conocerse de una larga cadena que llega hasta los pacientes. Personas como Carmen, con su puzle de cifras y memorias y Gonzalo y Paloma, haciendo kilómetros de pasillos, siempre disponibles y amables solucionando lo imposible. Pedro y su chistera para ese armario y esa mesita o Rosa, menuda pero con mil recursos y soluciones para todo en su sorprendente caja de herramientas. José Manuel y Carmen, haciendo magia con los horarios. Juanjo, eterna sonrisa y un cable de red. Montse, todo limpio y a punto y Almudena o José Antonio, haciéndonos fácil la disciplina. Mercedes, pase lo que pase, la voz amable para los pacientes, y Rubén y Eva, manos a la obra incansables para todo lo que haga falta. Y así, todos y cada uno de los que, aunque no se les nombre, se esfuerzan y velan porque todo siga y sea para mejor. A todos, muchas gracias,

Leticia de la Cueva Barrao. Medicina Nuclear, Hospital Universitario Miguel Servet. ZARAGOZA

Mi hijo quiere ser piloto

Hace unos días en una entrega de dorsales de una carrera cívico-militar, un padre preguntó a unos militares dónde debía ir para informarse, porque a su hijo le gustaría ser piloto. Le dijeron que en la delegación de Defensa. Uno le preguntó si había acabado el bachiller y el padre le dijo que no, que acababa este año y que llevaba intención de hacer Ingeniería de telecomunicaciones, pero le gustaría ser piloto de caza. Le explicó que podía acceder nada más terminar el bachiller a las academias militares, pero que tenía que tener una nota elevada para conseguir su objetivo. Ahora bien, cuando escuchó que un piloto después de cinco años de formación cobra casi lo mismo que en otras profesiones con un año de formación, no se lo podía creer, e insistió en que no era razonable. Los militares se reafirmaron y le dijeron: es injusto pero cierto, esto está así. Le pusieron un ejemplo, es como si un médico al acabar la carrera cobrara lo mismo que un celador recién salido. El hombre seguía diciendo no lo entiendo, y los militares le recomendaron que siguiera la carrera de telecomunicaciones, pues que le esperaba un futuro muchísimo mejor que si fuera militar.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Una buena noticia

Volver a dar vida y futuro a nuestro despoblado Pirineo. Cuando los vecinos se resistieron, las administraciones dinamitaron las casas que se iban abandonando, mientras sus gentes se quedaban sin pueblo y sin tierras a cambio de ridículas indemnizaciones. Un destino que todavía aguarda a futuros afectados por nuevas obras hidráulicas. Biscarrués, o el ejemplo de Tiermas, uno de los pueblos más afectados por el pantano de Yesa, aglutinador de servicios del valle. Suponía una importante fuente de puestos de trabajo gracias, entre otras cosas, al hotel que se hallaba sobre sus termas, todos ellos desaparecidos por intereses alejados de quienes fueron sus vecinos. Hoy las comarcas del Pirineo aragonés tienen una densidad de población inferior a los diez habitantes por kilómetro cuadrado, considerablemente inferior a la de comienzos del siglo XX. En estas zonas, por su orografía, poca actividad empresarial fuera del sector turístico llegará. Por eso es una buena noticia la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal, esto catapultará a nuestro Pirineo en el mayor dominio esquiable del Estado, proyectado con el menor impacto posible. Consecuentemente aumentaría la llegada de esquiadores y la creación de nuevos servicios que ayudarán a fijar población. Porque el mayor impacto severo sobre el paisaje es ver esa parte de nuestro territorio despoblada y sus pueblos abandonados.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Un día triste

¿La unión de estaciones de esquí declarada de interés autonómico? ¿En qué beneficia a la Comunidad un proyecto que concentra la mayor parte de las ayudas europeas en solo dos comarcas? ¿En qué nos beneficia la destrucción del patrimonio natural en la Canal Roya? El Gobierno de Aragón, desoyendo a científicos sobre el cambio climático, a los amantes de la montaña y a un amplio sector de su sociedad, ha decidido emplear numerosos fondos públicos en un proyecto sin futuro, insostenible y desequilibrado. El día en que se tomó esa decisión fue un día tristísimo para Aragón.

Carlos Perrela Larrosa. ZARAGOZA

Andador en el autobús

Para desplazarme utilizo un andador; tengo 70 años pero soy bastante activa. Utilizo los autobuses, pero no me permiten utilizar la rampa de salida. Dicen que en la Ordenanza sólo pone sillas de ruedas. Les indico si no se podrían incluir los andadores. La última respuesta es que la rampa sólo está adaptada a las sillas de ruedas. No lo encuentro lógico, puesto que las sillas pesan más que los andadores. Indican bajar por el mismo sitio de subida, pero no es posible, ya que el andador impediría el paso de los viajeros.

María Luisa Almunia Cuesta. ZARAGOZA

Mundos distópicos

A la sociedad del siglo XXI le atraen más los mundos distópicos que los utópicos. Las sociedades ideales, perfectas, felices, como la isla de Tomás Moro, aburren solemnemente. A nuestra sociedad le parecen mucho más interesantes los relatos, libros y películas donde se representa un mundo imaginario sumido en el caos o el desastre a los pies de un poder totalitario, es decir, las distopías. Sobre ello se han escrito grandes novelas y excelentes guiones; y grandes bodrios, como las películas de zombis. Pero sean buenas o malas todas tienen su público. La explicación para mí está clara: A una sociedad desnortada y confundida como la nuestra le da placer imaginar que podrían existir mundos peores. ¡Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy!

Miki Romanos Mur. ZARAGOZA

