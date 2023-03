Mociones imposibles

Mal calibrada por parte de Vox, la moción de censura contra Pedro Sánchez aupó al presidente, impulsó a Yolanda Díaz y generó el desprecio del PP.

En todo caso, la política española se mueve desde hace tiempo en un escenario de clichés preocupante, un ‘déjà vu’ del que es casi imposible desembarazarse hasta que no cambien los actores. Tampoco lo iba a conseguir a los 90 años Ramón Tamames, más celebrado por su manual de estructura económica que por su devenir político. No sabemos si el medio es el mensaje, pero de la Carrera de San Jerónimo el contribuyente ya no espera mucho. Bucea en las redes, reparte memes y da habitualmente la espalda a los discursos autocomplacientes. Se observa un creciente divorcio entre el representante y el representado, una observación demoscópica reiterada en tiempos de crisis y aumentada desde el cisne negro de la covid. Llegan las elecciones en tiempos de penurias, el peor escenario para quienes esperan réditos de votos de las múltiples inauguraciones acumuladas en las últimas semanas. La duda estriba en saber el comportamiento del votante, si se abrazará al futuro multicolor gaseoso o antes de votar sacará un euro del bolsillo y comparará su valor con el de hace escasamente un año. Eso sin contar con la meteorología del 28-M, un factor que puede ser más decisivo que los alborotados discursos de algunos. Nos deja el último debate en el Congreso ese resabio de un acto innecesario, de una pérdida de fuerzas en un contexto de incertidumbre, demasiada como para detenerse en mociones menores.