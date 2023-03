Los huidos, ante los jueces

La exconsejera de la Generalitat de Cataluña y actual eurodiputada Clara Ponsatí fue detenida ayer por agentes de los Mossos, pocas horas después de regresar a Barcelona tras cinco años huida de la Justicia por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O. Ponsatí acababa de retar al Tribunal Supremo a que hiciera efectiva la orden de captura que pesaba en su contra para que preste declaración por un delito de desobediencia. Los antiguos dirigentes independentistas se saltaron la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña. Algunos fueron detenidos y juzgados por ello; otros huyeron de España y ahora empiezan a regresar ante el fracaso de sus postulados secesionistas. Todo el peso de la ley debe caer también sobre ellos, a pesar de que siempre saldrán beneficiados por la vergonzosa reforma pactada por el Gobierno y ERC el pasado diciembre para rebajar el castigo a los implicados en el ‘procés’.

Clara Ponsatí, que formaba parte del núcleo duro de Waterloo junto con Carles Puigdemont, ha pasado a estar procesada por desobediencia tras la reforma legal de la sedición y la malversación. Solo se enfrenta, pues, a una multa y a una inhabilitación, por lo que no entrará en la cárcel. Esta circunstancia, sin embargo, no debe hacer olvidar que siempre se ha caracterizado por tener el discurso más duro dentro del partido de Puigdemont. En reiteradas ocasiones ha dicho que no reconocía a la Justicia española y que la independencia catalana exige sacrificios y está por encima de la vida de las personas. Es responsabilidad del Gobierno central y del autonómico desautorizar sus desafíos que solo sirven para envenenar la convivencia en Cataluña y en el resto de España. El apoyo al soberanismo se desinfla en las calles por mucho que sus impulsores traten por todos los medios de reanimar un ‘procés’ que hoy ha derivado en una ensoñación lastimera.